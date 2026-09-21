Kolik si vydělá prodavačka v drogerii za celý měsíc i s příplatky za svátky? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Za pokladnou drogerie stojí denně tisíce žen po celém Česku. Vyskládávají zboží, radí u regálu s krémy a od rána do večera odbavují frontu zákazníků. Kolik za to celý měsíc dostanou a o kolik si přilepší, když nastoupí i o svátku? Odpověď hodně lidí zaskočí, a nejspíš jinak, než čekají.
Kolik reálně bere prodavačka v drogerii
Podle dat Informačního systému o průměrném výdělku, který sbírá ministerstvo práce, si prodavačky drogistického zboží v roce 2025 vydělaly kolem 34 400 Kč hrubého (medián), průměr pak vyšplhal na zhruba 36 100 Kč. Drogerie na tom byla o něco lépe než klasický obchod s potravinami.
To je ovšem částka před zdaněním. Po odečtení daní a povinného pojištění zůstane na účtu výrazně méně. Hodně také záleží na regionu. V Praze berou prodavačky nejvíc, v západních a severních Čechách znatelně méně.
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Když prodavačka nastoupí do práce ve státní svátek, zákoník práce jí garantuje slušné vyrovnání. Za odpracovaný svátek dostane svou běžnou mzdu a k tomu náhradní volno, během kterého jí náleží náhrada mzdy odpovídající jejímu průměrnému výdělku. Po dohodě se zaměstnavatelem může místo volna dostat příplatek, a to nejméně sto procent průměrného výdělku navíc (§ 115 zákoníku práce).
V praxi to znamená, že hodina odpracovaná o svátku je zaplacená v podstatě dvojnásobně. Když svátek padne na víkend, přidává se ještě příplatek za sobotu nebo neděli ve výši nejméně deseti procent průměrného výdělku. Právě tyhle příplatky si lidé pod nadpisem představují jako velký balík peněz navíc.
Přehledně nároky za práci o svátku shrnuje následující tabulka:
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Situace Na co má prodavačka nárok Odpracovaný svátek (výchozí varianta) běžná mzda a k tomu náhradní volno s náhradou mzdy odpovídající průměrnému výdělku Odpracovaný svátek s dohodou o příplatku místo volna běžná mzda a příplatek nejméně 100 % průměrného výdělku Svátek připadne na sobotu nebo neděli navíc příplatek za víkend nejméně 10 % průměrného výdělku Háček, který příplatky za svátky pořádně srazí
Tady přichází zádrhel, na který se snadno zapomene. Velké obchody totiž o největších svátcích vůbec neotevřou. Zákon o prodejní době v maloobchodě (č. 223/2016 Sb.) zakazuje prodej v prodejnách nad 200 metrů čtverečních hned o sedmi svátcích v roce, mimo jiné na Nový rok, Velikonoční pondělí, 28. října i o obou vánočních svátcích. Na Štědrý den se zavírá po poledni.
Když je obchod zavřený, není za co brát příplatek. Prodavačka ve velké drogerii tak většinu vyhlášených svátků prostě tráví doma. Menší provozovny do 200 metrů čtverečních a lékárny výjimku mají a otevřít mohou, takže tam se příležitost k příplatku najde. Reálně ale jde nanejvýš o pár dní v roce a na celkové výplatě se to skoro neprojeví.
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Samotné příplatky za svátky velký rozdíl nakonec neudělají. Zarazí spíš to, jak nízko se celková výplata drží. Zákonné minimum, pod které mzda spadnout nesmí, je od ledna 2026 stanovené na 22 400 Kč měsíčně a spousta lidí v maloobchodě se pohybuje jen kousek nad ním.
Nejvíc lidi zaskočí, jak nízko se celková výplata prodavačky drží, u části z nich jen kousek nad minimální mzdou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro srovnání, průměrná hrubá mzda v celé ekonomice se pro rok 2026 podle predikce ministerstva financí odhaduje kolem 51 500 Kč. Prodavačka v drogerii se k ní ani s příplatky zdaleka nepřiblíží, přestože je celý den na nohou, zvedá těžké krabice a drží úsměv i u nejnáročnějšího zákazníka. Až si tahle čísla položíte vedle sebe, brada spadne hlavně nad tím, jak fyzicky náročná práce je zaplacená.
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Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/873358-prodavaci-meli-v-roce-2025-prumernou-mzdu-32-668-kc-vedouci-48-474-kc-mzdy-a-platy-v-roce-2025/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-223, https://www.pracomat.cz/poradna/zakonik-prace/108-zakonik-prace-cast-6-hlava-2.html, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda, https://www.jenprace.cz/platy/prodavac-prodavacka, https://www.vlasta.cz/inspirace/prumerny-plat-prodavacky-pokladni/