Kolik si vydělá kadeřnice v Praze za měsíc i s dýšky? Zbytek republiky tohle vůbec nepochopí

Představa, že každá kadeřnice odchází domů s obrovským balíkem peněz, je velmi lákavá. Mezi lidmi i v internetových diskusích koluje mýtus, že zaměstnané kadeřnice běžně berou 100 000 Kč čistého měsíčně.
Skutečnost je však mnohem střízlivější. Průměrný základní plat zaměstnance na hlavní pracovní poměr v Praze se pohybuje mezi 33 000 Kč a 37 000 Kč hrubého měsíčně. Jedná se o fixní složku bez provizí.
S provizemi z tržeb za služby a prodej kosmetiky, které obvykle činí 30 až 40 % z obratu, se reálný hrubý příjem na HPP v Praze vyšplhá na 40 000 Kč až 70 000 Kč. Na bájnou stotisícovou hranici čistého příjmu tak dosahují výhradně kadeřnice pracující na IČO.
A i u nich je to částka před započtením rizik, jako je absence placené nemocenské či výpadek příjmů během dovolené.
Když účtenka vyrazí dech: Pohled ze strany zákazníka
Rozdíl v cenách mezi hlavním městem a zbytkem republiky je pro mnohé zákazníky šokující.
Když jsem viděla, že po mně kadeřnice v Praze 5 chtěla za melír, přeliv a střih mikáda 4 200 Kč a strávila jsem tam pět hodin, málem mě kleplo, říká zákaznice v diskuzi na Facebooku.
Zákaznice sice chápe, že kadeřnice platí drahý nájem za křeslo a barvy taky něco stojí, ale pro lidi mimo Prahu je taková částka nepochopitelná. Její matka na Moravě totiž za stejnou službu dává pouhých 2 200 Kč i se spropitným.
Skrytá past jménem pronájem křesla a dýška
Práce na vlastní pěst přináší svobodu, ale také značné fixní náklady. Jen pronájem kadeřnického křesla v Praze vyjde na 6 000 Kč až 16 000 Kč měsíčně.
Nejvyšší sazby vykazují prestižní lokality jako Praha 1 a Praha 2. Naopak v okrajových částech, jako je Praha 11 nebo Praha 12, se nájemné pohybuje v rozmezí 6 000 Kč až 11 000 Kč.
K tomu je nutné připočíst další měsíční náklady OSVČ ve výši 25 000 Kč až 45 000 Kč za profesionální barvy, kosmetiku, odvody, rezervační systémy a bankovní poplatky.
Měsíční obrat kadeřnice na IČO v Praze se sice pohybuje mezi 100 000 Kč a 180 000 Kč (u špičkových salonů v centru může přesáhnout i 200 000 Kč), ale čistý měsíční zisk po odečtení všech nákladů činí 50 000 Kč až 90 000 Kč.
Často diskutovaným tématem je spropitné. V Praze je běžné nechávat 5 až 10 % z ceny služby. Při průměrné ceně náročnějšího úkonu 2 500 Kč až 4 500 Kč činí dýško od jednoho klienta 100 Kč až 300 Kč.
Celkově si tak kadeřnice v Praze přijde na 5 000 Kč až 15 000 Kč čistého měsíčně formou dýšek. Internetová fóra sice šíří mýtus, že jde o druhý plnohodnotný plat, ale v realitě tyto peníze pouze kompenzují vysoké pražské náklady a nulovou placenou dovolenou.
Riziko, o kterém se příliš nemluví
Zkušené kadeřnické stylistky a školitelky z oborových diskusí upozorňují na fakt, že lidé často vidí jen konečnou částku na účtence a okamžitě si spočítají, že kadeřnice musí topit v penězích.
Neuvědomují si však, že kadeřnice na IČO nese obrovské finanční riziko. Pokud onemocní nebo odjede na dva týdny na dovolenou, její příjem okamžitě klesne na nulu.
Fixní náklady na pronájem křesla, energie a pojištění však musí zaplatit v plné výši. K tomu je třeba připočíst investice do neustálého vzdělávání a kurzů, které jsou v Praze pro udržení klientely nezbytné a ročně vyjdou na desítky tisíc korun.
Propastný rozdíl mezi Prahou a regiony
Srovnání hlavního města se zbytkem České republiky odhaluje hlubokou propast. Zatímco v Praze jsou příjmy lákavé, v regionech je situace zcela jiná.
Průměrný plat zaměstnané kadeřnice v menších městech se pohybuje mezi 21 000 Kč a 27 000 Kč hrubého. Pokud se kadeřnice mimo Prahu rozhodne pracovat na živnostenský list, její měsíční obrat se pohybuje kolem 60 000 Kč až 80 000 Kč.
Po odečtení všech nákladů pak její čistý zisk často klesá na pouhých 25 000 Kč až 35 000 Kč. Také spropitné je v regionech minimální, často jde jen o zaokrouhlování o 50 Kč, což v celkovém součtu dělá okolo 1 500 Kč měsíčně.
Zdroje článku: platy.cz, centrum.cz, modrykonik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová