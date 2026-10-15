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Kolik si vydělá cukrář v luxusním hotelu v Praze za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

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Na servírovacím podnosu leží čerstvě upečené scones, drobné tartaletky a dezerty, které […]
Kolik si vydělá cukrář v luxusním hotelu v Praze za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Kolik si vydělá cukrář v luxusním hotelu v Praze za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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