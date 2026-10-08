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Kolik vám skutečně zbude z důchodu? Kalkulačka ukáže, jak rychle penzi spolknou běžné výdaje

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Výše důchodu sama o sobě ještě neukazuje, jak dobře se z něj člověku žije. Rozhodující je částka, která seniorovi zůstane po zaplacení bydlení, energií, jídla, léků, dopravy a dalších pravidelných výdajů. Rozdíly mezi domácnostmi přitom mohou dosahovat mnoha tisíc korun měsíčně. Orientační kalkulačka umožní spočítat, jak velkou část penze pohltí nezbytné náklady a zda na konci měsíce vzniká finanční rezerva.
Největší část rozpočtu obvykle padne na bydlení a jídlo.

Největší část rozpočtu obvykle padne na bydlení a jídlo.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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