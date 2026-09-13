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Kolik si vydělá pomocný kuchař v luxusní restauraci za jednu směnu v Praze? Až si to přečtete, zůstanete zírat

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V pražské špičkové restauraci se všechno leskne. Naaranžované talíře, tichá obsluha, hosté, kteří si stůl rezervovali týdny dopředu. Kousek za tím vším stojí člověk, který od časného rána čistí zeleninu,...
Kolik si vydělá pomocný kuchař v luxusní restauraci za jednu směnu v Praze? Až si to přečtete, zůstanete zírat

Kolik si vydělá pomocný kuchař v luxusní restauraci za jednu směnu v Praze? Až si to přečtete, zůstanete zírat

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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