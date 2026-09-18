Kolik si vydělá IT technik v malé firmě za měsíc i s notebookem a telefonem? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Když se řekne práce v IT, většině lidí naskočí obrázek mladíka v korporátu s výplatou přes sto tisíc. Realita člověka, který se stará o počítače v běžné malé firmě, vypadá o dost přízemněji. Přesto se vyplatí podívat, kolik takové místo měsíčně vynese a co všechno k němu patří. Docela dost lidí kvůli tomu přehodnotí, jestli by to nebyla práce i pro ně.
Ne každý ajťák bere sto tisíc
Kolem platů v IT koluje jedno velké zjednodušení. Průměrná hrubá mzda takzvaných ICT specialistů se podle Českého statistického úřadu v roce 2025 vyšplhala zhruba na sto tisíc korun měsíčně, tedy skoro na dvojnásobek běžné české mzdy. Tohle číslo ale táhnou nahoru hlavně vývojáři softwaru a specialisté na velké systémy.
Technik, který v malé firmě spravuje počítače a řeší potíže kolegů, patří do jiné skupiny. Jeho výplata je nižší, pořád ale příjemně překvapí. A právě proto se o něm vyplatí mluvit.
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A teď to hlavní číslo. Podle Národní soustavy povolání se prostřední výdělek u pozice správce IT pro malé a střední organizace pohyboval v roce 2025 kolem 56 700 korun hrubého měsíčně. Běžné rozpětí sahá zhruba od 40 000 do 69 000 korun. Pracovní portály to potvrzují, průměrný plat inzerovaný pro pozici IT technik se v roce 2026 pohyboval kolem 47 000 korun.
Kdo teprve začíná a dělá hlavně uživatelskou podporu, startuje níž, obvykle kolem 33 000 korun. Zkušený správce, který firmě drží celou síť i servery, se naopak dostane přes 69 000 korun. Pro srovnání, průměrná hrubá mzda v celém Česku dosáhla podle Českého statistického úřadu v roce 2025 zhruba 49 200 korun. Technik v malé firmě se tak drží nad ní. Z hrubé mzdy samozřejmě ještě ukrojí daň a odvody, takže na účet dorazí méně, i tak jde ale o solidní příjem.
Podle úrovně zkušeností to přehledně shrnuje následující tabulka:
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Úroveň Hrubá měsíční mzda Začátečník na uživatelské podpoře kolem 33 000 Kč Prostřední výdělek správce IT kolem 56 700 Kč Zkušený správce sítě a serverů přes 69 000 Kč Co všechno takový člověk zvládá
Proč je to místo placené líp, než by leckdo čekal? V malé firmě bývá ajťák často jednočlenné IT oddělení. Nemá kolem sebe tým, na který by přehodil, co ho nebaví.
V malé firmě je ajťák většinou jednočlenné IT oddělení a řeší úplně všechno, od serverů po zaseknuté tiskárny kolegů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jeho práce v praxi zahrnuje:
péči o servery, počítačovou síť a připojení k internetu; zakládání účtů a nastavování přístupových práv novým zaměstnancům; nákup a instalaci hardwaru i softwaru; hašení každodenních problémů kolegů, od zaseknuté tiskárny po nefunkční e-mail; hlídání záloh a bezpečnosti firemních dat. Přečtěte si také: Instalatér prosí a varuje, abyste tyto 3 věci nikdy nesplachovali do záchodu
Je to kombinace údržbáře, poradce a nákupčího v jednom člověku.
K výplatě patří i notebook, telefon a často auto
Samotná mzda navíc není všechno, co za tuhle práci dostanete. K místu skoro vždy patří pracovní notebook a mobilní telefon, které často můžete používat i soukromě. V menších firmách, kde technik jezdí za klienty nebo mezi pobočkami, k tomu bývá i služební auto k soukromému užití.
Časté jsou také pružná pracovní doba, občasná práce z domova a příspěvek na další vzdělávání a kurzy. Když si tyhle výhody připočtete k výplatě, reálná hodnota takového místa ještě povyroste.
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Dobrá zpráva pro každého, kdo o téhle práci uvažuje. Vysokou školu k ní mít nemusíte. Náboráři u téhle profese potvrzují, že zaměstnavatele zajímají hlavně praktické dovednosti a titul jde stranou. Do oboru se dá vejít přes kurzy, certifikáty a první praxi, například na uživatelské podpoře nebo u testování aplikací.
Kdo teprve začíná a má za sebou zvládnutý kurz, obvykle nastupuje se mzdou kolem 40 000 až 50 000 korun. Poptávka po lidech, kteří počítačům opravdu rozumí, navíc dlouhodobě drží. Rozjezd bez praxe dnes chce víc trpělivosti než dřív, prosadit se ale pořád jde.
Zdroje: https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-it-pro-male-a-str, https://csu.gov.cz/ict-odbornici-a-jejich-mzdy, https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2025, https://cz.indeed.com/career/it-technik/salaries, https://www.platy.cz/platy/informacni-technologie/specialista-technicke-podpory-it, https://mujplat.cz/kariera/postaveni-a-platy/technici-uzivatelske-podpory-informacnich-a-komunikacnich-technologii, https://engeto.cz/blog/kariera/kolik-si-vydela-ajtak-v-cesku/
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