Kolik si vydělá kuchař na švýcarské chatě za 1 sezónu? Po přepočtu na koruny budete koukat. Berou i Čechy

Do švýcarských Alp míří každou zimu statisíce lyžařů a návštěvníků a někdo je všechny musí nakrmit. Kuchaři na horských chatách a v resortech patří k nejlépe placeným sezónním profesím v celé Evropě. Otázka, kolik si takový člověk odnese za jednu zimu domů, zní jednoduše, odpověď v korunách ale dokáže zvednout obočí. A pro Čechy platí ještě jedna dobrá zpráva, protože dostat se k téhle práci není žádná věda.
Měsíční výplata, kterou v Česku uvidíte málokde
Švýcarsko nemá jednotnou celostátní minimální mzdu, výdělky v pohostinství ale hlídá oborová kolektivní smlouva L-GAV. Ta pro rok 2026 zaručuje vyučenému kuchaři s výučním listem nejméně 4 528 franků hrubého měsíčně. Při kurzu České národní banky z počátku října 2026, kdy se frank pohyboval kolem 26,4 koruny, to odpovídá zhruba 119 000 korunám.
A to je teprve spodní hranice. Kuchař, který má za sebou odbornou zkoušku a vede kuchyni, má podle stejné smlouvy nárok nejméně na 5 293 franků, tedy kolem 140 000 korun měsíčně. Kdo stojí za plotnou v rušné restauraci, přijde si navíc na spropitné od hostů.
Přečtěte si také: Ani jogurt, ani ovesná kaše. Češi po šedesátce objevili snídani ze Skandinávie, po které nemají hlad do oběda Za celou sezónu padne i přes půl milionu
Teď to hlavní, kvůli čemu se vyplatí počítat. Zimní sezóna v Alpách trvá zhruba od prosince do dubna, počítejme tedy pět měsíců. I kuchař na samém zaručeném minimu se za tu dobu dostane zhruba na 600 000 korun hrubého. A to bez jediné hodiny přesčasu.
Za jednu zimní sezonu v Alpách se kuchař dostane klidně přes půl milionu korun hrubého. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Švýcarské pohostinství navíc ze smlouvy vyplácí takzvaný třináctý plat, který se sezónnímu pracovníkovi připisuje poměrně podle odpracované doby. Když přidáme přesčasy, kterých je během sezóny spousta a bývají placené, dostane se schopný kuchař klidně přes 700 000 korun za jednu zimu. Jde o modelový propočet z měsíční mzdy, každá smlouva vypadá trochu jinak, řád té částky ale sedí.
Čistého zůstane méně, úspora je stejně vysoká
Z hrubé mzdy ovšem ještě něco ubude, než dorazí na účet. Cizincům se daň strhává rovnou z výplaty formou srážkové daně a k tomu jdou odvody na pojištění, takže čistá částka je citelně nižší než hrubá.
Přečtěte si také: Nejhorší chyba při rozmrazování masa v lednici. Dělá ji téměř 40 % lidí a ani o tom neví
Práce na horské chatě má ale jednu velkou výhodu. Ubytování i strava bývají od zaměstnavatele, často zdarma nebo za zvýhodněný poplatek strhávaný z výplaty. Kuchař tak nemá kde utrácet a stranou odkládá mnohem větší část výplaty než doma. Za celou sezónu mu na účtu zůstane pěkná suma.
Berou i Čechy. Jak se k práci dostat
Česko je součástí volného pohybu pracovníků, takže Čech může ve Švýcarsku pracovat legálně a bez složitého papírování. U sezónní práce dostane krátkodobé povolení typu L, které se vystavuje na dobu pracovní smlouvy a vyřizuje se většinou až po příjezdu. K vyřízení stačí:
platný doklad, podepsaná smlouva, nahlášení pobytu na místním úřadě. Přečtěte si také: Češky se vrací k zapomenutým polévkám našich babiček. Jsou plné bílkovin, zasytí jako pevný oběd a pomůžou s kily v pase
Nejlépe funguje psát přímo hotelům, chatám a restauracím ve vybraném středisku. Plošně rozeslaný identický e-mail většinou zapadne bez odpovědi. Na zimní sezónu je ideální ozvat se už v září nebo říjnu, kdy se obsazují nejlepší místa. Do kuchyně navíc často stačí angličtina, perfektní němčina otevře dveře hlavně na recepci a v obsluze.
Čeká vás pořádná dřina
Za vysokým výdělkem stojí spousta odpracovaných hodin. Pracuje se obvykle šest dní v týdnu s jediným dnem volna a v plné sezóně se směny pořádně protáhnou, protože provoz jede od časného rána až do noci.
Odměnou je kromě peněz i pár měsíců strávených přímo v horách, kde má člověk sjezdovku i turistické stezky doslova za barákem. Kdo si chce rychle vydělat a nebojí se pořádné dřiny, těžko v Evropě najde lepší adresu než švýcarské Alpy.
Přečtěte si také: Za totality ho měla každá hospodyně v kredenci, po revoluci skončil v popelnici. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 1 000 Kč
Zdroje: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://gastrosuisse.ch/assets/de/recht/l-gav/gastgewerbliche-loehne/gastrosuisse-merkblatt-gastgewerbliche-loehne-2026.pdf, https://l-gav.ch/vertrag-aktuell/iii-lohn/art-10-mindestloehne, https://www.gowoker.com/blog/platy-svycarsko, https://pracujvesvete.cz/prace-ve-svycarsku/, https://hericeland.cz/prace/prace-ve-svycarsku/