Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist

Na velké výletní lodi vaří i přes sto kuchařů, od nováčků až po šéfa celé kuchyně. Náborové agentury dnes za tuhle práci nabízejí částky, nad kterými by se zarazila většina kuchařů v Česku. Mezi jednotlivými funkcemi se ale výplata liší i několikanásobně.
Inzerát pro šéfkuchaře láká na šestimístnou částku v korunách
Náborová agentura Faststream měla na začátku října 2026 mezi aktuálními nabídkami místo šéfkuchaře pro jednu z největších společností, které provozují zaoceánské výletní lodě. Za každý měsíc odpracovaný na palubě nabízí 6 500 až 8 500 dolarů. Podle kurzu ČNB z 5. října 2026 to po přepočtu dělá zhruba 142 000 až 186 000 Kč měsíčně.
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Podobně vysoko míří i konkurence. Agentura Excite Recruitment v září hledala šéfkuchaře pro mezinárodní výletní linku za 4 800 až 6 000 dolarů, tedy přibližně za 105 000 až 131 000 Kč. Pro představu, podle průzkumu serveru Platy.cz má 80 % šéfkuchařů v Česku hrubou mzdu mezi 34 000 a 92 000 Kč.
Řadový kuchař na takovou výplatu nedosáhne
Takové peníze dostávají lidé, kteří řídí provoz celé lodní kuchyně. U nižších pozic jsou nabídky mnohem skromnější. Faststream v téže vlně hledal i kuchaře na pozici chef de partie, který odpovídá za jednu sekci kuchyně, a nabízel mu 1 600 až 2 200 dolarů měsíčně. Uchazeč přitom musí mít za sebou aspoň dva roky na stejné pozici na lodi.
Funkce na palubě Nabídka v dolarech Zhruba v korunách Executive chef (šéfkuchař) 6 500–8 500 142 000–186 000 Kč Executive sous chef (zástupce šéfkuchaře) 8 250 180 000 Kč Senior sous chef 5 600 122 000 Kč Junior sous chef od 2 400 od 52 000 Kč Chef de partie (vedoucí sekce) 1 600–2 200 35 000–48 000 Kč Přečtěte si také: Dejte do sklenice s moukou 1 věc ze spíže. Moli se v ní neobjeví ani za rok
Částky pocházejí z nabídek, které agentura Faststream inzerovala na začátku října 2026, a přepočet vychází z kurzu ČNB z 5. října 2026. Každý inzerát je od jiné lodní společnosti, proto zástupce šéfkuchaře u ultraluxusní linky může dostat víc než šéfkuchař jinde.
Vedoucí sekce si tak vydělá zhruba tolik, kolik bere lépe placený kuchař doma. Platy.cz u kuchařů uvádí, že 80 % z nich pobírá hrubou mzdu od 24 000 do 56 000 Kč. Srovnání je ovšem jen orientační, protože lodní inzeráty většinou neuvádějí, jestli jde o hrubou, nebo čistou částku.
Peníze chodí jen za měsíce na moři
V nabídkách stojí důležitá poznámka. Plat se vyplácí jen za dobu, kterou kuchař skutečně stráví na lodi. Šéfkuchař z inzerátu Faststreamu jezdí v režimu čtyři měsíce na palubě a dva doma, vedoucí sekce má 34 týdnů práce a pak 10 týdnů volna. Roční příjem proto vychází nižší, než kdyby člověk měsíční částku vynásobil dvanácti.
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Velká část výplaty přitom kuchaři zůstane. Podle nabídky Excite hradí lodní společnost kajutu, jídlo, uniformu i letenky. Utrácí se pak hlavně za vlastní zábavu, například za výlety na břeh. Bydlí se ovšem natěsno, v malé kajutě často bez okna a obvykle ve dvou.
Lodní společnost kuchařům hradí kajutu i jídlo, bydlí se ale natěsno a obvykle ve dvou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kariéra na lodi se počítá na roky
Kdo na lodi ještě nepracoval, často nastupuje na nižší pozici, než jakou zastával v restauraci na pevnině. Výjimky ale existují. Excite do čela kuchyně bere i šéfkuchaře, kteří lodní praxi nemají a místo ní mají za sebou pět let ve velkém resortu nebo pětihvězdičkovém hotelu. O dalším povýšení pak rozhodují interní školení, zkoušky a to, jestli si člověka všimnou nadřízení.
Jak dlouho taková cesta trvá, ukazuje příběh Marka Fichtnera. Na své první lodi patřil mezi úplné nováčky. Vedení vlastní lodní kuchyně dostal až po několika letech a hned napoprvé velel týmu 128 kuchařů. Na lodích zůstal sedm let a nakonec stál v čele kuchyně na vlajkové lodi.
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Za vysoké částky kuchaři platí volným časem. Hosté chtějí jíst každý den včetně sobot a nedělí, takže lodní kuchyně jede celý týden bez přestávky. Fichtner podle CzechCrunche pracoval bezmála rok bez přerušení a volný den měl jen výjimečně. Na prohlídky přístavů mu zbývala hlavně pauza mezi polední a večerní směnou, dlouhá tři až čtyři hodiny.
Lodní kuchyně jede sedm dní v týdnu a na prohlídku přístavu zbývá kuchařům hlavně pauza mezi směnami. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Typická smlouva zní na čtyři až šest měsíců. Kdo takové nasazení vydrží a postupně se vypracuje, může se dostat k výplatám, jaké v Česku vidí jen málokterý šéfkuchař.
Zdroje: https://www.allcruisejobs.com/i62169/executive-chef/, https://www.allcruisejobs.com/i55438/executive-chef–international-cruise-line/, https://faststream.com/job/chef-de-partie-879956c, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://www.platy.cz/platy/cestovni-ruch-gastronomie-hotelnictvi/sefkuchar, https://www.platy.cz/platy/cestovni-ruch-gastronomie-hotelnictvi/kuchar, https://travelbible.cz/prace-na-lodi/, https://cc.cz/na-oceanu-i-na-pousti-sefoval-stovkam-kucharu-dnes-je-marek-fichtner-zpet-a-serviruje-sve-menu-v-bankovnim-trezoru/, https://www.e15.cz/rozhovory/marek-fichtner-s-morskou-nemoci-se-vari-hodne-spatne-742060, https://www.denik.cz/cestovani/prace-uprostred-luxusu-lode2020.html, https://faststream.com/disciplines/cruise-jobs/cruise-galley-jobs