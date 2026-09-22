Kolik si vydělá kosmetička v Praze, když udělá deset klientek denně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Pražské kosmetické salony bývají plné a volné termíny zamluvené na týdny dopředu. Není divu, že mnohé z nás napadne otázka: co když má kosmetička každý den nabitý diář a jednu klientku za druhou posílá z lehátka spokojenou domů? Kolik by si při takovém tempu vydělala? Odpověď je zajímavější, než čekáte, a vede k ní docela jednoduchý počet.
Nejdřív ta lákavá matematika
Začněme u ceníku. Kompletní ošetření pleti v pražském salonu vyjde zhruba na 1 500 až 2 800 korun, prémiové procedury jako mikrojehličkování nebo ošetření s exozomy klidně na 3 000 až 4 500 korun. Kratší úkony stojí mnohem méně: úprava a barvení obočí vyjdou kolem 150 až 350 korun, lash lifting kolem tisíce korun, depilace obličeje kolem 100 až 300 korun.
Ceny jednotlivých procedur shrnuje následující tabulka:
Procedura Cena Kompletní ošetření pleti 1 500 až 2 800 korun Prémiové procedury (mikrojehličkování, ošetření s exozomy) 3 000 až 4 500 korun Úprava a barvení obočí 150 až 350 korun Lash lifting kolem tisíce korun Depilace obličeje 100 až 300 korun Přečtěte si také: Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží
A teď ten slibovaný počet. Kdyby kosmetička zvládla deset klientek za den a každá u ní utratila v průměru kolem tisíce korun, dostáváme se na 10 000 korun denně. Při zhruba dvaceti pracovních dnech v měsíci to dělá přes 200 000 korun. To je částka, ze které skutečně spadne brada. Háček je ve slově obrat, protože do peněženky doputuje jen jeho zlomek.
Deset klientek denně zvládne málokdo
Plné ošetření pleti trvá hodinu až dvě. Deset takových procedur za sebou by znamenalo patnáct hodin v kuse u lehátka a to nedá nikdo. Nabitý den proto v praxi vypadá jinak. Pár delších ošetření se prokládá rychlými úkony typu obočí, řasy nebo depilace, mezi nimiž se stíhá dezinfekce, úklid a objednávání dalších termínů.
Nabitý den kosmetičky tvoří pár delších ošetření proložených rychlými úkony, jako je úprava obočí nebo řas. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
K tomu patří prázdná okna v diáři, klientky, které na poslední chvíli zruší, i klidnější letní měsíce, kdy je půlka Prahy na dovolených. Opravdu plný den s deseti návštěvami je tak spíš svátek než každodenní rutina. Reálný denní obrat se proto počítá spíš v jednotkách tisíc korun.
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I kdyby se vysněný diář naplnil, hrubý obrat pořád není výdělek. Nejdřív si ukousne materiál, tedy séra, masky, jednorázové pomůcky a profesionální kosmetika, u kvalitních značek jde o citelnou položku. Živnostnice ve vlastním prostoru platí nájem, energie a vybavení. Kdo si pronajímá jen křeslo ve sdíleném salonu, dává za něj od několika tisíc korun měsíčně.
Svůj díl si vezme i stát v podobě daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. A kdo pracuje pod hlavičkou cizího salonu, dostává většinou jen podíl z tržby, nejčastěji někde mezi 40 a 70 procenty. Zbytek zůstává majiteli za to, že dodá prostor, přístroje a klientelu.
Kolik nakonec zůstane v peněžence
Když se odečtou náklady i daně, čísla vypadají mnohem střízlivěji. Zaměstnaná kosmetička si v Praze vydělá zhruba 30 000 až 50 000 korun hrubého měsíčně, čímž se drží spíš pod pražským průměrem. Průměrná mzda v hlavním městě totiž podle Českého statistického úřadu na začátku roku 2026 atakovala 68 000 korun.
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Kdo si vybudoval vlastní jméno, stálou klientelu a nabízí žádané procedury, se dostává výš. Zkušené specialistky s dobře zaplněným diářem se běžně pohybují kolem 50 000 korun i nad touto hranicí a majitelky vlastních studií s více křesly berou ještě víc. Rozhoduje specializace, poloha salonu, pověst a schopnost udržet si vracející se klientky.
Ta velká čísla z úvodní matematiky tedy nejsou výmysl. Jen popisují obrat plně vytíženého křesla. Se skutečnou výplatou, kterou si kosmetička odnese domů, se ale míjejí. Výdělek pražské kosmetičky je slušný a u těch nejlepších i nadprůměrný, k padající bradě z dvousettisícové sumy má ale daleko.
Zdroje: https://mkkosmetickestudio.cz/cenik/, https://beautyesthetic.cz/cenik, https://wageindicator.org/cs-cz/prace-v-cesku/povolani-a-platy/kosmetici-a-pracovnici-v-pribuznych-oborech, https://completebeauty.cz/kolik-si-vydela-manikerka-v-cr-prumerne-platy-prijmy-na-volne-noze-a-tipy-pro-rok, https://www.e15.cz/prumerna-mzda-cr-praha, https://va-akademie.cz/kolik-si-vydela-kosmeticka/