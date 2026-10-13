Kolik si vydělá pekař v malé vesnické pekárně za 1 noc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Rohlík ke snídani bereme jako samozřejmost. Za každým ranním nákupem ale stojí někdo, kdo u těsta strávil celou noc. Jedna malá jihočeská pekárna teď v inzerátu prozradila, kolik takové noci u pece vynesou, a výsledek překvapí i lidi, kteří o pekařském řemesle něco vědí.
Necelé tři tisíce korun za jedinou noc
Pekárna v obci Chyšky na Písecku shání posilu na noční výrobu chleba a běžného pečiva a inzerát s nabídkou visí na pracovním portálu i v říjnu 2026. Nabízí plný úvazek a hrubou mzdu 32 000 až 35 000 Kč měsíčně. Mnohem zajímavější je ale počet nástupů. Do práce se podle inzerátu chodí jen zhruba dvanáctkrát za měsíc.
Stačí jednoduchý výpočet. Když se měsíční výplata rozdělí mezi dvanáct nocí, vychází jedna noc u pece přibližně na 2 700 až 2 900 Kč hrubého.
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Za tu částku se pekař během noci postará o celý kolotoč kolem ranního zboží:
pracuje s těstem; obsluhuje pec, ve které se peče chleba i pečivo; nakonec chystá hotové výrobky k expedici.
K tomu pekárna slibuje příplatek za noční směny. Inzerát ale neuvádí, z jaké částky se počítá ani jestli už není započtený v nabízené mzdě. Zájemce bez zkušeností navíc zaučí, takže praxe z pekárny podmínkou není.
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Jak takový režim vypadá v praxi, ukázal inzerát, který v červenci 2026 zveřejnila řemeslná pekárna z pražských Nuslí. Noční směna v ní podle něj trvala od půlnoci do poledne a pekaři se střídali v rytmu krátkého a dlouhého týdne.
Takhle dlouhá směna u díže a pece je fyzicky náročná. Šéf rodinné pekárny z Jaroměřic nad Rokytnou v roce 2020 v reportáži serveru České noviny přirovnal ruční tvarování chlebů k pořádné posilovně. Jeho lidé přitom podle reportáže nakládali čerstvé bochníky do aut ještě hluboko v noci.
Noční směna v pekárně bývá dlouhá a pekaře ruční práce s těstem fyzicky vyčerpá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dlouhá směna má i svou příjemnou stránku. Kdo ji odpracuje, má potom víc celých volných dnů pro rodinu, zahradu nebo obyčejný spánek.
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Pro srovnání se hodí oficiální statistika. Podle Informačního systému o průměrném výdělku, který vydává ministerstvo práce, činil za rok 2025 medián hrubé měsíční mzdy pekařů 33 947 Kč. Polovina z nich tedy brala víc a polovina méně.
Výplata z Chyšek se od celostátního středu skoro neliší. Rozdíl je hlavně v tom, za kolik nocí ji pekař dostane. Kdo chodí do práce v klasickém pětidenním režimu, rozkládá podobnou částku do znatelně většího počtu směn.
Co o nočních hodinách říká zákon
Zákoník práce s nočními hodinami počítá zvlášť. Za práci odvedenou v noční době náleží zaměstnanci kromě mzdy i příplatek. Zákon pro něj stanoví základní sazbu, firma se ale se zaměstnanci může dohodnout i na jiné výši, a proto se příplatky mezi pekárnami liší.
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Kdo o práci u pece uvažuje, udělá dobře, když se při pohovoru zeptá, kolik za noční hodiny skutečně dostane navíc. Z inzerátu z Chyšek se to vyčíst nedá.
Proč pekárny lákají lidi na noc
Pekařské řemeslo má dlouhodobě potíže sehnat nové lidi. Šéf Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý v roce 2022 pro Deník upozornil, že pekařů je v Česku výrazně nedostatek. Deník tehdy dodal, že mladé lidi od oboru odrazuje představa vstávání v brzkých ranních hodinách.
Inzerát z Chyšek ukazuje, čím se menší pekárna snaží zájemce přesvědčit. Láká na noční příplatek, méně nástupů a zaučení bez praxe. Všechny zmíněné částky jsou ovšem hrubé, takže na účet pekaři po odečtení daně a odvodů dorazí méně.
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Zdroje: https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://ppropo.mpsv.cz/XIX5Mzdazanocnipraci, https://www.kurzy.cz/mzdy/pekari/, https://www.jenprace.cz/nabidka/v77lgt/pekar-chlebar-v-remeslne-pekarne-kratky-dlouhy-tyden-00-00-12-00, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/1905338, https://www.denik.cz/ekonomika/pekari-cukrari-cesko/, https://www.jenprace.cz/nabidka/u0fde7/pekar-pekarka