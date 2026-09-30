Kolik si vydělá pekař v noční směně za celý měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

V sedm ráno leží chléb v regálu ještě teplý. Ten, kdo ho upekl, má v tu chvíli za sebou celou směnu a chystá se domů do postele. Kolik mu takové noci vynesou za měsíc? Odpověď dává oficiální mzdová statistika a čelist vám nad ní spadne hlavně údivem, jak skromně ta čísla vypadají.
Pracovní den začíná večer
Rytmus pekárny určují rozvozová auta. V některých pekárnách vyjíždí první řidič s čerstvým pečivem už kolem čtvrté ráno, takže pekař nastupuje večer a domů odchází, až je naloženo. Kvas na chleba se navíc musí hlídat a obnovovat den co den, proto se tenhle režim opakuje po celý rok.
Z některých pekáren vyjíždí první rozvoz čerstvého pečiva už kolem čtvrté ráno, proto pekař nastupuje do práce večer. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Za jednu noc projde pekař celým výrobním řetězcem:
namíchat těsta; rozdělit je a vytvarovat; pohlídat kynutí; obsloužit pece; na konci zkontrolovat, jestli bochníky mají správnou váhu. Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům
Kvas přitom reaguje na teplotu, vlhkost i druh mouky, takže bez zkušenosti se neobejdete. Řemeslo se obvykle začíná učit v učebním oboru zakončeném výučním listem.
Zákoník práce za noční dobu považuje čas mezi desátou večer a šestou ráno. Právě do tohoto okna spadá většina pekařské směny.
Necelých 34 tisíc korun hrubého
Nejnovější dostupná data ze statistiky ISPV ministerstva práce uvádějí za rok 2025 u pekařů v podnikatelské sféře medián 33 947 Kč hrubého měsíčně. Polovina z nich tedy brala méně. Průměr vyšel na 34 244 Kč. V obou číslech jsou už započítané příplatky, odměny i náhrady, jde tedy o celou výplatu před zdaněním.
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Pro srovnání, průměrná hrubá mzda všech zaměstnanců v podnikatelské sféře dosáhla v roce 2025 podle stejného šetření 52 239 Kč. Průměrný pekař si tak vydělal zhruba o třetinu méně.
Mezi jednotlivými pekaři jsou sice velké rozdíly, celostátní průměr ale zůstává mimo dosah skoro všech. Podle stejné statistiky bralo v roce 2025 nejméně devět z deseti pekařů méně než průměrný zaměstnanec.
Dva příplatky, na které má pekař nárok
Pekaři, který dostává mzdu, přiznává zákoník práce ve znění platném v roce 2026 za každou hodinu práce v noční době kromě mzdy příplatek nejméně 10 procent průměrného výdělku (§ 116). Stejné minimum platí podle § 118 za práci v sobotu a v neděli. Sobotní nebo nedělní noc se tak pekaři počítá dvakrát, jako noční i jako víkendová práce, a oba příplatky se sčítají.
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Příplatek Kdy náleží Ustanovení Zákonné minimum Za noční práci za každou hodinu práce v noční době (mezi desátou večer a šestou ráno) § 116 zákoníku práce nejméně 10 procent průměrného výdělku, pokud smlouva nestanoví jinak Za práci o víkendu za práci v sobotu a v neděli § 118 zákoníku práce nejméně 10 procent průměrného výdělku, pokud smlouva nestanoví jinak
Procenta se počítají z průměrného výdělku za předchozí čtvrtletí. Zákon ale připouští, aby se pekárna se zaměstnancem v pracovní nebo kolektivní smlouvě dohodla na jiné výši příplatku nebo na jiném způsobu jeho určení. Podle výkladu ministerstva práce může být sjednaný příplatek i nižší než 10 procent, pokud k tomu existují spravedlivé důvody. Před nástupem na noční směnu se proto vyplatí zeptat, co v tomhle ohledu platí v konkrétní pekárně.
Měsíc plný nocí v číslech
Jednoduchý příklad s kulatými čísly ukáže, o kolik jde. Průměrná mzda pekaře odpovídá zhruba 200 Kč za hodinu, takže zákonné minimum za jednu noční hodinu dělá asi 20 Kč. Když pekař za měsíc odpracuje v noční době 160 hodin, přidá mu příplatek 3 200 Kč.
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Statistika ukazuje skromnější obrázek. Všechny příplatky dohromady, tedy za noc, víkendy, svátky i přesčasy, tvořily v roce 2025 u pekařů asi 7 procent hrubé mzdy, což při průměrné mzdě pekaře dělá kolem 2 400 Kč měsíčně. Příplatky tak výplatu zvednou jen mírně a pekaře k celostátnímu průměru ani tak nedostanou.
Zdroje: https://nsp.cz/jednotka-prace/pekar, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://ppropo.mpsv.cz/xix5mzdazanocnipraci, https://www.finemia.cz/priplatek-za-nocni-smenu/, https://obcanskeporadny.cz/post/567-priplatky-za-praci-na-co-ma-zamestnanec-pravo, https://zpravy.kurzy.cz/856269-median-hrube-mesicni-mzdy-dosahl-v-roce-2025-vyse-43-241-kc-mezirocne-vzrostl-o-6-4–prumerna/, https://vysocina.rozhlas.cz/pekar-se-v-noci-nevyspi-musi-pracovat-aby-rano-byl-cerstvy-vonavy-chleba-8543996, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS_M8r.xlsx