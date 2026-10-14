Kolik si vydělá řezník v Německu za 1 měsíc? Berou i Čechy a po přepočtu na koruny budete koukat

V bavorském okrese Cham kousek za českou hranicí shání uzenářský podnik nové lidi a inzerát rovnou píše česky. Domácích řezníků v Německu ubývá, a tak tamní provozovny hledají pracovníky i v cizině. Kolik si takový člověk opravdu vydělá a kolik to dělá v korunách?
Česky se domluvíte i v Bavorsku
Firma Breu, která v Arnschwangu nedaleko Chamu zpracovává maso a vyrábí salámy, hledá řezníky přes český portál s nabídkami práce. Nabízí německou pracovní smlouvu, pracovní týden o čtyřech dnech a kolektiv, ve kterém převažují Češi. Němčinu firma nevyžaduje, i když se hodí. Už u pohovoru a později i při práci si člověk vystačí s češtinou.
Pracuje se střídavě na ranní a odpolední směny a neděle zůstává volná. K tomu firma přidává:
Přečtěte si také: Tohle nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a netuší, co si tím nosí do jídla vánoční odměny; levnější nákup vlastních výrobků; interní kurz němčiny pro ty, kdo se chtějí jazyk doučit.
Papírování kolem nástupu je přitom minimální. Česko patří do Evropské unie a její pravidla o volném pohybu pracovníků dovolují Čechům pracovat v Německu bez zvláštního povolení. Kdo do práce dojíždí každý den z Česka, vystačí si na začátek s občanským průkazem nebo pasem a podepsanou smlouvou s německou firmou.
Proč Němci shánějí řezníky za hranicemi
Německé řeznictví má s lidmi dlouhodobý problém. Svaz německých řezníků ve své ročence vydané na podzim 2025 označuje nedostatek personálu za největší brzdu celého oboru a počet zaměstnanců v řeznických provozech podle něj v roce 2024 klesl.
Přečtěte si také: Ani mouka, ani škrob. Guláš bude hustý jako v hospodě, když do něj na konci přidáte 1 věc ze spíže
Podle poradenské firmy Fichtel Consulting zůstalo v roce 2025 neobsazených rekordně mnoho míst prodavačů za masným pultem a velká část současných zaměstnanců se blíží důchodu. Řada provozoven proto zkouší samoobslužný prodej nebo nabírá pracovníky ze zahraničí.
Německým řeznictvím chybějí lidé a velká část zaměstnanců za masným pultem se blíží důchodu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Typický řezník bere hrubého přes 70 000 korun
Oficiální čísla zveřejňuje německý úřad práce (Bundesagentur für Arbeit) ve svém mzdovém atlasu. Podle jeho dat za rok 2025 činil medián hrubé měsíční mzdy vyučených řezníků na plný úvazek 2 904 eur. Medián znamená, že polovina řezníků bere víc a druhá polovina méně. Data vycházejí z hlášení, která zaměstnavatelé posílají kvůli sociálnímu pojištění, takže odrážejí skutečně vyplácené mzdy.
Při kurzu ČNB z 9. října 2026, tedy 24,365 Kč za euro, to vychází zhruba na 70 800 korun hrubého měsíčně. Rozpětí výdělků je přitom velké a řada řezníků bere znatelně méně nebo víc.
Přečtěte si také: Babiččin trik na rajskou funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá Bavorsko platí lépe než Sasko
Hodně záleží na spolkové zemi. Pro Čechy jsou nejblíž Bavorsko a Sasko a rozdíl mezi nimi je znatelný. Bavorský medián řezníků za rok 2025 leží podle mzdového atlasu nad celoněmeckým, saský pod ním.
Atlas navíc do jedné skupiny počítá řezníky z porážky, bourání a výroby lahůdek i prodavače za pultem. Medián tak shrnuje velmi různorodou práci a konkrétní nabídka se od něj může odchýlit oběma směry.
Výdělek řezníka v Německu se liší podle spolkové země i podle druhu práce, Bavorsko přitom platí lépe než Sasko. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Spodní hranici drží zákon
Pod určitou částku v Německu běžný zaměstnanec spadnout nemůže, protože tam platí zákonná minimální mzda. Vztahuje se v zásadě na každého zaměstnance, tedy i na Čecha s německou smlouvou. Výjimky platí například pro učně nebo dobrovolníky.
Přečtěte si také: Zapomeňte na pečivo k večeři. Češky objevily švédskou večeři z 1 hrnce, po které jde pas dolů a člověk nemá hlad
O výši minimální mzdy rozhoduje vláda na návrh nezávislé komise, ve které zasedají zástupci zaměstnavatelů a odborů. Komise přitom sleduje, jak rostou mzdy sjednané v kolektivních smlouvách, a nové zvýšení navrhuje každé dva roky.
Na účet přijde méně, než ukazuje smlouva
Všechny uvedené částky jsou hrubé. Daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění si v Německu vezmou podstatnou část výplaty, proto je čistý příjem výrazně nižší.
Před nástupem je potřeba vyřešit i zdravotní pojištění. Kdo začne pracovat v Německu, vybere si tamní zdravotní pojišťovnu a své české pojišťovně musí práci v cizině ohlásit do osmi dnů. Formulář S1 mu pak zajistí nárok na lékařskou péči v obou zemích.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat tavené sýry. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je chutnější, levnější a bez éček
Kdo zvažuje dojíždění, měl by si předem spočítat i cestu a případné bydlení. Čím delší trasa a dražší podnájem, tím menší je skutečný rozdíl proti práci v Česku.
Zdroje: https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/?p=371287, https://www.topagrar.com/markt/news/im-metzgerhandwerk-bleiben-so-viele-stellen-unbesetzt-wie-nie-20024931.html, https://www.dobraprace.cz/2018377-pracovnik-ce-do-vyroby.html, https://mpsv.gov.cz/up-cz/nemecko-1, https://cz.jooble.org/career-advice/prace-v-nemecku-pro-cechy-jak-funguje-prace-pendleru-a-co-je-dobre-vedet/, https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mindestlohn-steigt-2391010, https://www.echo24.cz/a/H2cih/zpravy-ekonomika-nemci-si-polepsi-minimalni-mzda-se-zvysi-cesi-maji-sotva-pulku, https://www.techzeitgeist.de/entgeltatlas-gehaltscheck-4217-euro-median/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://web.arbeitsagentur.de/entgeltatlas/beruf/13804