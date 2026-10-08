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Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist

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Na velké výletní lodi vaří i přes sto kuchařů, od nováčků až po šéfa celé kuchyně. Náborové agentury dnes za tuhle práci nabízejí částky, nad kterými by se zarazila většina...
Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist

Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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