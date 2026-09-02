Kolik si vydělá číšník v horském hotelu za celý měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Práce v hotelové restauraci na horách vypadá zvenčí jako pořádná dřina za pár korun. Když ale sečtete základní mzdu, spropitné a výhody, které k téhle sezónní práci patří, výsledek dokáže překvapit hned v obou směrech. Na papíře jde totiž o jedno z nejhůře placených odvětví v celé republice. Realita rušného horského hotelu v plné sezóně přitom bývá úplně jiná.
Na výplatní pásce jedno z nejnižších čísel v zemi
Když se podíváte jen na základní mzdu, gastronomie rozhodně nepatří mezi obory, kam se chodí za velkými penězi. Ubytování, stravování a pohostinství je podle Českého statistického úřadu dlouhodobě nejhůře placené odvětví v Česku. V prvním čtvrtletí roku 2026 se tady průměrná hrubá mzda vyšplhala jen na 30 688 korun, přestože celostátní průměr činil 50 282 korun.
U samotné pozice číšníka a servírky vychází průměr velmi podobně, tedy zhruba na 29 000 korun hrubého. Ještě výmluvnější je medián z výdělkového šetření ISPV, který za rok 2025 v tomhle odvětví činil 26 253 korun. Polovina lidí v oboru tak brala ještě míň. To je to první číslo, u kterého mnohým spadne čelist, jen z opačného důvodu, než čekali.
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Základní mzda ale není všechno a hlavně neplatí všude stejně. Jakmile se přesunete z okresního města do turistického střediska, čísla se rozjedou nahoru. V horských okresech, kam patří třeba Trutnov s krkonošskými středisky, se průměrné výdělky číšníků řadí podle mzdových portálů k nejvyšším v zemi a atakují hranici 40 000 korun.
Důvod je prostý. V sezóně je hostů hodně, provoz jede naplno a hotely se o schopné lidi doslova perou. Inzeráty ve Špindlerově Mlýně dnes nabízejí obsluze mzdy v širokém rozpětí zhruba od 22 000 do 60 000 korun podle zkušeností a role. Skoro vždy se k tomu přidává ubytování přímo v resortu, takže zaměstnanec ušetří za nájem, který by mu jinde ukrojil velkou část výplaty.
Rozdíly mezi průměry v oboru a výdělky v horských střediscích shrnuje následující tabulka:
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Ukazatel výdělku Hrubá mzda Průměr v oboru ubytování, stravování a pohostinství (1. čtvrtletí 2026) 30 688 Kč Medián v oboru podle šetření ISPV (2025) 26 253 Kč Celostátní průměrná mzda (1. čtvrtletí 2026) 50 282 Kč Číšníci v horských okresech (například Trutnov) k hranici 40 000 Kč Inzeráty pro obsluhu ve Špindlerově Mlýně 22 000 až 60 000 Kč Spropitné, které z běžné výplaty udělá slušný příjem
Tady začíná ta zajímavější část příjmu. Za pultem se totiž ke mzdě přidává dýško a v rušném podniku to nejsou žádné drobné. Za slušnou obsluhu se v Česku očekává spropitné kolem deseti procent z útraty, i když plnou desetinu nechá zdaleka ne každý host.
Dýško v hotovosti tvoří u obsluhy v rušném podniku podstatnou část měsíčního příjmu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přesto se to nasčítá. V rušném podniku si číšník na spropitném za jednu směnu přijde podle obsazenosti a útraty hostů klidně i na víc než tisíc korun. Některé horské hotely uvádějí očekávané dýško rovnou v nabídce práce, a to v řádu 5 000 až 15 000 korun měsíčně navíc ke mzdě. V plné sezóně, kdy jsou stoly obsazené od rána do večera, se horní hranice posouvá ještě výš.
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Když se všechno sečte, obrázek se otočí. Základní mzda kolem 30 000 korun se v horském středisku v sezóně vyšplhá k horní hranici oboru, kterou statistici z šetření ISPV vidí nad 44 000 korun hrubého. Přidejte spropitné za plné stoly a k tomu zajištěné bydlení a schopný číšník se v nejlepších měsících dostane i se vším všudy přes 50 000 korun. Velkou část z toho ale tvoří dýško v hotovosti a ušetřený nájem, takže s celostátním průměrem hrubé mzdy kolem 50 000 korun se ten výdělek nedá srovnávat jedna ku jedné.
Má to ovšem háček. Tahle čísla platí pro vrchol zimní nebo letní sezóny, kdy se pracuje dlouho a intenzivně. Mimo sezónu, kdy střediska utichnou, spadne provoz i výdělek zpátky k základní mzdě. Práce číšníka na horách tedy nevynáší stejně po celý rok. V těch pár nejsilnějších měsících ale dokáže vydělat víc, než by od jednoho z nejhůře placených oborů čekal málokdo.
Zdroje: https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2026, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/prumerna-mzda-v-prvnim-ctvrtleti-prekrocila-50-tisic-374210, https://zpravy.kurzy.cz/857904-mzda-26-253-kc-nejnizsi-medianova-mzda-roku-2025-byla-v-sekci-ubytovani-stravovani-a-pohostinstvi/, https://www.jenprace.cz/platy/cisnik-servirka, https://prumerneplaty.cz/pozice/cisnik, https://zijuspesne.cz/dysko-na-kolik-si-prijdou-v-restauracich-na-spropitnem/