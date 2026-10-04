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Kolik si vydělá řidič autobusu v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny spadne vám brada. Berou i ČechyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Za volantem rakouských autobusů sedí čím dál víc lidí, kteří ještě před […]
Kolik si vydělá řidič autobusu v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny spadne vám brada. Berou i Čechy
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 04.10.2026 18:46
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