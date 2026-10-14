Kolik si vydělá český kuchař na soukromé jachtě politiků za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Kdo vaří na palubě luxusní jachty, o svých hostech veřejně skoro nemluví. Posádky jsou vázané smlouvami o mlčenlivosti, takže jestli u stolu zrovna sedí politik, se z kuchyně nedozvíte. Podle hlavní stevardky Lenky, která o své práci mluvila pro Refresher, se na palubě většinou plaví bohatí klienti mimo zájem médií, kteří od plavby čekají hlavně klid od veřejnosti.
O jménech se tedy mlčí. O penězích se ale mluví čím dál otevřeněji a čísla stojí za to.
Doma kolem čtyřiceti tisíc
Nejdřív pohled na pevninu. Kuchař v české restauraci má podle platových průzkumů hrubou mzdu obvykle mezi 30 a 50 tisíci korun. A to často včetně víkendů a večerních směn.
Přečtěte si také: Ani Egypt, ani Kanáry. Čeští senioři letos v zimě objevili zemi, kde je 24 stupňů a život je levnější než doma
Na moři se mzda počítá jinak. Platové přehledy jachtařských agentur odvozují mzdu hlavně od velikosti lodi, množství strávníků a od toho, jestli kuchař už na moři pracoval. Národnost kuchaře v nich nefiguruje.
Čtvrt milionu korun jako základ
Platový přehled náborové agentury YPI Crew pro rok 2026 uvádí u šéfkuchaře na jachtách delších než 80 metrů základ od 9 000 eur měsíčně a na lodích přes 100 metrů od 10 000 eur výš. Po přepočtu kurzem ČNB z 9. října 2026 to znamená zhruba od 220, respektive od 245 tisíc korun. Podobně vychází i medián platů na skutečně obsazených místech šéfkuchařů u jiné náborové firmy.
Na jachtách delších než 80 metrů začíná základní mzda šéfkuchaře podle náborové agentury YPI Crew na 9 000 eurech měsíčně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do stejného pásma míří i zkušenost z paluby. Stevardka Lenka v rozhovoru zmínila, že šéfkuchař i hlavní inženýr berou základ kolem 250 tisíc korun. Na menší jachtě do 40 metrů, kde kuchař vaří úplně sám, se základ pohybuje spíš mezi 4 000 a 7 500 eury, tedy přibližně mezi 100 a 180 tisíci korun.
Přečtěte si také: Češi objevili termální lázně 4 hodiny od hranic, kde víkend s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kde kuchař vaří Výdělek za měsíc Česká restaurace hrubá mzda obvykle 30 až 50 tisíc korun Jachta do 40 metrů, kuchař vaří sám spíš 4 000 až 7 500 eur, přibližně 100 až 180 tisíc korun Jachta delší než 80 metrů, šéfkuchař základ od 9 000 eur, zhruba od 220 tisíc korun Jachta přes 100 metrů, šéfkuchař základ od 10 000 eur výš, zhruba od 245 tisíc korun Spropitné občas přebije i výplatu
Všechna tahle čísla jsou jen základ. Na charterových lodích, kam si bohatí jezdí na týden, se po odjezdu spokojených hostů rozděluje spropitné. Většinou platí jednoduché pravidlo, že kapitán, stevardka i kuchař berou stejně velkou část.
Za jedinou týdenní plavbu se podíl počítá v tisících eur. Zkušená stevardka přiznala, že po některých plavbách si posádka od hostů odnese víc, než kolik činí pravidelná mzda.
Přečtěte si také: Ani Kanáry, ani Egypt. Čeští senioři letos v říjnu objevili 1 zemi, kde je 28 stupňů a týden s jídlem stojí méně než 12 000 Kč
Kuchař navíc za život na moři skoro nic neutratí. Kajutu i jídlo má posádka zdarma a většina výdělku tak může zůstat na účtu.
Šestnáct hodin u sporáku
Za takové peníze se ovšem tvrdě pracuje. Běžný den kuchaře na jachtě začíná v šest ráno a s dvouhodinovou pauzou končí kolem jedenácté večer, takže týden často vydá na víc než 110 hodin. Smlouvy sice slibují strop 72 hodin týdně, jenže podle lidí z posádky se na něj moc nehledí.
Jídelníček se navíc mění při každém jídle, protože opakování hosté na tak drahé dovolené nečekají. Uprostřed moře přitom nejde odskočit do obchodu. Většinu pokrmů proto kuchař připravuje od základů přímo na palubě a nákup se plánuje na celé dny dopředu. Ve vzdálených destinacích, kam se čerstvé suroviny musí dovážet letadlem, je to ještě náročnější.
Přečtěte si také: Meteorologové změnili předpověď na zimu. Má být ještě horší, než se čekalo Dva měsíce na moři, dva doma
Úleva přichází v podobě takzvané rotace. Dva kuchaři se na jednom místě střídají po dvou měsících, takže každý z nich polovinu roku tráví doma. Na řadě lodí mu přitom plat chodí celý rok, někde ale za cenu nižší sazby. Ještě nedávno byla rotace vzácností, podle náborových agentur ji ale dnes nabízí čím dál víc lodí.
Ne každý má takové štěstí. Sezónní lodě často uzavírají smlouvy jen na část roku a mimo ni pak výplata nepřichází. A kdo je na moři většinu roku, sleduje mnoho rodinných událostí jen na displeji telefonu.
Zdroje: https://www.ypicrew.com/superyacht-chef-salary-guide-2026-head-chef-sous-chef-rates-culinary-recruitment-trends, https://lighthouse-careers.com/blog/yacht-chef-salary-guide-2026/, https://www.superyachtcontent.com/superyacht-news/yacht-chef-salaries-in-2025-rotational-contracts-tips-to-get-a-pay-rise/, https://www.yachting-pages.com/articles/how-much-does-a-yacht-chef-earn.html, https://www.thedailymeal.com/1259158/yacht-chef-work-hours-facts, https://www.dockwalk.com/features/rise-in-request-for-rotational-yacht-crew-roles, https://refresher.cz/206735-Tomas-pracuje-na-superjachtach-V-mrazaku-na-jidlo-jsme-vezli-mrtve-telo-Kvuli-stripterkam-nekdy-vypiname-kamery, https://sitprace.cz/pruvodce/prumerny-plat-kuchar, https://www.platy.cz/platy/cestovni-ruch-gastronomie-hotelnictvi/kuchar, https://refresher.cz/179967-Lenka-dela-stevardku-na-luxusni-superjachte-Koupelny-cistime-vatovymi-tycinkami-Moje-nejmensi-dysko-bylo-60-tisic
Přečtěte si také: Češi našli portugalské městečko, kde je v listopadu i 25 stupňů a káva stojí jen 1 euro, berou ho útokem
Ohodnoťte tento příspěvek