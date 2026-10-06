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Kolik ušetří rodina se solárními panely za 1 rok? Může to být klidně i 40 000 Kč

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Dva sousední domy a na obou střechách lesklé panely. Po roce provozu přesto může jedna rodina zjistit, že ušetřila dvakrát až třikrát víc než sousedé. Kde se takový rozdíl bere a s jakou částkou se dá v roce 2026 rozumně počítat? Kolik vychází velká a kolik malá elektrárna Nejvyšší sumy vycházejí rodinným domům, které mají […]
Kolik ušetří rodina se solárními panely za 1 rok? Může to být klidně i 40 000 Kč

Kolik ušetří rodina se solárními panely za 1 rok? Může to být klidně i 40 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:20

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