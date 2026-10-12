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Kolik si vydělá soukromá ukrajinská uklízečka v Praze za měsíc směn? Až to uvidíte, přestanete si stěžovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Byt se leskne, koš je vynesený a paní, která to všechno stihla, […]
Kolik si vydělá soukromá ukrajinská uklízečka v Praze za měsíc směn? Až to uvidíte, přestanete si stěžovat
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 12.10.2026 05:10
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