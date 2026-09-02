Kolik stojí Liga mistrů v Edenu? Slavia zveřejnila ceny vstupenek, nejdražší zápas je s Arsenalem za 3 900 Kč

3. září 2025 Slavia spustila prodej balíčků na čtyři domácí zápasy ligové fáze Ligy mistrů, poprvé po šesti letech. Fanoušci se okamžitě začali ptát na ceny. Odpověď nebyla jednoduchá, protože klub neúčtoval jednotnou sazbu. Každý soupeř dostal vlastní cenové pásmo podle atraktivity. A ještě důležitější než částka na lístku byl způsob, jakým se k němu člověk vůbec mohl dostat.
Tři pásma, čtyři soupeři
Slavia rozřadila domácí zápasy do tří cenových hladin. Nejníž stál Bodø/Glimt, uprostřed Athletic Club Bilbao, nejvýš Arsenal a Barcelona, oba za identické ceny. Přehledně:
|Soupeř
|Kat. A
|Kat. B
|Tribuna Sever
|Kat. C
|Bodø/Glimt
|2 500 Kč
|2 000 Kč
|2 000 Kč
|1 500 Kč
|Athletic Club
|3 000 Kč
|2 300 Kč
|2 300 Kč
|1 600 Kč
|Arsenal / Barcelona
|3 900 Kč
|3 200 Kč
|3 200 Kč
|2 500 Kč
Držitelé slávistických věrnostních karet měli u kategorií A a B slevu zhruba 200 Kč. Vozíčkáři s doprovodem platili od 700 Kč (Bodø/Glimt) do 1 200 Kč (Arsenal, Barcelona). Částka 3 900 Kč tedy byla strop, nikoli nástupní hladina, na nejlevnější sedačku proti norskému soupeři stačilo 1 500 Kč.
Klub sám logiku cenotvorby explicitně popsal až o rok později v materiálu k sezoně 2026/27: ceny drží podle atraktivity soupeře a Arsenal zůstává ve stejné kategorii jako předchozí rok. Už ze struktury ceníku 2025/26 ale bylo zřejmé, že rozhoduje jméno na plakátu.
Permanentka jako vstupenka do hry
Kdo neměl permanentku, měl problém. Celý prodejní systém byl postaven tak, aby přednost dostali stálí fanoušci.
- Balíčky na všechny čtyři zápasy (kat. A za 9 750 Kč, kat. C za 5 400 Kč) šly do prodeje 4. září ve 14:00 výhradně pro permanentkáře, a jen na jejich konkrétní místo.
- Jednotlivé zápasy se otevíraly zhruba tři týdny předem, opět nejdřív jako rezervace pro držitele permanentek. Bodø/Glimt startovalo 8. září, Arsenal 10. října.
- Širší prodej závisel na zbylé kapacitě. U Bodø/Glimt se k němu klub vůbec nedostal, kvůli disciplinárnímu trestu UEFA byly uzavřeny sektory 106 a 107, navíc musely být pro potřeby UEFA uvolněny sektory 102, 129, 201 a 202. Papírová kapacita Edenu a reálný počet prodejných míst byly dvě různá čísla.
Výsledek? Zápas s Arsenalem 4. listopadu 2025 byl vyprodaný. Běžný fanoušek bez permanentky se do hry dostal jen tehdy, pokud po několika vlnách předprodeje něco zbylo. Často nezbylo.
Drahé, ale ne bezprecedentní
Na české poměry je 3 900 Kč za fotbal hodně. Nejbližší dostupný oficiální ceník Slavie na běžné ligové zápasy ukazuje v nejvyšší kategorii A maximum 990 Kč, Liga mistrů tedy stála zhruba čtyřnásobek. Jenže v regionálním kontextu Slavia nevybočovala. Slovan Bratislava účtoval v ligové fázi LM 2024/25 za balíček v I. kategorii 700 €, tedy orientačně kolem 4 200 Kč na zápas. Srovnání je napříč kluby i sezonami, ale řád sedí.
Podstatnější je podle nás jiný pohled: kdo chtěl vidět Arsenal nebo Barcelonu v Edenu, nemusel nutně sáhnout po kategorii A. Za 2 500 Kč v kategorii C dostal stejný zápas, stejnou atmosféru, jen jiný úhel pohledu.
Boj s překupníky a komfort fanoušků
Slavia se snažila zabránit přeprodeji na černém trhu. QR kódy na vstupenkách se zobrazovaly pozdě, PDF s lístkem přišlo až těsně před zápasem. Prakticky to zúžilo prostor pro překupníky, ale zároveň to komplikovalo život i legitimním kupcům, kdo chtěl dát lístek kamarádovi, musel počkat.
Klub na to upozorňoval i v předzápasové komunikaci a varoval před podvodnými nabídkami na sociálních sítích. V prostředí, kde poptávka výrazně převyšovala nabídku, to byl logický krok.
Návrat Slavie do Ligy mistrů po šesti letech přinesl ceny, které českou ligu převyšují několikanásobně. Skutečným filtrem ale nebyla cenovka, byl jím systém prodeje, který z Edenu udělal uzavřený klub pro permanentkáře. Kdo permanentku neměl, mohl se na Arsenal nebo Barcelonu dívat z gauče.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner