Kolik si vydělá cukrář v hotelové kuchyni za celý měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Hotelové snídaně plné čerstvých dezertů, svatební dorty, sladké tečky na banketech. Za tím vším stojí cukrář, který v kuchyni začíná dávno předtím, než se první hosté probudí. Kolik takový člověk dostane za měsíc práce na výplatní pásku? Odpověď hodně napoví o tom, jak se v Česku platí lidé, kteří vás každé ráno nakrmí.
Gastronomie patří k nejhůř placeným oborům v zemi
Začněme od reality. Podle statistik ISPV byla za rok 2025 v odvětví ubytování, stravování a pohostinství mediánová hrubá mzda 26 253 Kč a průměr 30 857 Kč. Je to vůbec nejnižší úroveň ze všech oborů v republice. Hotelová kuchyně tedy odměňuje svoje lidi z hodně nízké základny.
Kolik bere samotný cukrář
Cukrář jako vyučené řemeslo na tom bývá o něco lépe než celý obor dohromady. Podle platového průzkumu Platy.cz se většina cukrářů vejde do pásma zhruba od 22 400 do 45 600 Kč hrubého měsíčně a po pěti letech praxe se výdělek pohybuje kolem 33 600 Kč. Další mzdové přehledy vycházejí podobně, s průměrem kolem 34 000 Kč. Špičkoví cukráři v prémiových pražských hotelech a cukrárnách se dostanou i přes 45 000 Kč. Čísla se mezi zdroji trochu liší, protože do jednoho pytle padají různé kraje, velikosti provozů i délka praxe, ale řádově se pohybují všechny stejně. A pozor, jde o hrubou mzdu, takže na účet dorazí méně.
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A tady se dostáváme k tomu, co dělá v hotelu rozdíl. Peče se tu o víkendech, o svátcích i hluboko v noci, a za to náleží peníze navíc. Zákoník práce v soukromém sektoru garantuje příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku za noční práci mezi 22. a 6. hodinou (§ 116) a stejných nejméně 10 % za sobotu a neděli (§ 118). Za práci ve svátek dostane zaměstnanec náhradní volno, nebo se může se zaměstnavatelem dohodnout na příplatku nejméně ve výši 100 % výdělku (§ 115). Přesčasy se proplácejí s příplatkem nejméně 25 % (§ 114).
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Za co náleží Minimální příplatek Paragraf zákoníku práce Noční práce (22:00 až 6:00) 10 % průměrného výdělku § 116 Práce v sobotu a neděli 10 % průměrného výdělku § 118 Práce ve svátek náhradní volno, nebo 100 % výdělku po dohodě § 115 Přesčas 25 % § 114
Jednotlivé příplatky se navíc sčítají, takže noční směna o víkendu nese hned dva. Právě proto vydělá cukrář v nepřetržitém hotelovém provozu obvykle víc než jeho kolega v malé cukrárně, která má otevřeno jen přes den.
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Cukrařina je řemeslo výkyvů. Nejvíc práce i peněz přinášejí Vánoce, Velikonoce a svatební sezóna, kdy kuchyně jedou na plné obrátky a přesčasy se sypou jeden za druhým. V klidnějších zimních měsících mimo svátky výdělek zase klesá. Velkou roli hraje i místo výkonu práce, protože v Praze se platí výrazně víc než v menších městech, a rozdíl dělá samozřejmě také délka praxe a velikost provozu.
O Vánocích, Velikonocích a ve svatební sezóně mají cukráři nejvíc práce i nejvyšší výdělky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Pod co mzda klesnout nesmí
Existuje ovšem hranice, pod kterou se cukrář nedostane. Od ledna 2026 musí zaměstnavatel na plný úvazek vyplatit nejméně 22 400 Kč měsíčně, tedy aktuální minimální mzdu. Pro hotelové kuchyně je to obzvlášť podstatné číslo. Soukromé firmy už totiž od začátku roku 2025 žádnou zaručenou mzdu hlídat nemusí, protože ten institut zůstal v platnosti jen pro státní a veřejné zaměstnavatele. Jediným zákonným minimem pro cukráře v hotelu je tak právě minimální mzda. Příplatky za noc, víkend, svátek a přesčas se přitom do ní nepočítají a přidávají se navrch.
Cukrář v hotelové kuchyni na výplatní pásce žádné jmění neuvidí, výdělek se ale s příplatky a silnou sezónou dá slušně vylepšit. Běžný plat kolem 34 000 Kč hrubého dokážou hodiny navíc posunout ještě výš, u zkušených lidí v pražských hotelech i ke 45 000 Kč. Z hrubé mzdy pak ještě odejdou daně a odvody, takže na účet nakonec dorazí znatelně méně, než kolik ukazuje výplatní páska.
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Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/857904-mzda-26-253-kc-nejnizsi-medianova-mzda-roku-2025-byla-v-sekci-ubytovani-stravovani-a-pohostinstvi/, https://www.pracomat.cz/poradna/zakonik-prace/108-zakonik-prace-cast-6-hlava-2.html, https://money.cz/novinky-a-tipy/mzdy-a-personalistika/minimalni-mzda-a-zaruceny-plat/, https://www.jenprace.cz/platy/cukrar-cukrarka, https://wageindicator.org/cs-cz/prace-v-cesku/povolani-a-platy/pekari-cukrari-a-vyrobci-cukrovinek-krome-sefcukraru, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/cukrar