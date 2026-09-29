Kolik si vydělá cukrářka v malé pekárně za měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit

Vyučit se cukrářkou trvá roky a je to práce, která začíná dávno před otevřením provozu. O to víc lidí zaskočí, kolik za ni na konci měsíce reálně přijde na účet. V běžné malé pekárně se totiž odměna pohybuje na úplně jiné úrovni, než by kvalifikované řemeslo napovídalo.
Na startu často jen zákonné minimum
Kdo v malé pekárně nebo cukrárně teprve začíná, obvykle bere zákonné minimum. V roce 2026 je to 22 400 Kč hrubého měsíčně (částku stanoví od ledna sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí). Po odečtení odvodů a základní slevy na poplatníka z toho na účet zbude kolem 19 000 Kč čistého.
Za odborně vyučenou práci, brzké ranní směny a služby o víkendech i svátcích tak přijde odměna, na jakou dosáhne i nekvalifikovaná výpomoc v provozu. Právě tahle disproporce většinu lidí zarazí.
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Proč vyučená cukrářka spadne až na minimum, vysvětluje hlavně jedna změna v zákoníku práce. Ještě v roce 2024 se i na soukromé zaměstnavatele vztahovala zaručená mzda. Ta zařazovala pracovníky podle náročnosti a kvalifikace do vyšších stupňů, takže vyučená profese měla nárok na víc než jen na nejnižší možnou částku.
Od začátku roku 2025 zaručená mzda v podnikatelské sféře skončila a zůstala jen ve státních a veřejných službách pod názvem zaručený plat. V soukromé pekárně tak dnes žádná přirážka za výuční list neplatí a jistotou zůstává pouze obecné minimum. „Neexistuje žádný důvod, aby v podnikatelském sektoru byly pevně stanoveny další sazby,” řekl ke zrušení garance pro server BusinessInfo.cz Vladimír Dlouhý, bývalý prezident Hospodářské komory. Podle něj má krok podpořit produktivitu.
Malá pekárna nemá z čeho přidat
Druhý důvod je ekonomika malého provozu. Pekárna nebo cukrárna na rohu funguje s velmi nízkými maržemi. Ceny surovin, energií i nájmu rostou, jenže zákusek ani chleba nejde zdražovat bez konce, protože zákazník má svou hranici. Na výplaty výrazně nad minimem pak jednoduše nezbývá.
Přečtěte si také: Hořké okurky z vlastní zahrady zachráníte 1 jednoduchým trikem. Zná ho málokdo Malé pekárny a cukrárny fungují s nízkými maržemi, a na výplaty výrazně nad minimem tak většinou nezbývá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Menší a rodinné podniky navíc často drží nad vodou sami majitelé a každá koruna ve mzdách se v jejich rozpočtu okamžitě projeví. Zatímco velký řetězec nebo prémiová cukrárna v centru na vyšší mzdu dosáhne, malý provoz na okraji města většinou ne.
Jak široké je mzdové pásmo cukrářek
Minimum je ale jen spodní hranice. Platové průzkumy portálů Platy.cz a JenPráce.cz shodně uvádějí oborový průměr kolem 34 000 Kč hrubého, přičemž pásmo sahá od zákonného minima až k jeho dvojnásobku i výš. Konkrétní úrovně přehledně shrnuje následující tabulka.
Kdo a kde Hrubá mzda Čistá mzda Nováček v malé pekárně 22 400 Kč přibližně 19 000 Kč Cukrářka s praxí (střed oboru) kolem 34 000 Kč kolem 27 500 Kč Horní desetina profese kolem 45 600 Kč kolem 36 000 Kč Šéfcukrářka ve špičkovém provozu přes 50 000 Kč přes 39 000 Kč Čím se výplata zvedne Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a podívejte se na pytlík s rýží. Pokud uvidíte 1 věc, patří rovnou do koše
Cesta k vyšší výplatě vede přes zkušenosti a specializaci. Cukrářka, která zvládne zakázkové svatební dorty, makronky nebo čokoládové dekorace, má při vyjednávání úplně jinou pozici než čerstvá absolventka.
Roli hraje i místo a typ podniku. V hlavním městě a v luxusních cukrárnách, kde si zákazník za zakázkový dort připlatí i pár tisíc korun, se výdělky pohybují nad oborovým průměrem. Kdo si vybuduje jméno a postoupí na pozici šéfcukrářky, dostane se výrazně výš, ve špičkových provozech až k horní hranici oboru.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda, https://www.businessinfo.cz/clanky/zaruceny-plat-uz-plati-jen-pro-statni-a-verejnou-sferu-zvysuje-se-i-pro-rok-2026/, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/cukrar, https://www.jenprace.cz/platy/cukrar-cukrarka, https://wageindicator.org/cs-cz/prace-v-cesku/povolani-a-platy/pekari-cukrari-a-vyrobci-cukrovinek-krome-sefcukraru, https://www.tiscali.cz/kolik-si-vydela-cukrarka-v-prazske-kavarne-ktera-vstava-ve-3-rano-ta-castka-na-vyplatni-pasce-vas-nastve-723171