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Kolik si vydělá ukrajinský dělník na stavbě v Česku? Až to zjistíte, přestanete nadávat

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Zahraniční dělníci na stavbách prý berou práci Čechům a vydělávají pohádkové peníze. Jenže realita je úplně jiná – a stačí se podívat na čísla.
Kolik si vydělá ukrajinský dělník na stavbě v Česku? Až to zjistíte, přestanete nadávat

Kolik si vydělá ukrajinský dělník na stavbě v Česku? Až to zjistíte, přestanete nadávat

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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