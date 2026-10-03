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Kolik stojí týden u moře v Egyptě na podzim 2026? Po přepočtu všech výdajů budete koukat

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Egypt patří k nejdostupnějším zahraničním destinacím s teplým mořem i v říjnu a listopadu. Kdo ale sečte […]
Kolik stojí týden u moře v Egyptě na podzim 2026? Po přepočtu všech výdajů budete koukat

Kolik stojí týden u moře v Egyptě na podzim 2026? Po přepočtu všech výdajů budete koukat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

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