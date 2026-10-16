Kolik si vydělá kuchařka na vesnické svatbě za 1 víkend? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit

Pátek odpoledne, kuchyňka za sálem kulturního domu. V troubě se peče hovězí na svíčkovou, na stole se kupí obalené řízky a kuchařka už teď ví, že se do postele dostane až v neděli. Kolik jí takový víkend vynese? Kdo si myslí, že vaření na svatbě je jen sousedská výpomoc za pár korun a kus dortu, bude nejspíš hodně překvapený.
Dva dny u plotny dají dohromady pořádnou směnu
Svatba je pro kuchyni maraton. Lidé, kteří se starají o jídlo a obsluhu hostů, vydrží bez přestávky často i přes dvanáct hodin. Větší oslavy se navíc protahují na celý víkend od pátku do neděle.
Zkusme si proto spočítat modelový víkend. Páteční chystání a sobotní vaření s výdejem jídla dají dohromady klidně 24 hodin práce. Na počtu odpracovaných hodin totiž stojí celá výplata, protože se kuchařky na soukromých oslavách nejčastěji domlouvají na hodinové sazbě.
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Do těch hodin se přitom vejde mnohem víc než samotné míchání v hrncích. Kuchařka musí:
nanosit suroviny; nakrájet hromady zeleniny; uvařit polévku pro celý sál; ohlídat, aby hlavní chod dorazil na stoly teplý.
Večer pak doplňuje raut, a když hosté odejdou tančit, čekají na ni špinavé plechy.
Přečtěte si také: Ani sušení, ani mražení. Češi přišli na geniální způsob, jak uschovat ořechy, aby vydržely i 2 roky Kuchařka na svatbě kromě vaření hlídá i výdej jídla pro celý sál a večerní raut. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik vynese jedna hodina
Samostatný kuchař, který vaří na rodinných oslavách, si podle orientačních cen portálu Kuchaři do domu řekne o 300 až 500 Kč za hodinu. Při 24 odpracovaných hodinách si tak za jediný víkend přijde na 7 200 až 12 000 Kč.
Méně dostane kuchař, který nevaří na vlastní účet a kterého na svatbu pošle jako brigádníka cateringová firma. Brigády na společenských akcích včetně svateb se letos platí zhruba 180 až 250 Kč za hodinu. Za stejných 24 hodin to vychází na 4 320 až 6 000 Kč. Pro srovnání, jedna svatební restaurace na Vysočině účtuje snoubencům za pomocného kuchaře 200 Kč za hodinu. Kolik z toho dostane sám kuchař, ceník neuvádí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kdo vaří Orientační hodinová sazba Za víkend (24 hodin) Samostatný kuchař na rodinných oslavách 300–500 Kč 7 200–12 000 Kč Brigádník z cateringové firmy 180–250 Kč 4 320–6 000 Kč Třetina výplaty za jeden víkend Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude šťavnatý jako z vídeňské kavárny, když do náplně přidáte 1 věc
Proč horní číslo budí údiv, ukáže teprve srovnání. Kuchař v restauraci v menším městě bere hrubou mzdu přibližně 28 000 až 38 000 Kč měsíčně, často i méně. Jeden dobře zaplacený svatební víkend se tak rovná zhruba třetině až skoro polovině běžné měsíční výplaty.
Ty peníze ale nedostane zadarmo. Kuchařka nese odpovědnost za jídlo pro desítky hostů, celé dny stojí u sporáku a pracuje přesně v době, kdy ostatní mají volno. Vyšší hodinová sazba proto vyrovnává i únavu a riziko, že se něco pokazí.
Hodinová sazba, nebo cena za talíř
U hodinové sazby se vyplatí hned na začátku probrat nákup. Jedna kuchařka suroviny pořídí a jejich cenu rovnou připočte ke svému honoráři. Jiná si vyúčtuje jen hodiny strávené v obchodě a u plotny a účtenky za maso, zeleninu a mouku předá snoubencům k proplacení. Domluvit se vyplatí i na cestovném.
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Druhou cestou je paušál podle počtu hostů. Kuchař vyúčtuje celý svatební den podle počtu talířů, takže snoubenci znají konečnou částku dopředu a nemusí hlídat odpracované hodiny. Tentýž portál uvádí za takové menu zhruba 700 až 1 500 Kč na hosta.
Ať snoubenci zvolí kterýkoli model, je rozumné mít dohodu sepsanou. Na papír stačí poznamenat hodinovou sazbu nebo cenu za talíř, odhad odpracovaných hodin, kdo zaplatí nákup a kolik vyjde cesta. Účet na konci víkendu pak nikoho nezaskočí.
Proč se vlastní kuchařka vyplatí i snoubencům
Částka kolem 10 000 Kč zní vysoko, pro novomanžele ale může znamenat úsporu. Jídlo a pití totiž u průměrné svatby spolknou víc než třetinu celého rozpočtu a u profesionálního cateringu připadá na kuchaře, číšníky a vedoucí obsluhy 20 až 30 % ceny.
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Když snoubenci nakoupí sami a zaplatí jen šikovné ruce zkušené kuchařky, mají domácí svíčkovou bez cateringového ceníku. Kuchařka si zase za jeden víkend odnese částku, za kterou by v restauraci stála u plotny přibližně týden až dva.
Zdroje: https://www.jobni.cz/blog/kolik-si-vydelate-na-brigade, https://sitprace.cz/pruvodce/prumerny-plat-kuchar, https://vezmemese.cz/m/svatebni-menu-catering, https://www.e15.cz/svatba-cena, https://svatba.cz/blog/misto-na-svatbu-a-catering/svatba-doma, https://www.svatbypelhrimov.cz/ceniky-sluzeb/, https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/, https://www.kucharidodomu.cz/kolik-to-stoji.html