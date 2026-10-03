Kolik stojí týden u moře v Egyptě na podzim 2026? Po přepočtu všech výdajů budete koukat

Egypt patří k nejdostupnějším zahraničním destinacím s teplým mořem i v říjnu a listopadu. Kdo ale sečte jen cenu zájezdu, dočká se překvapení. Několik položek totiž přijde na řadu až po přistání a dohromady dokáže rodinný rozpočet pořádně nafouknout.
Hotovost připravte hned po výstupu z letadla
Ještě než uvidíte hotel, zaplatíte vstup do země. Turistické vízum pořízené po příletu stojí od 1. března 2026 celkem 30 dolarů a potřebuje ho každý člen výpravy, tedy i malé děti. Platí se v hotovosti, proto je dobré mít dolarové bankovky nachystané už v příručním zavazadle.
Podle kurzu ČNB z 29. září 2026 to dělá zhruba 645 Kč na hlavu. Kdo míří jen do letovisek na Sinaji, jako je Šarm aš-Šajch, obejde se při krátkém pobytu bez víza, pokud z poloostrova nevyjede.
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Samotný zájezd tvoří samozřejmě největší část účtu. Osm až devět dní ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive vyjde podle přehledu nabídek na webu Loudavým krokem zhruba na 25 500 Kč na osobu. Jde o střední cenu za celý rok.
Nabídky pod 15 000 Kč se v přehledu objevují také. U nich se ale vyplatí pečlivě porovnat, co přesně za tu cenu dostanete. O říjnové termíny je velký zájem. Kdo může odjet až v listopadu, obvykle zaplatí méně a u bazénu se tolik nemačká.
Bakšiš se rozkutálí po drobných
V Egyptě se za drobné služby běžně děkuje penězi. Na úklid pokoje stačí nechat dolarovou bankovku. Průvodce či řidič, se kterým strávíte celý den, počítá asi s pěti dolary. Na účtech z restaurací a barů v letoviscích pak bývá rovnou započtený desetiprocentní poplatek za obsluhu.
Přečtěte si také: Meteorologové varují před zimou 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který Česko nezažilo 75 let Pokojským v egyptských hotelech se za úklid obvykle nechává zhruba dolar. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Komu nebo kde Kolik Poznámka Pokojská zhruba 1 dolar nejlépe v bankovce Průvodce nebo řidič na výletu asi 5 dolarů za celý den Nošení zavazadel, otevírání dveří drobná bankovka v librách podle služby Účet v restauraci nebo baru v letovisku 10 % obsluha bývá započtená
Řada Egypťanů v turistických službách je na spropitném skutečně závislá, takže se s ním počítá skoro na každém kroku. Jednotlivé částky jsou malé, jenže za týden se sečtou. Hodí se proto mít po ruce hromádku malých bankovek, protože mince se místním špatně mění.
Za faraony se připlácí nejvíc
Kdo nechce strávit celý týden u bazénu, zaplatí za poznávání nejvíc. Celodenní výlet z Hurghady do Luxoru nabízí například TUI od 4 404 Kč na osobu. V ceně je doprava, vstupné, oběd i přeplavba přes Nil na tradiční plachetnici.
Fakultativní výlety tak bývají jednou z nejdražších položek celé dovolené. Počítat je potřeba i s příplatky nad rámec zaplaceného programu. Vstup do Tutanchamonovy hrobky vyjde asi na 700 egyptských liber, tedy zhruba 300 Kč, a velké památky už berou výhradně platební karty.
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Evropský průkaz zdravotního pojištění v Egyptě neplatí. Turisty s akutními potížemi přitom obvykle vezou na soukromé kliniky, kde se za péči platí draze, a bez cestovního pojištění by celý účet zůstal na pacientovi. Kdo chce mít klid, nesahá po variantě s nejnižšími limity pojistného plnění. Podle kalkulace srovnávače Ušetřeno.cz z dubna 2026 vyšlo nejlevnější pojištění pro dva dospělé na deset dní od 279 Kč s nízkými limity po 926 Kč s vysokými.
Účet pro dva: přes 10 000 Kč navíc
Jak to vypadá dohromady, ukazuje modelový výpočet pro pár, který si dopřeje jeden výlet:
zájezd za běžnou cenu (2 × 25 500 Kč): 51 000 Kč, dvě víza: asi 1 290 Kč, pojištění se středními limity na deset dní: 492 Kč, výlet do Luxoru pro dva: od 8 808 Kč, spropitné pro pokojskou (dolar denně po sedm dní) a pět dolarů pro průvodce: asi 260 Kč. Přečtěte si také: Ani Kanáry, ani Madeira. V listopadu se Češi koupou v teplém moři na ostrově, kam se dá letět za 10 990 Kč
Výsledek se zastaví zhruba na 61 850 Kč. Oproti ceně zájezdu je to přes 10 000 Kč navíc a největší díl z toho spolkne výlet do Luxoru. Rodina s dětmi si musí připočítat další víza, protože poplatek platí i ti nejmenší.
Zdroje: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/egypt/cestovani/visa.html, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/egypt/viza, https://levnocestovani.cz/pruvodce/afrika/egypt/penize, https://www.tui.cz/vylety/hurghada/luxor-hidden-gems-nobles-tombs-temples-and-felucca-from-hurghada-508992, https://www.usetreno.cz/cestovni-pojisteni-do-egypta/, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/egypt/penize, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://levnocestovani.cz/zajezdy/afrika/egypt, https://blog.wego.com/is-egypt-cheap/, https://loudavymkrokem.cz/zajezdy/last-minute/egypt/
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