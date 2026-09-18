Kolik si vydělá kuchař ve školní jídelně, který vaří 400 obědů denně? To číslo vás naštve

Ve chvíli, kdy většina lidí dopíjí ranní kávu, běží ve školní kuchyni provoz naplno. Někdo tam od svítání loupe brambory, obaluje řízky a chystá jídlo pro stovky dětí, které se za pár hodin nahrnou do jídelny. Když si pak spočítáte, kolik za tu dřinu dostane zaplaceno, možná vás to pořádně naštve.
Kolik školní kuchařka opravdu bere
Odpověď je nepříjemně nízká. Data pracovního portálu JenPráce.cz z roku 2025 mluvila jasně. Kuchařka ve školní kuchyni si tehdy měsíčně přišla zhruba na 24 000 Kč hrubého a vedoucí jídelny zhruba na 29 700 Kč. Oficiální statistika je o něco vyšší. Podle systému ISPV, který spravuje ministerstvo práce, měli kuchaři ve veřejném sektoru za rok 2025 medián platu kolem 31 000 Kč hrubého.
Ať už si vezmete kterékoli z těch čísel, všechna zůstávají hluboko pod tím, co bere běžný zaměstnanec, zhruba od poloviny po dvě třetiny průměru. Průměrná hrubá mzda v zemi dosáhla podle Českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí 2026 částky 51 966 Kč. Žena, která denně nakrmí celou školu, tak končí hluboko pod celostátním průměrem.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh rýže. Má ho ve spíži skoro každá česká domácnost Za výplatou stojí přísné tabulky
Nízká čísla nejsou náhoda. Zaměstnanci veřejných škol a školních jídelen se odměňují podle nařízení vlády číslo 341/2017 Sb., které pro veřejný sektor stanovuje pevné platové tarify. Kolik si kuchařka vydělá, závisí hlavně na zařazení do platové třídy a stupně a na pevných tarifech, které k nim patří.
Kuchařky ve školních jídelnách patří podle katalogu prací většinou do páté platové třídy a výš, protože vaří podle přísných výživových norem. Do vyšších tříd se dostanou ty, které připravují dietní jídla, normují spotřebu nebo nesou hmotnou odpovědnost za sklad. Základní tarif se v těchto třídách pohybuje kolem úrovně minimální mzdy, takže bez osobních příplatků a odměn se výplata zvedá jen pomalu.
Stovky obědů a tuny potravin každý měsíc
Kolik toho kuchařky ve školní kuchyni zvládnou, by leckdo nevěřil. Jedna z nich popsala pro televizi Nova svůj běžný den. Do práce jde ještě za tmy, aby v šest stála u sporáku, a než se u výdeje objeví první děti, zpracuje hromady zeleniny, masa i brambor. Ve své jídelně, kde denně chystají kolem pěti set porcí, se prý za měsíc protočí zhruba dvě tuny surovin. Na velkých školách bývají počty ještě vyšší a najdou se jídelny, které uvaří i přes tisíc obědů denně.
Přečtěte si také: Kdo má v kredenci skleněnou mísu s brusem po prarodičích, drží poklad. Sběratelé platí až 120 000 Kč
Fyzicky je to náročné. Plné várnice a hrnce váží desítky kilogramů a v poledních hodinách nemají kuchařky u výdeje chvíli oddech. Za takovou zátěž by v jiném oboru zaměstnanci čekali podstatně vyšší odměnu, než jakou nabízí školství.
V hotelu by braly klidně dvojnásobek
A přesně tady je kámen úrazu. Kuchař, který umí a chce si vydělat, sáhne v soukromém sektoru výš. Podle dat ISPV brali šéfkuchaři v hotelových restauracích za rok 2025 v průměru přes 62 000 Kč měsíčně, tedy víc než dvojnásobek toho, co pobírá běžná školní kuchařka. I obyčejný kuchař v soukromé restauraci má většinou k vyšší mzdě blíž.
Kuchaři v hotelových a soukromých restauracích si vydělají výrazně víc než personál školních jídelen. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jak velké jsou rozdíly mezi jednotlivými pozicemi, ukazuje následující přehled:
Přečtěte si také: Ani jogurt, ani majonéza. Do zeleninového salátu patří 1 surovina, kterou Turci používají po generace
Pozice Hrubá měsíční mzda Zdroj Kuchařka ve školní jídelně kolem 24 000 Kč JenPráce.cz Vedoucí školní jídelny zhruba 29 700 Kč JenPráce.cz Kuchaři ve veřejném sektoru (medián) kolem 31 000 Kč ISPV, 2025 Průměrná mzda v ČR 51 966 Kč ČSÚ, 2. čtvrtletí 2026 Šéfkuchaři v hotelových restauracích přes 62 000 Kč ISPV, 2025
Není divu, že jídelny těžko shánějí nové lidi. Vedoucí provozů dlouhodobě upozorňují, že za tak náročnou práci se zájemci nehrnou a zkušený personál odchází jinam. Situaci navíc mění reforma financování. Od ledna 2026 přešla výplata nepedagogických zaměstnanců, mezi které patří i kuchařky, ze státního rozpočtu na zřizovatele, obvykle obce. Menší radnice tím dostaly do rozpočtu položku, kterou dřív nesl stát, a o to víc tlačí na úspory.
Bez kuchařek se školy neobejdou
Školní jídelny každý den nakrmí desetitisíce dětí a stojí na lidech, kteří za svou dřinu berou zhruba polovinu průměrné mzdy. Dokud se odměňování nezmění, bude jich nejspíš ubývat a ředitelé se budou stále častěji ptát, kdo vlastně dětem uvaří. Až příště dostane to vaše ve škole teplý oběd, možná stojí za to vzpomenout si, kdo ho od časného rána chystal a za kolik.
Zdroje: https://www.newstream.cz/money/kolik-si-vydela-skolni-kucharka-24-tisic-a-sefova-jen-o-malo-vic, https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2026, https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/, https://jidelny.cz/pracovnici-sj-a-stanoveni-jejich-platu/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/527109-skolni-kucharky-si-stezuji-na-malo-penez-pres-den-se-pritom-nezastavi