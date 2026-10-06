Kolik ušetří rodina se solárními panely za 1 rok? Může to být klidně i 40 000 Kč

Dva sousední domy a na obou střechách lesklé panely. Po roce provozu přesto může jedna rodina zjistit, že ušetřila dvakrát až třikrát víc než sousedé. Kde se takový rozdíl bere a s jakou částkou se dá v roce 2026 rozumně počítat?
Kolik vychází velká a kolik malá elektrárna
Nejvyšší sumy vycházejí rodinným domům, které mají na střeše elektrárnu o výkonu kolem 10 kWp a k ní baterii. Když domácnost většinu vyrobené elektřiny využije sama, případně část přebytků nasdílí do svého dalšího odběrného místa, ušetří podle modelových výpočtů s cenami elektřiny pro rok 2026 zhruba 36 000 až 45 000 Kč za rok. Tolik elektřiny ale spotřebuje jen domácnost s vyšší roční spotřebou, typicky s tepelným čerpadlem nebo elektromobilem.
Menší sestava kolem 5 kWp, ze které rodina spotřebuje jen asi polovinu výroby nebo méně, ušetří v podobném propočtu s cenami pro rok 2026 přibližně 16 000 Kč ročně. I tahle částka se v rodinném rozpočtu pozná. Vedle výkonu elektrárny o rozdílu rozhoduje hlavně to, kolik vyrobené elektřiny rodina spotřebuje sama. Stejně velká elektrárna bez baterie by v domě, kde přes den nikdo není, ušetřila znatelně méně.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Elektrárna Kolik vyrobené elektřiny rodina spotřebuje sama Úspora za rok (modelové výpočty, ceny 2026) kolem 10 kWp s baterií většinu, případně část nasdílí do dalšího odběrného místa zhruba 36 000 až 45 000 Kč kolem 5 kWp asi polovinu nebo méně přibližně 16 000 Kč Nejcennější je proud, který spotřebujete doma
Celý výpočet stojí na jednoduchém principu. Každá kilowatthodina, kterou rodina z panelů rovnou využije, je elektřina, kterou nemusí kupovat ze sítě za plnou cenu včetně distribuce. Za přebytek, který putuje do sítě, jí naopak výkupce zaplatí jen zlomek této ceny.
Proto záleží hlavně na tom, kdy domácnost elektřinu potřebuje. Pokud jsou všichni přes den v práci a ve škole, velká část polední výroby skončí v síti a vynese jen málo. Domácnost, kde je někdo doma i dopoledne, dokáže z vlastní výroby spotřebovat mnohem víc.
Přečtěte si také: Odborníci varují Čechy: nevypínejte v bytě zbytečně topení. Kdo se snaží šetřit, často si jen zvedne náklady Domácnost, která přesune praní a další spotřebu do slunečných hodin, využije z vlastní výroby víc elektřiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak z panelů vytěžit víc
Možností je hned několik:
Nejvýrazněji pomáhá baterie, která polední přebytky uloží na večer, kdy se vaří, pere a svítí. Dobře poslouží i bojler napojený přes regulátor přebytků, který nadbytečnou elektřinu promění v teplou vodu. Část spotřeby se dá také posunout, takže pračka nebo myčka poběží kolem poledne. Další možností je sdílení přebytků do jiného odběrného místa, třeba k rodičům nebo na chatu. Ušetří se tím sice jen část ceny elektřiny, ale pořád víc, než kolik vynese prodej do sítě. Kdo má elektromobil, může ho odpoledne nabíjet ze střechy. Zkušenost rodiny po prvním roce
Jan Müller na webu ČESKÉSTAVBY.cz popsal první rok provozu elektrárny o výkonu 10 kWp s baterií, tedy období od června 2023 do června 2024. Panely podle něj většinu roku zvládly pokrýt všechno, co dům přes den spotřeboval, a úspora za elektřinu vyšla v řádu desítek tisíc korun. Do úspory přitom autor započítal i elektřinu pro rodinný elektromobil.
Levnější proud znamená menší úsporu
Od 1. ledna 2026 platí příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů místo domácností stát, a elektřina ze sítě proto zlevnila. Pro majitele panelů z toho plyne, že každá kilowatthodina vyrobená doma teď ušetří o něco méně než v době drahých energií. Starší odhady úspor je tak dobré brát s rezervou.
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Na fotovoltaiku mohou majitelé běžných rodinných domů v programu Nová zelená úsporám pro rok 2026 požádat o bezúročný úvěr, za který stát zaplatí úroky i poplatky. Přímou dotaci dostanou jen zranitelné domácnosti. V propočtu, za kolik let se elektrárna zaplatí, tak rodina počítá s celou její cenou, protože půjčené peníze bance postupně vrátí.
Nejlepší představu o vlastní úspoře získá rodina tak, že si vezme loňské vyúčtování a zamyslí se, kolik elektřiny spotřebuje během slunečného dne. Čím větší část připadne na světlé hodiny, tím blíž se dostane k horní hranici zmíněných částek.
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-je-to-v-roce-2026-s-fotovoltaikou-35603.html, https://biodomy.cz/blog/fotovoltaika-uspora-kalkulace, https://www.businessinfo.cz/clanky/od-ledna-2026-nizsi-ceny-elektriny-pro-domacnosti-a-firmy-eru-vydal-zmenovy-cenovy-vymer/, https://mzp.gov.cz/cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/archiv-tiskovych-zprav/finalni-podoba-programu-nova-zelena-usporam-je-tu-domacnosti-mohou-zacit-s-pripravou-zadosti, https://www.ceskestavby.cz/clanky/fotovoltaika-na-rodinnem-dome-po-1-roce-jak-nam-to-funguje-a-jakou-mame-navratnost-33835.html, https://www.solarkalkulacka.cz/blog/kolik-stoji-fotovoltaika-2026, https://www.tiscali.cz/navratnost-fotovoltaiky-pod-5-let-dodavatele-vam-lzou-do-oci-abyste-platili-rozdil-ve-vypoctu-jsou-i-desitky-tisic-korun-697174