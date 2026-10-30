Kolik si vydělá kuchařka v mateřské školce za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, pochopíte, proč jich je tak málo

V kuchyni mateřské školy běží den podle pevného rozvrhu. Přesnídávka, oběd i odpolední svačina musí být hotové přesně ve chvíli, kdy si malí strávníci sednou ke stolu. Kolik za takový měsíc kuchařka dostane, se dá spočítat dost přesně, protože plat ve veřejné školce se řídí vládními tabulkami. Výsledek překvapí i ty, kdo čekali málo.
Nástupní tarif pod minimální mzdou
Zařazení kuchařky určuje katalog prací, který kuchařům dává rozpětí od 3. do 7. platové třídy podle náročnosti práce. Kdo vaří běžná jídla, patří do 4. třídy. Kuchařka, která samostatně připravuje jídla podle závazných výživových norem, může být v 5. třídě.
Od 1. dubna 2026 začíná tarif ve 4. třídě na 17 900 Kč hrubého a s praxí delší než 32 let se dostane na 25 240 Kč. V 5. třídě je rozpětí od 19 110 Kč do 27 160 Kč. Nástupní tarif v obou třídách je nižší než minimální mzda platná v roce 2026, přestože tabulky od 1. dubna 2026 vzrostly.
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Plat ve veřejné sféře má zákonem danou spodní mez. Pro práce ve 3. až 5. platové třídě je to v roce 2026 částka 26 880 Kč hrubého měsíčně za plný úvazek. Pokud tarif spolu s osobním příplatkem, odměnami a případnými dalšími složkami platu na tuto hranici nedosáhne, musí zaměstnavatel rozdíl doplatit.
Kuchařka na plný úvazek, která odpracuje celý měsíc, si tak v roce 2026 vydělá nejméně 26 880 Kč hrubého. Tarify obou tříd až na jediný stupeň leží pod touto hranicí, takže bez vyššího osobního příplatku zůstane výplata právě na ní. Příplatky za práci přesčas, v noci, o víkendu, ve svátek nebo ve ztíženém prostředí se do hranice nezapočítávají a kuchařka je dostane navíc.
Pokud má kuchařka kratší úvazek nebo v daném měsíci neodpracuje celou pracovní dobu, hranice se krátí podle odpracované doby. Při polovičním úvazku má kuchařka zaručenou jen polovinu této částky.
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Z čísel vyplývá zvláštní věc. Ve 4. třídě leží pod zaručeným platem všech dvanáct stupňů tabulky a v 5. třídě jedenáct z nich. U začínající kuchařky ve 4. třídě činí rozdíl mezi tarifem a zaručeným platem 8 980 Kč, u nejzkušenější kolegyně jen zlomek. Na výplatní pásce ale obě mohou mít stejnou částku.
Že je to problém, přiznává i ministerstvo práce. Osobní příplatek, kterým by vedení školy mělo ocenit dobrou práci, často jen zaplňuje mezeru po nízkém tarifu. Roky strávené v kuchyni se tak v penězích téměř nepoznají.
Čísla obou platových tříd přehledně shrnuje následující tabulka:
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4. platová třída 5. platová třída Kdo do třídy patří kuchařka, která vaří běžná jídla kuchařka, která samostatně připravuje jídla podle závazných výživových norem Nástupní tarif od 1. dubna 2026 17 900 Kč 19 110 Kč Nejvyšší tarif (praxe delší než 32 let) 25 240 Kč 27 160 Kč Zaručený plat v roce 2026 (plný úvazek) 26 880 Kč 26 880 Kč Stupně tabulky pod zaručeným platem všech 12 11 z 12 Proč místa v kuchyních zůstávají prázdná
Školní kuchyně znamená těžkou manuální práci s pevným časovým plánem, ve kterém se oběd nesmí opozdit ani o pár minut. Soukromá gastronomie přitom za podobnou práci platí znatelně víc. Lidé proto chybí hlavně ve městech a v turistických oblastech, zatímco na vesnicích bývá situace klidnější.
Školním kuchyním chybí kuchařky hlavně ve městech a turistických oblastech, protože soukromá gastronomie platí za podobnou práci víc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mladší lidé o práci ve školních kuchyních zájem nemají a provoz dlouhodobě drží hlavně ženy, kterým do důchodu zbývá pár let. Když jedna z nich odejde, náhrada se hledá těžko. Lákadlem zůstává jednosměnný provoz, díky kterému má kuchařka odpoledne volno pro rodinu.
Přečtěte si také: Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč Peníze teď posílají obce
Platy kuchařek nově financují obce a kraje jako zřizovatelé škol, na což dostávají peníze ze sdílených daní. Místopředseda Svazu měst a obcí ještě před změnou varoval, že prostředky stačit nebudou a většina obcí bude doplácet z vlastních rozpočtů.
Vláda už schválila návrh nových platových tabulek, ve kterých nejnižší tarif neklesne pod minimální mzdu a osobní příplatek bude sloužit k ocenění výkonu. Zákonnou část změny teď projednává Sněmovna a schválená zatím není. Jestli to bude stačit, aby se o místa v kuchyních začali hlásit noví lidé, ukáže až praxe.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2026-16, https://ppropo.mpsv.cz/XVIII2Zarucenyplat, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222, https://mpsv.gov.cz/mpsv-navrhuje-systemovou-reformu-platu-ve-verejne-sprave-nejnizsi-tarif-uz-nebude-pod-minimalni-mzdou-1, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/vlada-schvalila-zmenu-platovych-tabulek-377113, https://www.denik.cz/skolstvi-a-vzdelavani/cesko-obce-skolni-jidelny-finance-propousteni-skoly/, https://budejovice.rozhlas.cz/platy-kucharek-ve-skolnich-jidelnach-jsou-nizke-zvlast-ve-mestech-se-sily-do-9095003, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/527109-skolni-kucharky-si-stezuji-na-malo-penez-pres-den-se-pritom-nezastavi, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-dalsi-skrty-ve-skolnich-jidelnach-kucharek-bude-mene-238308, https://www.e15.cz/zvyseni-platu-statnich-zamestnancu-2026, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/zaruceny-plat-2026-prehled-profesi-a-tabulka-castek-pod-ktere-vas-vydelek-nesmi-klesnout-1432328