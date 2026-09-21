Kolik vydělávají Ukrajinci v Česku? Až to zjistíte, přestanete si stěžovat

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Téměř 1,1 milionu cizinců žilo v Česku ke druhému čtvrtletí minulého roku podle údajů Ministerstva vnitra. Nejpočetnější komunitu představují Ukrajinci – ke konci června jich bylo evidováno téměř 581 tisíc, přičemž většina má status dočasné ochrany.
Firmy napříč republikou dlouhodobě bojují s nedostatkem pracovních sil v oborech, které Češi odmítají vykonávat za nabízené podmínky. Zahraniční zaměstnanci tak zaplnili mezeru na trhu práce, kterou domácí populace nenaplňuje.
Příliv pracovníků ze zahraničí přinesl českým společnostem možnost obsadit volné pozice a udržet chod výroby. Ekonomové poukazují na to, že bez této pracovní síly by mnoho provozů muselo omezit výrobu nebo dokonce zavřít.
Když čísla odhalí nepříjemnou pravdu
Zatímco firmy profitují z obsazených míst, průměrný výdělek ukrajinských dělníků v roce 2022 se pohyboval kolem 28 tisíc korun měsíčně. Pro srovnání – celorepubliková průměrná mzda v té době přesahovala 40 tisíc korun.
Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce ČR, v únoru minulého roku vysvětlil situaci pro server Hlídací pes: „Firmy neměly dost kvalifikovaných lidí a díky Ukrajincům mají pozice obsazené a díky tomu lépe prosperují. To má další pozitivní dopad na českou ekonomiku nad rámec toho, co ti Ukrajinci sami odvedou. Jsme v tom absolutní premianti v Evropě,“ řekl Krištof.
Rozdíl v odměňování odráží především typ pracovních pozic, které zahraniční zaměstnanci zastávají. Často jde o manuální práci ve výrobě, stavebnictví nebo službách, kde mzdové ohodnocení tradičně zaostává za jinými odvětvími.
Zahraniční pracovníci navíc častěji akceptují přesčasy, víkendové směny a náročné pracovní podmínky, které domácí zaměstnanci odmítají i za vyšší plat. Čeští uchazeči o práci stále více požadují flexibilitu, čas pro rodinu a lepší work-life balance.
Zajímavostí zůstává, že ukrajinští uprchlíci od roku 2024 odvádějí do státního rozpočtu na daních a odvodech výrazně více, než kolik stát vynakládá na jejich podporu a humanitární dávky. Čistý přínos dosahuje miliard korun ročně.
Zůstat, nebo odejít? Otázka tisíců rodin
Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, v únoru minulého roku popsala dilema mnoha ukrajinských rodin: „Všichni víme, že Ukrajina se bez lidí neobnoví, ale zároveň vidíme ty lidské osudy, vidíme děti, kterým přišla do života významná změna a teď by měla přijít zase další změna,“ vysvětlila Krchová.
Děti ukrajinských rodin se již začlenily do českých škol, navázaly přátelství a naučily se jazyk. Rodiče našli zaměstnání a stabilitu. Návrat do vlasti by znamenal další životní zlom v krátkém časovém období.
Budoucnost migrace v Česku závisí na politických rozhodnutích současné vlády, která připravuje změny v migrační politice. Jak se promění podmínky pro zahraniční pracovníky v nadcházejících měsících a letech, ukáže čas a aktuální vývoj legislativy.
Zdroje článku: denik.cz, seznamzpravy.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský