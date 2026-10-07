Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kolik stojí roční provoz lednice a mrazáku? Druhý mrazák v garáži může stát ročně tisíce navíc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jsou elektrospotřebiče, které máme doma zapojené nepřetržitě. Přemýšleli jste někdy, kolik stojí roční provoz lednice a mrazáku? Připravili jsme přehlednou tabulku, ve které uvidíte, kolik…
Kolik stojí roční provoz lednice a mrazáku - Druhý mrazák v garáži může stát tisíce

Kolik stojí roční provoz lednice a mrazáku - Druhý mrazák v garáži může stát tisíce

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:27

Reklama
Další články z Planeta ekonomiky
Hledáte levnější bydlení? Modulové domy lákají rodiny i investory nízkou cenou a rychlou výstavbou
Hledáte levnější bydlení? Modulové domy lákají rodiny i investory nízkou cenou a rychlou výstavbou
Kam uniká teplo, když je radiátor horký, ale v místnosti je zima?
Kam uniká teplo, když je radiátor horký, ale v místnosti je zima?

Kam uniká teplo z místností, když radiátory sálají, účty za energie stoupají, ale doma stále nosíte svetr?...

Ojeté elektromobily můžete pořídit o stovky tisíc levněji: Nejvíce padá cena u Enyaqu
Ojeté elektromobily můžete pořídit o stovky tisíc levněji: Nejvíce padá cena u Enyaqu

Ojeté elektromobily se dají pořídit o stovky tisíc levněji. Podívejte se, které modely padají nejvíce a za...

Zima se českým domácnostem prodraží: Přinášíme přehled dodavatelů, kteří už zvýšili ceny
Zima se českým domácnostem prodraží: Přinášíme přehled dodavatelů, kteří už zvýšili ceny

Zima se nezadržitelně blíží a spolu s ní také topná sezóna. V letošním roce se však mnoha domácnostem...

Tepelné čerpadlo, nebo plynový kotel? Spočítali jsme, kolik stojí vytápění domu. Rozdíl může být přes 12 tisíc ročně
Tepelné čerpadlo, nebo plynový kotel? Spočítali jsme, kolik stojí vytápění domu. Rozdíl může být přes 12 tisíc ročně

Jaká je spotřeba tepelného čerpadla a plynového kotle? Porovnali jsme tyto dva oblíbené zdroje vytápění a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

Všechny články tohoto autora →
Planeta ekonomiky
Další články z kategorie Rady do domu
Zobrazit více
LifestyleBydleníRady do domu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.