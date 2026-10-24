Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za 1 měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Uvařit oběd pro stovky dětí, trefit gramáže podle výživových norem a stihnout to přesně do začátku přestávky. Kolik za tuhle práci kuchařka ve veřejné škole skutečně dostane, tuší ale jen hrstka rodičů. Odpověď se skrývá ve státních tabulkách a na první pohled vypadá jako tisková chyba.
Tabulka, která začíná pod minimální mzdou
Kuchařky ve veřejných školách dostávají plat podle vládních tabulek. Od 1. dubna 2026 platí nové hodnoty a začínající kuchařka v 5. platové třídě v nich má tarif 19 110 Kč hrubého měsíčně. To je méně, než kolik v roce 2026 činí minimální mzda.
Nahoru se tabulka posouvá jen pomalu, podle let započitatelné praxe. Strop téže třídy, který patří kuchařce s více než 32 lety praxe, činí od dubna 2026 celkem 27 160 Kč.
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O zařazení do třídy rozhoduje to, co kuchařka v kuchyni opravdu dělá. Ministerstvo školství to v metodice z dubna 2026 rozepisuje přesně. Kdo jen ohřívá a vydává hotová jídla, bývá ve 3. třídě, příprava běžných příloh a polévek odpovídá 4. třídě.
Kuchařka, která ve školní jídelně samostatně vaří podle závazných výživových norem, patří do 5. třídy. Každá jídelna přitom musí mít aspoň jednu takovou. Hlavní kuchařka, která sestavuje receptury a jídelníčky, může dosáhnout na 6. třídu. Pokud navíc organizuje práci v kuchyni a nese hmotnou odpovědnost, typicky za sklad potravin, může se dostat až do 7. třídy.
Shrnuje to tabulka:
Co kuchařka v kuchyni dělá Platová třída Jen ohřívá a vydává hotová jídla bývá ve 3. třídě Připravuje běžné přílohy a polévky 4. třída Ve školní jídelně samostatně vaří podle závazných výživových norem 5. třída Jako hlavní kuchařka sestavuje receptury a jídelníčky může dosáhnout na 6. třídu Jako hlavní kuchařka navíc organizuje práci a hmotně odpovídá, typicky za sklad potravin může dosáhnout na 7. třídu Zákon v roce 2026 pohlídá spodní hranici 26 880 korun Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a zkontrolujte máslo. Pokud uvidíte 1 věc na obalu, nejezte ho, i když je v záruce
Pro práce ve 3. až 5. platové třídě platí v roce 2026 takzvaný zaručený plat ve výši 26 880 Kč měsíčně při plném úvazku. Když plat kuchařky za měsíc této hranice nedosáhne, musí jí zaměstnavatel rozdíl doplatit.
Tady přichází překvapení. V roce 2026 zůstává pod 26 880 Kč tarif páté třídy u kuchařek s praxí do 32 let. Pokud škola nepřidá osobní příplatek ani odměnu, dostane tedy čerstvá vyučenka po doplatku stejný plat jako kolegyně s třiceti lety praxe. Do porovnání se přitom nezapočítává plat za práci přesčas ani tyto příplatky, které vyrovnávají práci v náročnější době nebo prostředí:
za noční práci, za práci v sobotu a v neděli, za práci ve svátek, za ztížené pracovní prostředí. Kolik reálně přistane na výplatní pásce Přečtěte si také: Ani cibule, ani kmín. Bramboračka bude hustá a voňavá díky 1 surovině, kterou do ní dávaly hospodyňky v ČSSR
Skutečné výdělky ukazuje statistika ISPV, kterou pro ministerstvo práce zpracovává společnost Trexima. Kuchaři odměňovaní platem ve školách i jiných veřejných zařízeních měli v roce 2025 mediánový hrubý plat 31 773 Kč. Údaj se týká řadových kuchařů, šéfkuchaře statistika vede zvlášť.
Do této částky se už započítávají odměny, příplatky i náhrady platu, například za dovolenou. Odměny a příplatky dohromady tvořily zhruba pětinu průměrného platu. Zvýšení tarifů od 1. dubna 2026 se v datech za rok 2025 ještě neprojevilo.
O tisíce korun navíc rozhoduje vedení školy
Co kuchařce přibude nad tabulku, záleží hlavně na řediteli. Osobní příplatek je nenárokový a škola ho přidělovat nemusí. Stejně je to s odměnami za mimořádné úkoly. Ze zákona jí náleží příplatky za práci v náročnější době, třeba za přesčas nebo víkendovou směnu. Za práci ve svátek jí přísluší náhradní volno, příplatek místo něj dostane jen po dohodě se školou. Přesčasů ale mají kuchaři odměňovaní platem podle téže statistiky jen minimum.
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Kdo chce vědět, kde přesně stojí, najde odpověď v platovém výměru. Je v něm uvedená platová třída, stupeň i výše osobního příplatku. Pokud kuchařka samostatně vaří podle výživových norem a výměr ukazuje nižší třídu než pátou, vyplatí se zeptat ředitele proč.
Platový výměr prozradí platovou třídu, stupeň i výši osobního příplatku, o kterém rozhoduje ředitel školy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na rok 2027 se vláda s odbory a zaměstnavateli dohodla na nových platových tabulkách, v nichž má nejnižší tarif odpovídat minimální mzdě. Nejdřív ale musí projít novela zákoníku práce a nařízení vlády, částky v článku proto platí pro rok 2026.
Zdroje: https://www.praceamzda.cz/predpisy/16-2026-sb, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_PLS.pdf, https://edu.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Metodicky_vyklad_k_odmenovani_zamestnancu_skol_17_4_2026.pdf, https://ppropo.mpsv.cz/xviii2zarucenyplat, https://www.praceamzda.cz/predpisy/356-2025-sb, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/zaruceny-plat-2026-prehled-profesi-a-tabulka-castek-pod-ktere-vas-vydelek-nesmi-klesnout-1432328, https://www.e15.cz/platove-tabulky-statnich-zamestnancu-2026, https://www.kupnisila.cz/platy-nepedagogickych-pracovniku-ve-skolstvi-jsou-chude-tabulka/, https://www.fintag.cz/2026/10/20/tabulkove-platy-stoupnou-oznamila-vlada-spolu-se-zmenami/, https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/