Kolik si vydělá cukrář v pařížské pekárně za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Francouzské croissanty, ovocné tartaletky a makronky zná celý svět. Méně se mluví o lidech, kteří je každý den chystají za výlohami pařížských pekáren. Jejich výplata by přitom řadu českých cukrářů pořádně zaskočila, a to i v případě úplných nováčků.
Nováček v Paříži předběhne většinu českých cukrářů
Začněme doma. Podle platového průzkumu serveru Platy.cz (stav k říjnu 2026) si víc než 45 637 Kč hrubého měsíčně vydělá jen každý desátý český cukrář.
V pařížské pekárně platí jiná měřítka. Pomocník ve výrobě, který nemá žádný výuční list, má podle regionální dohody platné od 1. února 2026 nárok nejméně na 12,57 eura za hodinu. Při plném úvazku 35 hodin týdně to dělá zhruba 1 906 eur hrubého za měsíc. Podle kurzu ČNB z 9. října 2026, kdy euro stálo 24,365 Kč, jde přibližně o 46 450 Kč.
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Úplný začátečník u pařížské pece tak začíná na částce, na kterou v Česku dosáhne jen nejlépe placená desetina cukrářů.
Kdo hlídá, aby cukrář nedostal méně
Kolik nejméně musí cukrář dostat, si ve Francii neurčuje majitel sám. Řemeslné pekárny, které vedle chleba pečou i zákusky, se řídí celostátní kolektivní smlouvou. Samostatné cukrárny mají vlastní kolektivní smlouvu.
Region Île-de-France, do kterého Paříž patří, má k pekařské smlouvě vlastní dohodu s vyššími sazbami. Uzavřel ji svaz pekařů a cukrářů z Velké Paříže spolu s dalšími pekařskými organizacemi z okolí a s odborovými centrálami. Její výrobní tabulka platí pro pekaře i cukráře.
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Vyučený pracovník s francouzským výučním listem CAP, který se získává studiem spojeným s praxí v provozu, má nárok na vyšší hodinovou mzdu než nováček. Nejvýš v tabulce stojí asistent majitele, který organizuje nákupy i výrobu a řídí práci ostatních. Přehledně to shrnuje následující tabulka (minimální hrubé sazby platné od 1. února 2026 při plném úvazku 35 hodin týdně, přepočet kurzem ČNB z 9. října 2026):
Pozice ve výrobní tabulce Minimum za hodinu Měsíčně v eurech (přibližně) Měsíčně v korunách (přibližně) Pomocník ve výrobě bez výučního listu 12,57 eura 1 906 eur 46 450 Kč Vyučený pracovník s výučním listem CAP 12,86 eura 1 950 eur 47 500 Kč Asistent majitele řídící výrobu (nejvyšší stupeň) 17,42 eura 2 642 eur 64 400 Kč
Všechny tyto částky přitom leží nad francouzskou zákonnou minimální mzdou. Zaměstnavatel musí vždy vyplatit tu vyšší z obou hranic.
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Čerstvé pečivo musí ležet na pultu dřív, než se Paříž vydá do práce. Výroba proto začíná za tmy, a kdo v pekárně pracuje, musí počítat i s nedělemi a svátky.
Pařížští pekaři a cukráři začínají pracovat za tmy a za noční hodiny jim kolektivní smlouva přidává příplatek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Romantická představa zdobení dortů během poklidného odpoledne s realitou pařížské pekárny příliš neladí. Tahle nepohodlná pracovní doba se ale promítá do peněz. Za noční hodiny se podle kolektivní smlouvy připlácí, takže částka na výplatní pásce bývá vyšší než samotný tarif z tabulky.
Na účet přijde méně, než ukazuje tabulka
Všechny uvedené částky jsou hrubé. Po odečtení sociálních odvodů zůstane francouzskému zaměstnanci na účtu znatelně méně, a to i u zákonné minimální mzdy.
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Srovnání s Českem má proto své hranice. Ceny bydlení, jídla i dopravy se mezi Paříží a českými městy výrazně liší, a tak vysoká částka v eurech neznamená automaticky stejně vysokou životní úroveň. Kdo by o práci v Paříži uvažoval, měl by si vedle mzdy spočítat hlavně to, kolik zaplatí za nájem.
Proč pekárny lidi shánějí
Řemeslným pekárnám ve Francii dlouhodobě chybějí pracovní ruce. Národní konfederace francouzského pekařství a cukrářství uvádí tisíce volných míst, na která majitelé nedokážou sehnat zaměstnance. Podle škol se navíc o řemeslo zajímá méně mladých lidí, než kolik nových pekařů provozy potřebují.
Na nedostatek reagují i vzdělávací instituce. Spolek Compagnons du Tour de France, který má ve Francii dlouhou řemeslnou tradici, ohlásil pro školní rok 2026/2027 nový pekařský obor ve svém centru v Saint-Thibault-des-Vignes nedaleko Paříže. Vedení centra láká zájemce hlavně na to, že si absolventi najdou práci v oboru rychle.
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Zdroje: https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/cukrar, https://payfit.com/fr/ccn/boulangerie-patisserie/grille-de-salaire/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.info.gouv.fr/actualite/le-smic-revalorise-le-1er-juin-2026, https://salairebrut-en-net.fr/guide/convention-collective-boulangerie.html, https://salerya.fr/metiers/restauration/patissier/, https://fgtafo.fr/2026/02/12/boulangerie-patisserie-idcc-843-en-ile-de-france-une-augmentation-salariale-a-14-sur-toute-la-grille/, https://compagnonsdutourdefrance.org/wp-content/uploads/2026/06/CP-Boulangerie.pdf, https://www.juristique.org/conventionnel/salaires-boulangerie-patisserie-ile-de-france-fevrier-2026