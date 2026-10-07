Kolik stojí roční provoz lednice a mrazáku? Druhý mrazák v garáži může stát ročně tisíce navíc

Jsou elektrospotřebiče, které máme doma zapojené nepřetržitě. Přemýšleli jste někdy, kolik stojí roční provoz lednice a mrazáku? Připravili jsme přehlednou tabulku, ve které uvidíte, kolik vás jednotlivé spotřebiče mohou ročně stát.
Spotřebiče, bez kterých se neobejdeme
Lednici má běžná domácnost zapnutou prakticky pořád a není to jediný spotřebič v kuchyni, který je tichým žroutem energie. Mezi další takové patří i mrazák. Pokud máte ještě jeden přidaný například v garáži nebo ve sklepě, roční náklady se mohou pořádně nasčítat. Kolik vlastně stojí celoroční provoz bílé techniky a kolik korun může domácnost zaplatit jen za pouhé chlazení a mražení potravin?
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Lednice běží celý rok. Kolik za ni zaplatíte?
Lednice je přesně tím spotřebičem, bez kterého se dnes prakticky neobejdeme, a právě ona patří mezi spotřebiče, které spotřebovávají elektřinu nepřetržitě. Není na škodu podívat se na její roční spotřebu, která je uvedena přímo na energetickém štítku
Připravili jsme modelový výpočet, pro který jsme použili kombinovanou lednici s mrazákem, jejíž roční spotřeba činí kolem 200 kWh. Použijeme stejnou orientační cenu 6,60 Kč za 1 kWh jako u našeho předchozího modelového výpočtu.
Výpočet:
200 kWh × 6,60 Kč = 1 320 Kč ročně
Za samotný provoz takové lednice zaplatíte přibližně 1 300 Kč za rok.
Přesná částka se samozřejmě liší podle konkrétního modelu, stáří, velikosti, energetické účinnosti i nastavené vnitřní teploty. Evropská komise uvádí, že energetický štítek u lednic a mrazáků obsahuje údaj o roční spotřebě v kWh, podle kterého je možné náklady jednoduše spočítat.
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Mrazák může stát rodinný rozpočet další tisíce
Mrazák má stejně jako lednice jednu zásadní vlastnost – musí pracovat nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Pokud jej používáte například pro uchování masa, ryb, zeleniny, ovoce a zásob na zimu, může být jeho provoz další pravidelnou položkou na účtu za elektřinu.
Pro modelový příklad počítejme s roční spotřebou 250 kWh.
Výpočet:
250 kWh × 6,60 Kč = 1 650 Kč ročně
Samostatný mrazák by tedy v tomto modelovém případě stál přibližně 1 650 Kč ročně.
I zde platí, že přesný údaj najdete přímo na energetickém štítku konkrétního spotřebiče.
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Druhý mrazák v garáži: další spotřebič, který běží celý rok
Druhý mrazák v garáži nebo ve sklepě není v mnoha českých domácnostech žádnou výjimkou. Je to praktický pomocník, do kterého lze uschovat zásoby potravin, které nepotřebujeme mít pořád při ruce v kuchyni, a zároveň je to možnost, jak si udělat zásoby na zimu nebo nakoupit výhodnější potraviny v akci do zásoby. Pokud však běží celý rok, přidává se jeho spotřeba k ostatním spotřebičům.
Pro modelový výpočet jsme použili starší a méně úsporný mrazák se spotřebou 300 kWh ročně.
Výpočet:
300 kWh × 6,60 Kč = 1 980 Kč ročně
Druhý zapojený mrazák může podle tohoto modelového příkladu stát téměř 2 000 Kč ročně jen na elektřině. U starších nebo špatně odmražených spotřebičů může být spotřeba dokonce ještě vyšší. Proto i v tomto případě má smysl podívat se na energetický štítek nebo skutečnou spotřebu změřit pomocí chytré zásuvky.
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Lednice a dva mrazáky: kolik zaplatíte za celý rok?
Pokud používáte jednu kombinovanou lednici, samostatný mrazák, a ještě druhý mrazák v garáži, modelové náklady mohou vypadat následovně:
|Spotřebič
|Modelová roční spotřeba
|Roční náklad
|Lednice s mrazákem
|200 kWh
|cca 1 320 Kč
|Samostatný mrazák
|250 kWh
|cca 1 650 Kč
|Druhý mrazák v garáži
|300 kWh
|cca 1 980 Kč
|Celkem
|750 kWh
|cca 4 950 Kč
Téměř 5 tisíc korun ročně
V našem modelovém příkladu zaplatí běžná domácnost za provoz lednice a dvou mrazáků přibližně 4 950 Kč ročně. Pokud se na částku podíváme z dlouhodobého hlediska, za pět let už jde téměř o 25 tisíc korun.
Starý mrazák může stát výrazně víc
Největšími žrouty energie jsou právě staré spotřebiče. Moderní energeticky účinné spotřebiče mají výrazně nižší spotřebu oproti starším modelům. Evropská komise uvádí, že průměrná roční spotřeba chladicích spotřebičů se díky požadavkům na energetickou účinnost výrazně snížila.
Například pokud starší mrazák spotřebuje 500 kWh za rok, při ceně 6,60 Kč/kWh vás jeho provoz vyjde na:
500 × 6,60 = 3 300 Kč ročně
Oproti modelovému mrazáku se spotřebou 250 kWh je to rozdíl 1 650 Kč každý rok. U starších modelů se rozhodně vyplatí spočítat, zda není levnější jeho výměna.
Jak snížit náklady na provoz lednice a mrazáku?
Pomocí několika jednoduchých opatření můžete spotřebu lednice a mrazáku výrazně snížit:
- Kolem lednice a mrazáku nechte dostatek prostoru pro odvod tepla podle doporučení výrobce.
- Pravidelně odstraňujte prach z míst určených k odvodu tepla.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří.
- Lednici nenastavujte na příliš nízkou teplotu.
- Neukládejte do spotřebiče horké jídlo.
- Lednici i mrazák pravidelně odmrazujte, pokud nejde o No Frost model.
- U spotřebiče staršího 10 let zjistěte jeho skutečnou spotřebu.
Zkontrolujte, zda mrazák umístěný v garáži nebo ve sklepě odpovídá podmínkám, ve kterých ho používáte.
Kolik stojí jeden den provozu?
Roční částka může pro některé spotřebitele působit jako zbytečně přehnaná, ale když ji rozdělíme na jednotlivé dny, situace vypadá trochu jinak:
Při modelové spotřebě 750 kWh ročně:
750 × 6,60 = 4 950 Kč
4 950 ÷ 365 = cca 13,60 Kč denně
Tři spotřebiče tedy v našem modelovém příkladu stojí domácnost přibližně 14 Kč denně.
Jenže za rok už je to téměř 5 000 Kč.
💰 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Druhý mrazák může být výborným pomocníkem tehdy, pokud máte přísun například k masu, zelenině nebo ovoci za výhodné ceny, nebo pokud kupujete potraviny v akci do zásoby. Pokud ho ovšem používáte jen v minimálním množství, zkontrolujte, zda se jeho provoz skutečně vyplatí. Nejlepší představu získáte měřením spotřeby – několik dní měření jasně ukáže, kolik elektřiny spotřebič reálně potřebuje, a podle toho si snadno spočítáte roční náklady.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz