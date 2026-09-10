Kolik si vydělá řezník v malé prodejně za celý měsíc i s příplatky za ranní směny? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kolem řezníků se drží pověst dobře placeného řemesla, ve kterém šikovný odborník na maso bere v čistém pěkný nadprůměr. Realita malé pultové prodejny je ale mnohem střízlivější. Kolik tedy dostane člověk za pultem s masem na výplatní pásce a co k základní mzdě reálně přidají příplatky za brzké vstávání?
Zákon hlídá jen spodní hranici výplaty
V soukromé prodejně určuje nejnižší možnou mzdu zákon a nic víc. Od ledna 2026 činí minimální mzda 22 400 Kč hrubého měsíčně. Pod tuhle částku nesmí zaměstnavatel při plném úvazku jít.
Ještě donedávna platila navíc takzvaná zaručená mzda, která podle náročnosti profese tlačila spodní hranici výdělku výš. Novela z roku 2024 ji ale v soukromém sektoru zrušila. V malé rodinné prodejně tak dnes zůstává zákonným minimem právě jen minimální mzda a všechno nad ni je věcí dohody se zaměstnavatelem.
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Kolik si řezník skutečně vydělá, hodně záleží na tom, co přesně dělá a kde pracuje. Mzdové srovnávače uvádějí pro tuhle profesi výrazně vyšší celostátní průměr, do kterého se ale počítají i velké zpracovny a řezníci ve městech. Pro maloměstskou prodejnu je proto hodně nadsazený.
Za pultem na malém městě vypadají čísla jinak. Prodavač bez odborného vyučení se drží blízko minimální mzdy. Zkušenější řezník, který maso sám bourá a chystá, si polepší a k výplatě se dostane zhruba ke 35 000 Kč hrubého. Výdělek v oboru tak u většiny lidí zůstává pod celostátním průměrem mezd.
Zkušený řezník za pultem na malém městě se dostane zhruba ke 35 000 Kč hrubého, tedy pod celostátní průměr mezd. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Za co řezník dostane příplatek navíc
Nadpis slibuje příplatky za ranní směny, tady ale patří jedno upřesnění. Za ranní směnu jako takovou žádný zákonný příplatek nenáleží. Brzký začátek dne se na výplatě přesto projevit může.
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Řezník, který chystá maso a naskladňuje pult, začíná často dávno před otevřením prodejny. Práce mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní se přitom podle zákoníku práce považuje za noční. Za každou hodinu odpracovanou před šestou tak náleží příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku (§ 116).
K tomu se přidávají víkendové směny, které jsou v oboru běžné. Stejný příplatek, nejméně 10 % průměrného výdělku, náleží podle § 118 i za práci o sobotách a nedělích. Když brzká ranní práce padne na víkend, oba příplatky se sčítají a hodina se pak počítá zhruba o pětinu dráž.
Přehledně oba zákonné příplatky shrnuje následující tabulka:
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Situace Příplatek Zákon práce mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní (noční práce) nejméně 10 % průměrného výdělku § 116 práce o víkendu (sobota, neděle) nejméně 10 % průměrného výdělku § 118 Kde řezníci berou nejvíc
Strop maloměstské prodejny je nízký a má svůj důvod. Rodinná řeznictví cenově soupeří s velkými obchodními sítěmi a na vyšší výplaty jim v rozpočtu nezbývá. Vyšší výdělky čekají spíš ve velkoměstě, v provozech napojených na obchodní domy a ve specializovaných zpracovnách.
Tam se výdělek zkušeného řezníka dostane citelně výš než za pultem na malém městě, blíž k horní hranici toho, co profese nabízí. Za pultem na maloměstě se ale k takovým penězům dostane málokdo.
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Konečná suma proto většinu lidí překvapí hlavně svou střízlivostí. Řeznické řemeslo v malé prodejně dnes stojí na tvrdé práci od časného rána, které výplata tak úplně neodpovídá.
Zdroje: https://prumerneplaty.cz/pozice/reznik, https://www.jenprace.cz/platy/reznik-a-uzenar-reznice-a-uzenarka, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/zaruceny-plat-2026-prehled-profesi-a-tabulka-castek-pod-ktere-vas-vydelek-nesmi-klesnout-1432328, https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3054138/, https://www.nespechej.cz/clanky/kolik-si-vydela-reznik-za-pultem-na-malem-meste-az-uvidite-konecnou-sumu-nebudete-verit-20260818-9885.html