Kolik si vydělá dnes „obyčejná“ švadlena. Až to zjistíte, budete vděční za svoji práci

Vyučené švadleny mají možnost nastoupit do továrny, kde budou dostávat něco mezi 22 000 a 33 000 korunami za měsíc. Bez zkušeností a v odlehlejším regionu budou balancovat na samé hraně minimální mzdy. Pomůže jim, když se takzvaně postaví na vlastní nohy a začnou pracovat na IČO? Moc ne.
Samostatná švadlena je podnikatelka, účetní, marketérka, nákupčí a zákaznický servis v jedné osobě. A taky někdo, kdo musí neustále vysvětlovat, proč jeho práce nemůže stát stejně jako výrobek z čínské továrny.
Cenotvorba jako rébus bez řešení
Moderní švadlena stojí před dilematem, které nemá jednoduché řešení. Pokud si spočítá reálnou hodinovou sazbu – včetně odvodů, režie, investic do vybavení a vlastního vzdělávání – vyjde jí částka kolem tří set až pěti set korun na hodinu. To je srovnatelné s kvalifikovaným řemeslníkem. Problém? Zákazník tohle číslo neslyší rád. Podobnou košili, kterou švadlena nabízí za osm set korun, si může objednat z Temu za dvě stovky.
Švadleny proto volí různé strategie. Některé sází na prémiový segment – šijí svatební šaty, pánské obleky na míru, designové kousky pro movitější klientelu. Tady se ceny pohybují v desítkách tisíc a marže dává smysl. Jiné zase vsadily na sériovou malovýrobu – opakují jeden osvědčený model, šijí jich dvacet najednou, prodávají přes e-shop. Ušetří čas na komunikaci se zákazníkem i na přemýšlení nad střihem.
A pak je tu třetí skupina – švadleny, které prostě nepočítají. Šijí, protože je to baví, protože chtějí pomoci, protože se to zákaznicím líbí. Vydělají si kapesné, ale na důstojný příjem to nestačí.
Slow fashion: naděje, nebo jen módní vlna?
Poslední roky se mluví o udržitelnosti, o návratu k lokální výrobě, o slow fashion. Zní to krásně – a částečně to i funguje. Určitá skupina zákazníků skutečně začala vyhledávat české švadleny, zajímá se o původ materiálu, je ochotna zaplatit víc. Ale nejde o masový fenomén.
Realita je prozaičtější: většina lidí stále nakupuje podle ceny. Udržitelnost je bonus, ne rozhodující kritérium. Švadlena, která vsadí jen na eko-zákazníky, si výrazně zužuje trh. Na druhou stranu – ti, kdo k ní přijdou, jsou často loajální, vracejí se, doporučují dál. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu vztahu.
Zajímavý posun nastal během pandemie. Lidé měli čas, začali řešit, co nosí, odkud to pochází. Poptávka po lokálních švadlenách tehdy výrazně vzrostla. Jenže po návratu do normálu část zákazníků zase odpadla – vrátila se k rychlému nákupu v řetězcích. Zůstali ti, kterým na tom opravdu záleží.
Švadleny, které dokázaly tento trend uchopit chytře, dnes mají stabilní klientelu. Komunikují příběh svých výrobků, ukazují proces vzniku, vzdělávají zákazníky. Nejde jen o šití – jde o budování značky, komunity, hodnot.
Digitalizace: záchrana, nebo další komplikace?
Moderní technologie mění i svět šití. 3D modelování střihů, plottery na automatické vyřezávání látek, e-shopy, sociální sítě jako prodejní kanál. To vše může zvýšit produktivitu a oslovit širší publikum. Ale zároveň to vyžaduje investice, čas na učení, technické dovednosti.
Švadlena, která umí pracovat s Instagramem, natáčet reels, budovat online komunitu, má obrovskou výhodu. Může oslovit zákazníky po celé republice, ne jen ve svém městě. Může prodávat hotové výrobky přes e-shop a vyhnout se tak časově náročné komunikaci o zakázkách na míru.
Na druhou stranu – digitalizace přináší nový typ konkurence. Zákazník snadno porovnává ceny, hledá nejlevnější variantu, čte recenze. Švadlena musí být nejen šikovná u stroje, ale i marketingově zdatná. To je kombinace, kterou ne každý zvládá.
Švadleny, které to dotáhly k udržitelnému byznysu, mají často jednu věc společnou: nenechaly se odradit první krizí. Počítaly realisticky, nepodcenily náklady, nenabízely dumpingové ceny. Budovaly si jméno, pověst, komunitu. A dnes sklízejí ovoce své trpělivosti – mají stabilní zakázky, loajální zákazníky, důstojný příjem. Není to snadná cesta, ale je možná.
Zdroje článku: cz.jooble.org/, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková