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Kolik stála německá produkce? To Rajchl neřekne, ale po prezidentovi náklady chce

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Dennívýzva
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Politici, kteří jsou mnohými označování jako ta nejnižší politická vrstva, se stále potřebují zviditelnit. Číst na sítích vzkazy Doksanského, Hamplové nebo Jindřich Rajchla je jen pro velmi silné žaludky. Tito politici prostě nedokážou zkousnout fakt, že se prezident přepravil z Maroka k volbám a následně zpět soukromým letadlem. Chtějí po něm vyčíslení jeho cesty a také to, kdo peníze vydal. Až nechutné zjišťování soukromé aktivity prezidenta. Ten se nemusí zpovídat vůbec z ničeho.
Jindřich Rajchl

Jindřich Rajchl

Zdroj: Jindřich Rajchl/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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