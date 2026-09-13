Kolik si vydělá pomocný kuchař v luxusní restauraci za jednu směnu v Praze? Až si to přečtete, zůstanete zírat

V pražské špičkové restauraci se všechno leskne. Naaranžované talíře, tichá obsluha, hosté, kteří si stůl rezervovali týdny dopředu. Kousek za tím vším stojí člověk, který od časného rána čistí zeleninu, krájí a chystá suroviny. Kolik si takový pomocný kuchař odnese za jednu směnu? Odpověď o české gastronomii prozradí víc, než byste čekali.
Jedna dlouhá směna a výplata, která moc nepotěší
Směny v gastronomii jsou dlouhé, klidně dvanáct hodin v jednom kuse, začínají časně a táhnou se dlouho do večera. Od ledna 2026 platí nová minimální mzda 22 400 korun měsíčně, což odpovídá 134,40 koruny za hodinu, jak oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pod tuhle hranici nesmí klesnout nikdo a pomocný kuchař se od ní většinou moc nevzdálí.
Když jeho měsíční výdělek rozpočítáte na běžný počet dlouhých směn, vyjde jedna dvanáctihodinová směna zhruba na 1 600 až 2 300 korun hrubého. Čistého domů přijde ještě míň.
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Úplně nejníž ze všech profesí v české ekonomice stojí pomocná síla v kuchyni, tedy člověk, který hlavně myje nádobí, uklízí a čistí suroviny. Podle statistik Informačního systému o průměrném výdělku, který spravuje Ministerstvo práce, byla za rok 2025 její mediánová mzda 22 815 korun hrubého měsíčně. To je necelá polovina celostátního průměru, čistého domů dorazí kolem 19 000 korun.
Pomocná síla v kuchyni, která myje nádobí a uklízí, patří k nejhůř placeným profesím v celé české ekonomice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomocný kuchař stojí o příčku výš. Sám už připravuje suroviny a dohlíží na dění u plotny, takže jeho mediánová mzda za rok 2025 vyšla kolem 24 400 korun hrubého. I tak zůstává hluboko pod celostátním průměrem.
V luxusní kuchyni bere nejmíň ze všech
Tady přichází ta část, u které zůstanete zírat. Člověk by čekal, že čím dražší podnik, tím lepší výplata. V kuchyni to takhle nefunguje. I když účet za večeři v prémiové pražské restauraci šplhá vysoko, k pomocnému kuchaři se z těch peněz dostane jen zlomek.
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Šéfkuchař v hotelové restauraci bral podle dat za rok 2025 v průměru necelých 63 000 korun měsíčně, tedy víc než dvojnásobek toho, co dostane jeho pomocník u přípravného stolu. Praha sice platí o něco štědřeji než zbytek republiky, ale i tady zůstává pomocný kuchař u spodní hranice.
Pozice Typická hrubá měsíční mzda (2025) Pomocná síla v kuchyni medián 22 815 Kč Pomocný kuchař medián kolem 24 400 Kč Šéfkuchař v hotelové restauraci průměr necelých 63 000 Kč Spropitné a odměny, které účetnictví nevidí
Oficiální čísla ovšem neukazují všechno. To, co si zaměstnanec reálně odnese, statistiky často podhodnocují. Dýško a hotovostní bonusy, které si personál rozdělí mimo účetnictví, se do výkazů nepromítnou, a zrovna v drahém podniku umí reálný výdělek pořádně nadzvednout.
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Háček je v tom, že na spropitné není spoleh. Jeden den slušné, druhý skoro žádné, a v kuchyni z něj navíc většinu shrábne obsluha v sále. Provozovatelé s tím dopředu počítají a pevnou složku výplaty nechávají u dna.
Proč je to zrovna tolik a jak se posunout výš
Na pozici pomocného kuchaře se nevyžaduje výuční list ani žádná kvalifikace, stačí ochota pracovat, fyzická odolnost a spolehlivost. Podle oficiálního katalogu povolání práce obnáší:
předběžnou přípravu surovin, méně náročné úkony u vaření, výdej jídel, mytí nádobí, úklid kuchyně. Přečtěte si také: Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do vody a rýže se vám nikdy nerozvaří na kaši
Často ji berou lidé bez kvalifikace, začátečníci v oboru nebo brigádníci. Je to vstupní příčka žebříčku. Kdo v gastronomii vydrží, vyučí se a naučí řemeslo, může se posunout na plného kuchaře s citelně vyšší mzdou a časem ještě výš. Kdo ale hledá klidnou práci s volnými víkendy, v profesionální kuchyni ji nenajde.
Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/, https://www.platy.cz/platy/cestovni-ruch-gastronomie-hotelnictvi/pomocny-kuchar, https://www.tiscali.cz/stoji-u-plotny-12-hodin-denne-a-domu-jim-chodi-i-19-000-kc-toto-je-5-nejhure-placenych-pozic-v-ceske-gastronomii-657979, https://www.mesec.cz/clanky/velky-prehled-mezd-nejvic-berou-manazeri-a-it-odbornici-nejmin-zamestnanci-v-gastru/, https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-kuchar, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne