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Kolik si vydělá v Česku elektrikář v krajském městě za jeden měsíc práce? Až to číslo uvidíte, budete civět

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Kdo by si vsadil, že nejtučnější výplatu mezi elektrikáři bere hlavní město, sázku by prohrál. Z oficiální mzdové...
Kolik si vydělá v Česku elektrikář v krajském městě za jeden měsíc práce? Až to číslo uvidíte, budete civět

Kolik si vydělá v Česku elektrikář v krajském městě za jeden měsíc práce? Až to číslo uvidíte, budete civět

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:10

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