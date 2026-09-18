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Kolik si vydělá pekař, který nastupuje do práce ještě před třetí ráno? Částka neodpovídá tomu, co si většina lidí představuje

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Zatímco většina lidí ještě spí, v pekárnách už se připravuje těsto a z pecí vyjíždí první várky pečiva. Pekaři proto běžně nastupují hluboko v noci, někde už o půlnoci nebo kolem třetí hodiny ráno. Takto náročný režim ale automaticky neznamená mimořádně vysokou výplatu. Aktuální nabídky ukazují, že se odměna výrazně liší podle regionu, zkušeností i konkrétního provozu.
Mzda pekaře některé skutečně překvapila.

Mzda pekaře některé skutečně překvapila.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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