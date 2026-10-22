Kolik smíte doma držet hotovosti, aniž byste porušovali zákon? Češi často zaměňují dva podobné pojmy

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Mnoho lidí věří, že existuje hranice, nad kterou se z úspor ukrytých doma stává přestupek. Nejčastěji padá číslo 270 000 korun. Kdo má v obálce půl milionu, si prý koleduje o postih. Obava je ale postavená na záměně dvou odlišných situací, a ta může způsobit zbytečné starosti poctivým lidem i seniorům, kteří léta odkládali část důchodu stranou.
České právo totiž rozlišuje, co se s bankovkami právě děje. Jiná pravidla platí, když peníze pouze vlastníte, a jiná, když jimi platíte. Předem prozradím jen tolik, že jedno z toho je téměř bez omezení, zatímco druhé hlídá zákon poměrně přísně.
Obecný předpis, který by řekl, kolik legálně nabytých peněz smí člověk mít doma, v české legislativě neexistuje. Sto tisíc v šuplíku, milion v trezoru či pět milionů na půdě není porušení zákona. Úřady nezajímá, zda úspory leží v bance, v bezpečnostní schránce, nebo ve staré plechovce od kávy.
Číslo 270 000 pochází z jiné normy, ze zákona o omezení plateb v hotovosti. Už její název napovídá, že řeší placení, ne vlastnictví. Stát tím chtěl ztížit daňové úniky a praní špinavých peněz, ale držení papírových peněz nikdy nezakázal.
Kdy se z obálky stává protiprávní platba
Pravidlo zní jasně: pokud platba překročí 270 000 korun, musí proběhnout bezhotovostně, typicky převodem. Záleží na přesném znění. Zákon nemluví o částce od 270 000 výše, ale o platbě, která limit přesahuje. Přesně 270 000 korun lze tedy v hotovosti ještě předat, při 270 001 korunách už ne.
Povinnost platí pro oba účastníky obchodu. Zakázané je platbu poskytnout i přijmout. Fyzické osobě může finanční úřad uložit pokutu až 500 000 korun, firmám a podnikatelům až 5 milionů korun.
Někoho napadne limit obejít. Při koupi ojetého auta za 350 000 korun by mohl dopoledne předat 200 tisíc a odpoledne zbytek. Taková finta ale nefunguje, protože se sčítají všechny platby mezi stejnými osobami během jednoho kalendářního dne. Rozdělení do více obálek tedy nic neřeší.
Zákon zná i výjimky, třeba u daní a cel, některých pracovněprávních nároků, výplat důchodů či krizového stavu. Pro běžný život ale platí jednoduše: cokoli nad limit patří na účet.
Vklady, banky a cesty přes hranice
Zajímavější je situace, kdy někdo domácí rezervu nese do banky. Zákon o omezení plateb v hotovosti výslovně uvádí, že vklad na vlastní účet ani výběr z něj se za platbu nepovažují. Můžete tedy vybrat nebo vložit půl milionu a limit 270 000 korun se vás netýká.
Do hry ale vstupují pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banky musí klienty prověřovat a všímat si neobvyklých operací. Pevná částka, od které se původ peněz vždy zkoumá, neexistuje, riziko se posuzuje individuálně. Zaměstnanec se může zeptat, zda jde o dědictví, prodej nemovitosti, dlouholeté úspory nebo zisk z podnikání. Identifikace klienta přichází už od zhruba 1 000 eur (asi 25 000 korun), podrobnější prověřování původu peněz bývá běžné od přibližně 15 000 eur.
Držení hotovosti tím nijak nelegální není. Pokud jsou peníze získané poctivě, nic nehrozí, jen je dobré mít po ruce doklady o jejich původu: kupní smlouvy, potvrzení o dědictví nebo starší výpisy z výběrů.
Třetí oblastí jsou cesty. Kdo překračuje vnější hranici EU s hotovostí od 10 000 eur (zhruba čtvrt milionu korun), musí to oznámit celníkům. Do částky se počítají nejen bankovky a mince, ale i investiční zlato, cestovní šeky či některé cenné papíry. Od konce roku 2024 mohou celníci při kontrole převozu uvnitř Česka od 15 000 eur chtít vysvětlení, komu peníze patří, odkud jsou a k čemu mají sloužit. Převoz to nezakazuje, jde o evidenci a kontrolu.
Legální neznamená vždy rozumné
Právně je odpověď jasná: doma smíte mít libovolné množství peněz, pokud pocházejí z legálních zdrojů. Od července 2027 navíc začne v EU platit společný strop 10 000 eur pro podnikatelské hotovostní platby, český limit ale zůstane přísnější.
Jiná věc je praktický pohled. Hotovost v šuplíku ztrácí vlivem inflace hodnotu, nenese úrok a hrozí jí krádež či požár. Vklady v bankách chrání zákonné pojištění, bankovky pod kobercem nikoliv. Rozhodnutí, kde své jmění držet, je tak na vás, ne na zákoně. Máte raději peníze na dosah ruky, nebo v bance?
Zdroje článku: medium.seznam.cz, dotyk.cz, poznatsvet.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová