Kolik si vydělá kuchař v závodní jídelně za celý měsíc i s obědy zdarma? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Většina lidí si práci v závodní jídelně spojí s klidem u plotny, teplým obědem po ruce a jistotou stálého místa. Málokdo ale tuší, jaká částka takovému kuchaři nakonec přistane na účtu. Výplata totiž žádná bomba není. Spíš zamrzí, jak málo si člověk u velkých hrnců odnese domů za to, kolik jídel denně připraví.
Kolik kuchař v jídelně opravdu bere
Začněme rovnou u čísla, kvůli kterému jste sem klikli. Kuchař ve firemní nebo závodní jídelně bere v hrubém zhruba mezi 25 000 a 29 000 korunami měsíčně. Vychází to z dat Informačního systému o průměrném výdělku, který pro Ministerstvo práce mapuje výdělky podle profesí za rok 2024. Kde přesně se člověk v tomhle rozpětí ocitne, záleží hlavně na tom, jestli jídelnu provozuje soukromá firma, nebo veřejná instituce.
A aby bylo srovnání úplné: průměrná mzda v Česku se v roce 2026 přehoupla přes 50 000 korun. Kuchař, který denně nasytí celý provoz, si tak odnese zhruba polovinu toho, na co dosáhne běžně placený zaměstnanec. Ještě hůř jsou na tom kuchařky ve školních jídelnách, které se s výdělkem drží kolem 24 000 korun hrubého.
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Prvním důvodem jsou samotné peníze, se kterými jídelna hospodaří. Provoz jede na napjatém rozpočtu, oběd stojí strávníka jen zlomek toho, co by dal v restauraci, a z takové kalkulace se vysoké mzdy platí těžko.
Druhá věc je dostupnost pracovní síly. Na běžnou práci u kotle nepotřebujete titul ani dlouhá léta praxe, takže se o volná místa hlásí spousta lidí a zaměstnavatel nemá důvod nabízet víc. Není náhoda, že pomocné síly v kuchyni, které čistí zeleninu a myjí nádobí, patří k úplně nejhůř placeným profesím v celé zemi.
Obědy zdarma a volné víkendy to trochu vynahradí
Když samotná výplata neohromí, získává závodní jídelna body jinde. A právě kvůli těmhle výhodám u ní spousta kuchařů zůstává.
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Tou první jsou obědy z nadpisu. Kdo vaří pro ostatní, nají se většinou zdarma nebo za symbolickou cenu, protože jí přímo z toho, co v provozu uvaří. Za měsíc se tím dá ušetřit slušná částka, hlavně proti tomu, kolik stojí obědvat každý den venku.
Oběd přímo z provozu má kuchař v jídelně většinou zdarma nebo za symbolickou cenu, což mu za měsíc může ušetřit slušnou částku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhým lákadlem je pracovní doba. Firemní a závodní kuchyně jedou hlavně přes den a přes týden. Kuchař tak obvykle končí odpoledne, o víkendech a svátcích má volno a nemusí řešit dělené směny ani vaření do půlnoci, jak to zná z restaurace. K tomu se přidávají benefity typu příspěvku na penzijní připojištění nebo stravenky.
Kde si kuchař přijde na víc
Rozdíly mezi jednotlivými provozy jsou přesto velké a stojí za to o nich vědět. V Praze a ve velkých městech nabízejí lepší restaurace a hotely kuchaři výrazně nadprůměrné částky a zkušený šéfkuchař si vydělá násobně víc než jeho kolega u výdejního okénka v jídelně. Vyplatí se i úzká specializace na náročnější kuchyni, o kterou je na trhu nouze, protože takových kuchařů je málo.
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Papírová čísla navíc nejsou celý příběh. V restauraci výplatu často dorovnává dýško a hotovost předaná bokem, kterou žádná mzdová statistika nezachytí, kdežto v jídelně tahle složka většinou chybí. Zato je tu jistota pravidelného příjmu a klidnějšího dne. Pro spoustu lidí, kteří chtějí vařit a mít přitom volné večery, je právě to hlavní důvod, proč si vyberou zrovna jídelnu.
Zdroje: https://www.e15.cz/ekonomika/drina-za-dvacet-tisic-mesicne-tohle-je-deset-nejhure-placenych-praci-v-cesku-1432451, https://www.newstream.cz/money/kolik-si-vydela-skolni-kucharka-24-tisic-a-sefova-jen-o-malo-vic, https://sitprace.cz/pruvodce/prumerny-plat-kuchar, https://www.tiscali.cz/stoji-u-plotny-12-hodin-denne-a-domu-jim-chodi-i-19-000-kc-toto-je-5-nejhure-placenych-pozic-v-ceske-gastronomii-657979, https://www.ispv.cz/archiv/CR_244_MZS.pdf