Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kolik vydělávají Ukrajinci v Česku? Až to zjistíte, přestanete si stěžovat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každý desátý obyvatel Česka je cizinec a většinu tvoří lidé z Ukrajiny. Zatímco firmy slaví úspěch, statistiky odhalují překvapivou realitu výdělků.
Kolik vydělávají Ukrajinci v Česku? Až to zjistíte, přestanete si stěžovat

Kolik vydělávají Ukrajinci v Česku? Až to zjistíte, přestanete si stěžovat

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Na Temu jsem si koupila obrovský skleník za 1 400 Kč. Dodnes jsem jako v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo
Na Temu jsem si koupila obrovský skleník za 1 400 Kč. Dodnes jsem jako v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo
Známý hobby market končí. Vyhlásil obří výprodeje do konce listopadu
Známý hobby market končí. Vyhlásil obří výprodeje do konce listopadu

Dvě tradiční značky s potřebami pro dům a zahradu se propadly do insolvence a nyní vyprodávají zásoby....

Ani dechová cvičení, ani pohyb. Nejvíce pročistí plíce méně náročná věc. Skvělá je hlavně pro kuřáky
Ani dechová cvičení, ani pohyb. Nejvíce pročistí plíce méně náročná věc. Skvělá je hlavně pro kuřáky

Zbavit tělo následků kouření vyžaduje trpělivost. Místo náročných sportů nebo složitých cvičení existuje...

Tyto československé mince mají hodnotu až 1 500 000. Nikdo netuší, kolik jich mezi lidmi koluje
Tyto československé mince mají hodnotu až 1 500 000. Nikdo netuší, kolik jich mezi lidmi koluje

Zapomenuté krabičky po prarodičích ukrývají poklady v hodnotě statisíců. Drobný pětihaléř může být cenný...

Tato podzimní zelenina vysaje dnu z kloubů. Jezte ji co nejvíc, na podzim má největší sílu
Tato podzimní zelenina vysaje dnu z kloubů. Jezte ji co nejvíc, na podzim má největší sílu

Rozžhavená jehla v palci nohy uprostřed noci. Tak popisují svou bolest lidé trpící dnou. Tato kdysi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.