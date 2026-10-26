Kolik si vydělá kuchař na vánočních trzích za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Kuchař, který celý rok stojí u plotny v restauraci, by se možná divil, s jakou výplatou může odejít jeho kolega z dřevěné boudy na náměstí. Stačí k tomu jediný měsíc. Rozdíl je opravdu velký, jenže má svůj háček, o kterém se u svařáku moc nemluví.
Kdo ve stánku vlastně vaří
Za pultem vánočního stánku většinou pracují brigádníci, kteří během směny jídlo připravují a zároveň ho podávají zákazníkům. Smaží se lívanečky, peče se trdelník, z grilu jdou klobásy a všechno putuje rovnou přes pult.
Hodí se hlavně člověk, který zvládne tempo, když se před stánkem udělá fronta. Kuchařské vyučení zaměstnavatelé většinou nevyžadují. Ve špičce se jedna porce střídá s druhou a na dlouhé přemýšlení není čas, takže výhodu má ten, kdo se nenechá rozhodit a umí pracovat rychle a čistě zároveň.
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Kdo projde inzeráty na brigády u pražských stánků pro sezonu 2026/27, třeba na prodej trdelníků, najde hodinové sazby v rozmezí 170 až 250 Kč. V sezoně 2025/26 to vypadalo podobně, třeba prodej občerstvení na trzích na Kampě a na náměstí Republiky lákal na sazbu z horní části tohoto rozpětí.
Tím ale výdělek nekončí. Zákazníci v dobré náladě rádi nechávají spropitné a některé stánky přidávají i bonusy podle toho, kolik se toho prodá. Stánkaři na hlavních náměstích navíc platí za místo vysoké nájmy a stánek mívají otevřený celý den, takže potřebují obsluhu od rána do večera.
Počítáme jeden měsíc ve stánku
A teď slibované číslo. Představte si brigádníka, který vezme nejlépe placenou nabídku za 250 Kč na hodinu a chodí na desetihodinové směny šest dní v týdnu. Jeden den volna týdně mu zaměstnavatel dát musí i na brigádě. Za měsíc tak odpracuje zhruba 26 směn a přijde si na 65 000 Kč hrubého, a to ještě bez spropitného.
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Pro srovnání: polovina řadových kuchařů v soukromé sféře měla za rok 2025 podle statistik ministerstva práce hrubou mzdu nižší než zhruba 28 500 Kč měsíčně. Brigádník s plným nasazením by tedy za měsíc vydělal víc než dvojnásobek, odpracoval by za to ale mnohem víc hodin než kuchař s běžným úvazkem.
Klidnější varianta počítá se spodní hranicí nabídek, tedy se 170 Kč za hodinu, a zhruba 200 odpracovanými hodinami za měsíc. Hrubý výdělek pak vychází na 34 000 Kč, což je pořád víc, než bere typický kuchař. V obou případech jde o hrubé částky, ze kterých se ještě odvede daň a pojištění.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Varianta Sazba za hodinu Odpracované hodiny za měsíc Hrubý výdělek za měsíc Plné nasazení 250 Kč 260 (26 směn po 10 hodinách) 65 000 Kč (bez spropitného) Klidnější varianta 170 Kč zhruba 200 34 000 Kč Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tuhle skleněnou máslenku po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 8 000 Kč
Je ovšem poctivé dodat, že kuchař v restauraci dostává výplatu každý měsíc v roce. Brigáda ve stánku vynáší jen po dobu trhů a začátkem ledna je po ní.
Čím se ty peníze platí
Takové peníze se nevydělávají v teple u sporáku. Na náměstí se není kam schovat před zimou, větrem ani deštěm a na sezení během směny skoro nezbývá čas. Často se počítá s tím, že obsluha vydrží u pultu od otevření stánku až do zavírací hodiny. Bez termoprádla, pořádných bot a teplého čaje v termosce se takový den přečkat nedá.
Vyšší výdělek ve stánku vyvažuje celodenní směna venku v zimě, větru i dešti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Trhy navíc nekončí po pár víkendech. Na Staroměstském a Václavském náměstí poběží v sezoně 2026/27 od konce listopadu až do začátku ledna, tedy déle než měsíc. Jedna z brněnských stánkařek už v roce 2024 řekla magazínu Forbes, že během trhů nemá chvíli oddechu.
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Zaměstnavatelé chtějí hlavně člověka, na kterého se dá spolehnout i v sobotu ráno, a v některých inzerátech k tomu požadují i potravinářský průkaz. Šanci na místo zvyšuje ochota zůstat u stánku od prvního do posledního dne trhů.
Přivýdělek před Vánoci láká čím dál víc lidí a s blížícím se otevřením trhů volných míst rychle ubývá. Kdo s takovou brigádou počítá, měl by se po nabídkách poohlížet včas.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/, https://www.jobs.cz/rpd/2001479894/?rps=230, https://ekonomickydenik.cz/pod-200-korun-uz-nechodime-brigadnici/, https://www.brigadovnik.cz/chci-brigadu/221, https://forbes.cz/kolik-stoji-vanocni-kouzlo-pronajmy-stanku-leti-k-milionum-svarak-je-za-stovku/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/632541-zajem-o-predvanocni-brigady-vyrazne-vzrostl-hlasi-se-hlavne-starsi-rocniky, https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/801580/o-predvanocni-brigady-je-rvacka-odbornik-rekl-kolik-a-kde-se-da-vydelat.html, https://energozrouti.cz/clanek/brigada-na-trzich-vydelek-4-tisice-za-vikend