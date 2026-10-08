Kolik vám skutečně zbude z důchodu? Kalkulačka ukáže, jak rychle penzi spolknou běžné výdaje

Průměrný samostatně vyplácený starobní důchod dosahoval v březnu 2026 částky 21 793 korun měsíčně. Samotný průměr ale o finanční situaci konkrétního seniora vypovídá jen omezeně, protože rozdíly v nákladech na život jsou značné. Statistiky domácností dlouhodobě ukazují, že mezi největší položky patří bydlení včetně energií a potraviny.
V roce 2025 vydávaly české domácnosti v průměru více než 54 tisíc korun ročně na osobu za bydlení, vodu, energie a paliva a přes 40 tisíc korun za potraviny a nealkoholické nápoje. U domácností důchodců tvořilo už v předchozích statistikách bydlení přibližně třetinu spotřebních výdajů a potraviny více než pětinu. Ještě citelnější může být zatížení u člověka, který bydlí sám, protože nájem, zálohy za energie nebo poplatky za domácnost nemá s kým rozdělit.
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Stejný důchod může znamenat úplně jiný rozpočet
Rozdíl dobře ukazují orientační příklady. Senior s důchodem 22 000 korun, který bydlí ve vlastním menším bytě a za bydlení s energiemi zaplatí 6 000 korun, vydá 4 500 korun za jídlo, 1 000 korun za léky a zdravotní potřeby, 700 korun za dopravu a dalších 2 000 korun za telefon, drogerii, oblečení a ostatní pravidelné potřeby, má výdaje 14 200 korun a zbývá mu 7 800 korun.
Pokud však člověk se stejným důchodem platí 10 000 korun za nájem a energie, 4 500 korun za potraviny, 1 500 korun za léky, 700 korun za dopravu a 2 000 korun za další nezbytnosti, zůstane mu pouze 3 300 korun.
Třetí model představuje penzistu s důchodem 17 000 korun a celkovými běžnými výdaji 15 500 korun, kterému na neočekávané náklady zbývá jen 1 500 korun měsíčně. Taková rezerva odpovídá 18 tisícům korun za celý rok pouze za předpokladu, že nepřijde oprava spotřebiče, vyšší nedoplatek za energie, výdaj za zubaře nebo jiná mimořádná platba. Právě tyto nepravidelné náklady mohou rozpočet, který na papíře vychází kladně, během několika měsíců výrazně změnit.
Kalkulačka ByznysTrendy
Kolik vám skutečně zbude z důchodu?
Zadejte svůj měsíční důchod a běžné výdaje. Kalkulačka ukáže, kolik peněz vám zbývá, jakou část příjmu spotřebují nutné náklady a jaká může být vaše roční rezerva.
Chcete si nejdřív prohlédnout modelový rozpočet?
Následující příklady jsou pouze ilustrační. Nejde o průměrné ani doporučené výdaje českých seniorů. Po načtení můžete všechny částky libovolně změnit.
Senior ve vlastním bydlení Senior v nájmu Vyšší výdaje na zdraví
1. Měsíční důchod
Zadejte částku, která vám skutečně přijde každý měsíc.
2. Nutné měsíční výdaje
Tyto položky kalkulačka používá také pro výpočet podílu nezbytných výdajů na důchodu.
Bydlení
Kč
Nájem, fond oprav nebo jiné pravidelné náklady na bydlení.
Léky a zdravotní potřeby
Kč
3. Další běžné měsíční výdaje
Tyto částky se započítají do celkových výdajů, ale ne do ukazatele základních nutných nákladů.
Ostatní pravidelné výdaje
Kč
Například drogerie, oblečení, pojištění, předplatné, koníčky nebo jiné pravidelné platby.
4. Nepravidelné výdaje za celý rok
Nepovinné pole. Díky němu bude odhad roční rezervy realističtější.
Nepravidelné roční výdaje
Kč
Například opravy domácnosti, brýle, zubař, pojištění placené jednou ročně, dárky nebo dovolená.
Spočítat, kolik mi zbude
Po zaplacení běžných měsíčních výdajů vám zbude
Nutné měsíční výdaje
Všechny měsíční výdaje
Po výdajích zbývá na den
Možná roční rezerva
Podíl nutných výdajů na důchodu
Přehled vašeho rozpočtu
Měsíční důchod
Bydlení
Energie a služby
Potraviny
Léky a zdravotní potřeby
Doprava
Telefon a internet
Ostatní pravidelné výdaje
Celkem měsíční výdaje
Jak kalkulačku číst: výsledek je jednoduchý model osobního rozpočtu podle vámi zadaných částek. Nejde o sociální, finanční ani právní posouzení. Kalkulačka nezapočítává inflaci, změny cen, jednorázové příjmy ani výdaje, které sami neuvedete.
Kalkulačka odhalí i výdaje, které se snadno přehlédnou
Do kalkulačky proto nestačí zadat pouze důchod a nájem. Smysl má zahrnout celkové náklady na bydlení a energie, potraviny, léky a zdravotní potřeby, dopravu, telefon a internet, pojištění i další pravidelné výdaje. Výsledkem je měsíční zůstatek, podíl nutných nákladů na příjmu a orientační částka, kterou by bylo možné za rok odložit, pokud se výdaje nezmění.
Člověk tak například může zjistit, že mu po zaplacení všech běžných položek sice zbývají čtyři tisíce korun, ale nutné výdaje už spotřebují více než 80 procent důchodu. Takový rozpočet má jen malý prostor pro nenadálé náklady a může být citlivý i na relativně malé zdražení. Kalkulačka je proto především nástrojem pro kontrolu vlastního rozpočtu, nikoli předpovědí toho, kolik by měl senior podle svého důchodu utrácet.
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Nízký zůstatek nemusí znamenat jen nutnost šetřit
Při velmi napjatém rozpočtu má smysl prověřit také případný nárok na sociální pomoc, protože samotná výše důchodu není jediným údajem, podle kterého se situace domácnosti posuzuje. Od 1. října 2026 činí životní minimum jednotlivce 5 500 korun měsíčně, přičemž náklady na bydlení se při sociální pomoci řeší samostatně.
Od stejného data se změnily také normativy používané pro podporu bydlení tak, aby více zohledňovaly skutečné rozdíly mezi jednotlivými okresy. Pro seniora je proto podstatné nejen to, jak vysokou penzi pobírá, ale také kde a za kolik bydlí, zda žije sám a jaké má další pravidelné náklady. Přehled vlastních výdajů může ukázat, zda problém vytváří jedna výrazně drahá položka, nebo zda příjem nestačí na celý soubor základních potřeb. Teprve zůstatek po jejich zaplacení ukazuje, jak velký finanční prostor má domácnost skutečně k dispozici.
Česká správa sociálního zabezpečení, Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí