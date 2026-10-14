Kolik stála německá produkce? To Rajchl neřekne, ale po prezidentovi náklady chce

Kolik stála německá produkce? To Rajchl neřekne, ale po prezidentovi náklady chcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jindřich RajchlZdroj: Jindřich Rajchl/Meta
Článek byl publikován 14.10.2026 09:03
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