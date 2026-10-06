Kolik si vydělá stavební dělník v Norsku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám zaskočí. Berou i Čechy

Betonář, zedník nebo tesař, který v Norsku odpracuje obyčejný měsíc na stavbě, odchází s výplatou, nad kterou by se český stavbař hodně podivil. Na norské stavby se přitom mohou hlásit i lidé ze zahraničí a Češi to tam mají jednodušší než uchazeči ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Kolik peněz se na severu za práci na lešení opravdu vyplácí a co z nich nakonec zbude?
Průměrný stavbař si přijde na víc než 100 000 Kč
Norský statistický úřad SSB každý rok zjišťuje, kolik si vydělávají jednotlivé profese. Podle údajů za listopad 2025, který statistici berou jako referenční měsíc, měli zedníci, betonáři, tesaři a příbuzné stavební profese průměrný hrubý výdělek 49 140 norských korun měsíčně. Při kurzu ČNB ze 2. října 2026, kdy jedna norská koruna stála 2,258 Kč, to dělá zhruba 111 000 Kč.
Do této částky statistici počítají sjednanou mzdu, nepravidelné příplatky a prémie. Peníze za přesčasy v ní chybí, takže kdo zůstává na stavbě déle, má na výplatní pásce víc.
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Mezi řemesly přitom panují znatelné rozdíly. Pomocné dělníky vede statistika jako samostatnou skupinu, do průměru výše proto nespadají:
Profese (průměr, listopad 2025) Hrubě za měsíc Přepočet na koruny Betonáři 54 140 NOK asi 122 000 Kč Zedníci 49 770 NOK asi 112 000 Kč Tesaři a truhláři 48 020 NOK asi 108 000 Kč Pomocní dělníci na stavbách 44 210 NOK necelých 100 000 Kč Pod určitou hranici firma jít nesmí
Norsko nemá jednu minimální mzdu pro celou zemi. Na stavbách ale platí minimum, které stát převzal z kolektivní smlouvy a rozšířil na všechny firmy v oboru, a to pro Nory i cizince bez ohledu na členství v odborech. Výjimku mají jen učni a účastníci programů úřadu práce. Od 15. června 2025 platí tyto hodinové sazby:
Přečtěte si také: Manželé v Česku si budou rozdělovat důchod. Většina lidí ani neví, co to pro ně znamená a budou se divit vyučený řemeslník s norským výučním listem nebo se zahraničním, který norské úřady uznaly, musí dostat aspoň 264,32 NOK, pomocník bez praxe má nárok na 239,61 NOK, pomocník s nejméně ročními zkušenostmi v oboru má nárok na 249 NOK.
Norská stavební kolektivní smlouva počítá s pracovním týdnem dlouhým 37,5 hodiny. Při něm vychází minimum vyučeného řemeslníka přibližně na 43 000 NOK měsíčně, tedy kolem 97 000 Kč. Úplný nováček bez praxe se dostane asi na 88 000 Kč.
Uvedené částky se ještě mohou zvednout. Kolektivní smlouva pro stavební řemesla navýšila sazby od 1. dubna 2026, zavazuje ale jen firmy, na které se vztahuje, a norská tarifní komise teď posuzuje, zda závazné minimum pro celé stavebnictví sladí s ní. Komise si dala za cíl, aby nová pravidla začala platit do konce října 2026, a do jejího rozhodnutí zůstávají v platnosti sazby z června 2025.
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Hrubá částka ještě neznamená peníze na účtu. Většina cizinců, kteří do Norska přijedou pracovat poprvé nebo na kratší dobu, se automaticky ocitne ve zjednodušeném režimu PAYE, v němž jim daň strhne rovnou zaměstnavatel. Zbytek pak ukrajuje norská drahota. Podle srovnání Eurostatu patří Norsko k nejdražším zemím Evropy a hlavně potraviny tam vyjdou výrazně dráž než u nás.
Stavbařům ovšem pomáhají pravidla, která platí pro celé odvětví. Bydlení a jídlo musí firma zpravidla zajistit nebo zaplatit každému, koho kvůli zakázce nechá nocovat mimo domov, a proplatí mu i cestu tam a zpátky. Na účet zaměstnavatele jde rovněž pracovní oblečení včetně bot a věcí do deště a mrazu.
Stavební firmy v Norsku hradí pracovníkům oblečení do deště a mrazu a těm, kdo kvůli zakázce nocují mimo domov, zpravidla i ubytování a jídlo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč mají Češi otevřené dveře
Norsko sice nepatří do Evropské unie, je ale součástí Evropského hospodářského prostoru, a Čech proto nepotřebuje pracovní povolení. Při delším pobytu se musí přihlásit u norských úřadů. Na finančním úřadu si navíc vyřídí daňovou kartu a norské identifikační číslo.
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Každý, kdo pracuje na norské stavbě, musí mít takzvanou HMS kartu. Pracovník ji nosí viditelně na sobě a zajistit mu ji musí zaměstnavatel. Šikovné ruce jsou na severu vítané a podle zprávy evropské sítě EURES z června 2026 patří Norsko k zemím, kterým chybějí tesaři a truhláři.
Před podpisem smlouvy se vyplatí zkontrolovat, do které mzdové kategorie vás firma zařadila. Český výuční list se pro vyšší sazbu počítá jen tehdy, když ho norské úřady uznají za rovnocenný, jinak dělník spadá mezi pomocníky.
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