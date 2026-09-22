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Koloběžkář nasbíral tolik prohřešků, že může skončit až na dva roky ve vězení

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Dennívýzva
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Mimořádné množství prohřešků zvládl nasbírat čtyřicetiletý muž z Klatovska. Usedl na elektrokoloběžku, která podléhá registraci, přesto na nebyla tabulka s registrační značkou. Ve srovnání s dalšími okolnostmi se to ale jeví skoro jako maličkost.
Koloběžkář nasbíral tolik prohřešků, že může skončit až na dva roky ve vězení

Koloběžkář nasbíral tolik prohřešků, že může skončit až na dva roky ve vězení

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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