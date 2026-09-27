Kolik si vydělá kuchař na výletní lodi za 1 plavbu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Práce v lodní kuchyni zní jako sen. Každé ráno jiné město, moře nebo řeka za oknem a k tomu plat, který na pevnině jen tak nepotkáte. Kolik si takový kuchař reálně odnese domů za jednu plavbu, to většinu lidí opravdu zaskočí. Roli tu navíc hraje jedna věc, kterou běžná práce na souši nenabízí.
Kolik dostane kuchař za měsíc na palubě
Na evropských říčních lodích, které brázdí Dunaj nebo Rýn, startuje mzda v kuchyni odspodu kolem 2 200 eur čistého za měsíc, v přepočtu asi 53 000 korun. Na téhle úrovni pracuje pomocná síla. Zkušenější kuchař na pozici chef de partie se dostane přibližně na 2 600 eur, v přepočtu asi 62 000 korun, a senior chef de partie atakuje 3 000 eur, tedy zhruba 72 000 korun čistého. Jak pro Refresher popsal kuchař Richard Hajdóny, který vaří na sedmidenní lince mezi Pasovem a Budapeští, jde o výdělek v čistém a k tomu má připočítané spropitné.
Na zaoceánských lodích se mzdy počítají v dolarech. Kuchař na pozici chef de partie bere kolem 1 500 až 2 200 dolarů měsíčně, sous chef se dostává na 2 500 až 3 500 dolarů a zkušený executive chef na velkých lodích i na 5 000 až 8 000 dolarů. Kuchařské pozice většinou dostávají pevný plat bez podílu ze spropitného, zato o ně bývá stálý zájem.
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Přehled měsíčních mezd podle pozice a typu lodi shrnuje následující tabulka:
Typ lodi Pozice Měsíční mzda Říční pomocník zhruba 2 200 eur (kolem 53 000 Kč) Říční chef de partie kolem 2 600 eur (v přepočtu 62 000 Kč) Říční senior chef de partie téměř 3 000 eur (zhruba 72 000 Kč) Zaoceánská chef de partie 1 500 až 2 200 dolarů Zaoceánská sous chef 2 500 až 3 500 dolarů Zaoceánská executive chef 5 000 až 8 000 dolarů (velké lodě) Proč je výplata skoro celá k ušetření
Tady začíná ta pravá matematika. Kuchař na lodi neplatí nájem, energie ani nákupy, protože ubytování i strava jdou za zaměstnavatelem. K tomu se přidává hrazená zdravotní prohlídka a často i letenka na loď a zpět. Když si člověk na pevnině spočítá, kolik za tohle všechno každý měsíc utratí, zjistí, že by doma potřeboval o desítky tisíc korun vyšší mzdu jen na to, aby vyšel nastejno.
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Výsledkem je, že velká část výplaty rovnou putuje na účet jako úspora. Na říční lince navíc padá spropitné rovnou do výplaty, zhruba 28,5 eura, tedy kolem 690 korun za každý odpracovaný den. Kdo na moře vyráží s jasným plánem, co s penězi udělá, dokáže si za jediný kontrakt odložit sumu, na kterou by doma šetřil roky.
Za komfort se platí dřinou
Výplatní páska ale vypráví jen půlku příběhu. Život na palubě má k dovolené daleko a volného času je poskrovnu. Pracovní den v lodní kuchyni začíná běžně v půl šesté ráno, dopoledne padnou snídaně, po pár hodinách pauzy přijde na řadu příprava a večerní à la carte drží kuchaře u sporáku zhruba do desíti večer. Turnusy trvají sedm až osm týdnů a volno během nich čítá maximálně tři dny.
Ubytování jasně říká, že člověk přijel hlavně pracovat. Posádkové kabiny patří k tomu nejtěsnějšímu, co loď má, okno v nich zpravidla nenajdete a o pár metrů se dělíte s jedním až dvěma spolubydlícími z různých zemí. Kdo čeká luxus jako hosté nad palubou, bude zklamaný. Posádka si ale i tak může užít svých výhod, od crew baru přes posilovnu po občasné výlety v přístavech.
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A teď to slíbené číslo. Jednou plavbou přitom nemyslíme týdenní okruh, ale celou sezonu, kterou kuchař na lodi stráví. Ta říční běží od jara zhruba do konce října, dohromady tedy šest až sedm měsíců. Když u pozice chef de partie sečteme čistý měsíční příjem za celou tuhle dobu, dostaneme se někam mezi 370 000 a 430 000 korunami. Zkušený senior chef de partie se za jednu sezonu dostane klidně přes půl milionu.
Jedna sezona na říční lodi trvá od jara do konce října a kuchaři z ní zůstane stranou většina výplaty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A protože náklady na živobytí nese loď, zůstává z téhle částky k dispozici drtivá většina. Právě proto řada lidí bere práci na lodi jako způsob, jak si během jedné plavby odložit tolik, kolik by doma dávali stranou i několik let. „Z finančního hlediska se tato práce vyplatí,” shrnul to pro Refresher sám Hajdóny.
Jak se na loď vůbec dostat
Cesta na palubu vede nejčastěji přes zprostředkovatelské agentury, které v Česku zastupují zahraniční rejdaře. Po pohovoru se čeká na kontrakt, pak přijde lékařská prohlídka s mezinárodně platným certifikátem a vyřízení pracovního víza. Počítejte s tím, že i s dlouholetou praxí z restaurace nejspíš začnete na nižší pozici a nahoru se propracujete až po sezoně nebo dvou.
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Kdo v sobě chuť to zkusit cítí, měl by být připravený hlavně na to, že jde o dřinu daleko od domova. Odměnou jsou peníze, které se doma shánějí těžko, hromada zážitků z přístavů po celém světě a parta lidí ze všech kontinentů.
Zdroje: https://cruisecareerpro.com/blog/cruise-ship-salary-guide-2026/, https://travelbible.cz/prace-na-lodi/, https://flek.cz/clanky/do-zahranici/prace-a-dovolena-na-lodi, https://www.jenprace.cz/nabidka/ygwdxg/kuchar-ricni-vyletni-lod, https://vmnakole.cz/prace-na-lodi-kolik-si-na-palube-vydelate/, https://refresher.cz/204763-Richard-pracuje-jako-kuchar-na-lodi-Bez-volna-jsem-nekolik-tydnu-za-ty-penize-to-ale-stoji