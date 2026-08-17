Kolik si vydělá kominík za jedinou topnou sezonu? Skutečný výdělek vám vyrazí dech

Mýtus o milionářích v černém obleku
Každý rok se opakuje stejný scénář. Jakmile teploty klesnou, české domácnosti začnou narychlo shánět odborníky na kontrolu spalinových cest.
Podle Živnostenského rejstříku ČR bylo k počátku roku 2024 v zemi registrováno 3 441 aktivních kominických živností. Jenže čísla na papíře a realita v terénu jsou dvě odlišné věci.
Mezi lidmi se kvůli vysoké poptávce traduje, že si tito řemeslníci během několika měsíců vydělají na celý zbytek roku. Představa rychlého a snadného zbohatnutí však naráží na realitu každodenní praxe.
Co ukazuje tvrdá realita čísel
Oficiální data Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) ukazují zcela jiný obrázek.
Zaměstnaný kominík na hlavní pracovní poměr (HPP) rozhodně žádné statisíce nepobírá. Nástupní plat začátečníka se pohybuje v rozmezí 30 000 až 35 000 Kč hrubého měsíčně.
Průměrná mzda, tedy medián, činí 30 000 až 34 000 Kč hrubého. Ti nejzkušenější zaměstnanci v oboru pak dosáhnou na 40 000 až 55 000 Kč hrubého měsíčně. Žádné manažerské platy.
U samostatně podnikajících kominíků (OSVČ) jsou příjmy sice vyšší, ale extrémně kolísají podle ročního období.
Mimo sezónu, tedy od ledna do srpna, si samostatný kominík vydělá 30 000 až 45 000 Kč čistého měsíčně, přičemž v tomto období převažují montáže, vložkování a revize novostaveb.
V hlavní topné sezóně od září do prosince sice hrubý měsíční obrat vyskočí na 80 000 až 120 000 Kč, ale jde o částku před odečtením všech provozních nákladů, které jsou u tohoto řemesla nečekaně vysoké.
Modelový příklad: Kolik kominík skutečně domů přinese?
Pro lepší představu si uveďme modelový příklad samostatně podnikajícího kominíka v nejvytíženějším období od září do prosince.
Předpokládejme, že odpracuje 20 dní v měsíci a zvládne průměrně 5 zakázek denně, což představuje celkem 100 zakázek za měsíc. Při průměrné ceně 1 000 Kč za kontrolu, čištění a vystavení zprávy dosáhne jeho hrubý měsíční obrat v sezóně 100 000 Kč.
Za celou čtyřměsíční sezónu tak utrží 400 000 Kč. Zní to lákavě? Počkejte na druhou stranu rovnice.
Z této částky musí okamžitě odečíst nemalé výdaje. Měsíční provozní náklady OSVČ totiž činí zhruba 15 000 Kč za dopravu a opotřebení vozu, 10 000 Kč na sociální a zdravotní pojištění, 5 000 Kč na odpisy drahého nářadí a softwaru, 2 000 Kč na pojištění profesní odpovědnosti a cechovní poplatky a přibližně 5 000 Kč na daně.
Reálný čistý měsíční zisk v sezóně tak klesne na přibližně 63 000 Kč čistého. Celkový čistý výdělek za celou čtyřměsíční topnou sezónu činí zhruba 252 000 Kč čistého.
Z této částky však musí kominík dotovat výrazně slabší jarní a letní měsíce, kdy je zájem o jeho služby minimální. Pohádkové bohatství? Spíš solidní živobytí.
Fyzické limity a drahé vybavení
Představa, že kominík zvládne deset domů denně, je z fyzikálního i časového hlediska nereálná. Podzimní dny jsou krátké a přejezdy mezi jednotlivými obcemi zaberou spoustu času.
Moderní kominické vybavení také není zrovna levná záležitost. Profesionální analyzátor spalin stojí desítky tisíc korun, inspekční kamera s monitorem dalších 30 000 až 50 000 Kč. K tomu přidejte frézovací nástavce, kefy různých průměrů, ochranné pomůcky a software pro vystavování protokolů.
Ceník standardních úkonů pro rok 2026
Ceny kominických služeb se odvíjejí od náročnosti práce a použité techniky. Pro rok 2026 se standardní sazby pohybují v jasně vymezených mantinelech.
Běžná kontrola a čištění spalinové cesty pro jeden komín v rodinném domě vyjde na 800 až 1 200 Kč. Pokud potřebujete revizi spalinové cesty kvůli kolaudaci nebo změně paliva, zaplatíte 1 500 až 3 500 Kč.
Náročnější frézování komína stojí od 1 000 do 1 500 Kč za běžný metr. Pokud je nutné provést prohlídku komínovou kamerou, zaplatí zákazník 600 až 1 500 Kč.
Tyto ceny odrážejí vysoké investice do moderních přístrojů, jako jsou analyzátory spalin a inspekční kamery, bez kterých se dnes profesionální kominík neobejde. A také skutečnost, že za každou zakázkou stojí člověk, který riskuje zdraví na střechách a v prašném prostředí spalinových cest.
Zdroje článku: centrum.cz, flekni.cz, refresher.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá