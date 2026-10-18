Kolik si vydělá v Česku elektrikář v krajském městě za jeden měsíc práce? Až to číslo uvidíte, budete civět

Kdo by si vsadil, že nejtučnější výplatu mezi elektrikáři bere hlavní město, sázku by prohrál. Z oficiální mzdové statistiky za loňský rok vychází pořadí krajů, které málokdo čeká. A rozdíly mezi regiony rozhodně nejsou zanedbatelné.
Praha na první místo nedosáhla
Ministerstvo práce a sociálních věcí letos na jaře zveřejnilo regionální statistiku ceny práce za rok 2025, ve které sleduje výdělky zaměstnanců podle profesí. Čísla se počítají za celé kraje, takže krajské město v nich zastupuje i okolní města a obce. Pro stavební a provozní elektrikáře, kteří natahují kabely na stavbách a starají se o rozvody ve firmách, z ní vychází celostátní medián 45 373 Kč hrubého měsíčně.
Mezi kraji, pro které statistika samostatné číslo za elektrikáře zveřejnila, si nejvíc přišli elektrikáři ve Zlínském kraji, kde medián dosáhl 54 954 Kč. Praha skončila až druhá s 50 093 Kč. Zlínský výsledek stojí na menším počtu zaměstnanců než pražský a velkou roli v něm hrají odměny. Ty tam v roce 2025 tvořily mnohem větší část mzdy než v průměru celé republiky.
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Medián je hranice, nad kterou bere polovina lidí v profesi a pod kterou druhá polovina. Samostatný údaj pro elektrikáře najdete v krajských tabulkách za rok 2025 jen u sedmi krajů, ostatní ho zvlášť neuvádějí:
Kraj (krajské město) Medián hrubé měsíční mzdy elektrikáře v roce 2025 Zlínský (Zlín) 54 954 Kč Hlavní město Praha 50 093 Kč Moravskoslezský (Ostrava) 43 745 Kč Karlovarský (Karlovy Vary) 43 379 Kč Vysočina (Jihlava) 41 692 Kč Ústecký (Ústí nad Labem) 41 154 Kč Královéhradecký (Hradec Králové) 40 182 Kč Celá Česká republika 45 373 Kč V Praze zaostává za ostatními zaměstnanci
Pražské číslo vypadá skvěle, dokud ho nepostavíte vedle výdělků ostatních lidí v metropoli. Podle stejné statistiky vydělal typický pražský elektrikář v roce 2025 o něco méně než typický pražský zaměstnanec.
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Na celostátní úrovni vychází srovnání opačně. Elektrikáři se v roce 2025 dostali o něco nad medián všech zaměstnanců, kteří pobírají mzdu.
Nejlépe placení berou výrazně víc
Mezi elektrikáři jsou ale velké rozdíly. Desetina nejlépe placených měla v roce 2025 hrubou mzdu výrazně nad mediánem profese, v Praze ještě o něco vyšší než v celé republice. Do horních pater se člověk obvykle dostane až s léty praxe a s odborností, ve které mu ostatní nemohou snadno konkurovat.
Kdo podniká, počítá s jinými čísly
Statistika zaměstnanců vůbec nezachytí elektrikáře, kteří pracují na živnostenský list. Ti nejšikovnější se podle odhadu Jiřího Halbrštáta, ředitele náboru a marketingu ManpowerGroup, pro Seznam Zprávy dostanou s měsíční fakturací výrazně výš, než kolik mají zaměstnanci na výplatní pásce. Faktura ale ještě není čistý zisk. Z vyfakturovaných peněz jde velká část pryč:
Přečtěte si také: Ani elektřina, ani dřevo. Lidé před zimou přechází na tento způsob vytápění a ušetří klidně i 54 000 Kč na daně a povinné odvody, na nákup materiálu, na jízdy za zákazníky.
K tomu se přidávají neplacené hodiny strávené papírováním a sháněním zakázek.
Zákazník to pozná na účtu. Řada elektrikářů si za první hodinu včetně příjezdu řekne výrazně víc než za každou další a sazby se liší podle regionu i konkrétní firmy.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu trouby a horkovzdušné fritézy, výsledek mnohé Čechy zaskočí Nejšikovnější elektrikáři na živnostenský list fakturují výrazně víc, než berou zaměstnanci, z faktury ale platí daně, odvody, materiál i cesty k zákazníkům. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč firmy o elektrikáře soupeří
Řemeslníků je v Česku dlouhodobě málo a nováčci z učilišť nestačí nahradit ty, kdo s prací končí. Zakázek přitom neubývá. Zaměstnavatelé proto o zkušené elektrikáře soupeří a ti mají při jednání o výplatě silné karty.
Zdroje: https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS.pdf, https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx, https://www.platy.cz/platy/elektrotechnika-a-energetika/elektrikar, https://zpravy.kurzy.cz/856266-median-mzdy-dosahl-v-roce-2025-vyse-43-241-kc-prumerna-mzda-52-239-kc-mzdova-sfera-vysledky/, https://www.kupnisila.cz/elektrikar-plat-mzda-osvc-ico-nemecko-cr-rekvalifikace/, https://energozrouti.cz/clanek/prazsti-elektrikari-berou-castky-o-kterych-se-zbytku-republiky-ani-nesni-kdybych-to-vedel-neztracim-cas-na-vysoke, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-remeslniku-je-malo-krome-plnych-diaru-maji-i-vyssi-prijmy-310908
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