Reklama
Kolik si vydělá česká pečovatelka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny nebudete věřit vlastním očímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sbalit kufr, nasednout do autobusu a pak celé dny bydlet u cizího […]
Kolik si vydělá česká pečovatelka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny nebudete věřit vlastním očím
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 06.10.2026 07:04
Reklama
Kolik si vydělá řidič autobusu v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny spadne vám brada. Berou i Čechy
Za volantem rakouských autobusů sedí čím dál víc lidí, kteří ještě před […]
Tesco v Česku končí a stane se z něj Biedronka? Češi možná dostanou i konkurenci pro Parkside
Polské slovo biedronka znamená „beruška“. Řadě lidí z Ostravska se ale vybaví […]
Kolik korun musí vydělat Čech, aby si mohl koupit byt v Praze bez hypotéky. Číslo zarazilo i odborníky
Pořídit si v Praze vlastní byt a nevzít si na něj hypotéku […]
Tahle čísla padají podle výzkumu v loterii nejčastěji. Vyhrávají se díky nim miliony
Spousta Čechů sází v loteriích pořád stejná čísla a léta na nich […]
Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
Podzimní rytí zahrady rozhoduje o příští úrodě. Dokonale urovnaný záhon se totiž přes zimu změní v udusaný beton bez kyslíku
ChytřeNaTo.cz
dnes, 07:46
6 min
Dolití zimní směsi do ostřikovačů nestačí. Letní voda v hadičkách při prvním mrazu roztrhne čerpadlo i trysky
ChytřeNaTo.cz
dnes, 07:45
7 min
GTA 6 dostane přes 170 druhů zvířat. V Leonidě budou i divoké opice
Gamebot.cz
dnes, 07:45
2 min
Jezdili na ní rybáři a ženy z družstva v obyčejném šátku. Nenápadný moped přitom předběhl dobu unikátní polovodičovou elektronikou
Retro Radar
dnes, 07:44
7 min
Jedna se potopila, druhá hoří. Drony zasáhly u Bulharska dvě lodi vezoucí obilí z Ukrajiny
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:39
Reklama
Až 20 vojáků a autonomní odminovače. Lotyši míří do Hormuzu
Trade-off
dnes, 07:38
1 min
Zapište Havla mezi národní památky, vyzývají Brňané. Sepsali i petici
Brněnská Drbna
dnes, 07:37
1 min
Obyčejná plata od vajec proměnil v originální zahradní květináč. Neobvyklé dílo zvládne vyrobit téměř každý
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:36
2 min
Při požáru vejminku se zranila žena. Škoda přesáhla milion
Budějcká Drbna
dnes, 07:35
1 min
Dalamánky z domácí kuchyně: Vláčná střídka, křupavý povrch a skvělá vůně čerstvého pečiva
Cooky.cz
dnes, 07:34
4 min
Reklama
Itálie Zidanovi ukázala problém. O tři dny později ho proti Belgii vyřešili tři hráči, které nechal na lavičce
Vše o sportu
dnes, 07:33
3 min
Hollywoodské tiché cvaknutí je naprostý nesmysl. Utlumená zbraň vydá hluk 130 decibelů a probudí celou ulici
Zbrojopis
dnes, 07:32
6 min
Galadegustace VinoDoc nabídne více než 100 vín a setkání s vinaři
HN.cz
dnes, 07:31
Španělům je těžké čelit, ale jsme nadšeni z přístupu i výkonu, uznal Denia po další ztrátě
SportWin
dnes, 07:28
1 min
Platíte účty hotově? Za rok můžete zbytečně přijít o tisíce
Žádný Špeky
dnes, 07:27
2 min
Reklama
Dvě lodě u bulharského pobřeží zasáhly drony, jedna se potopila. Média píší o bezprecedentním útoku
HN.cz
dnes, 07:27
Levný telefon od Motoroly už nedostane žádný nový Android. Může jít o taktiku, jak srazit cenu
Mobify.cz
dnes, 07:24
5 min
Růst cen v září meziročně zrychlil na 2,5 procenta, zdražovaly hlavně benzin a nafta
HN.cz
dnes, 07:21
Policie nikoho nenutí, aby komukoliv předával peníze, varuje mluvčí před podvody
Jihlavská Drbna
dnes, 07:20
1 min
Pět let s Windows 11. Systém, který uživatele naštval, dnes ovládá většinu počítačů
IT pro Tebe
dnes, 07:20
2 min
Reklama
Magnet v kole, nebo neuvěřitelné štěstí? Bouček z Máme rádi Česko prozradil pravdu o Prachařových výhrách nad Kotkem
VIPživot.cz
dnes, 07:19
2 min
Bývalá hvězda Ulice Šárka Krausová: Dojala Hrušínského a řekla, proč už seriál nesleduje!
Aplausin.cz
dnes, 07:19
2 min
České drony mají nakročeno k rekordu. Primoco letos plánuje dodat 32 letounů One 150
Svět dronů
dnes, 07:18
2 min
Rodina Gracie naučila svět MMA jednu věc: Kdo neumí na zemi, má problém
MMAMAG.cz
dnes, 07:15
2 min
Byl jsem trochu nervózní, říkal Naderi po svém debutu. Proti Španělům byl blízko gólu
SportWin
dnes, 07:12
2 min
Reklama
Volby v Quebecu vyhráli separatisté, chtějí referendum o nezávislosti na Kanadě
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:12
Mladiství pod vlivem i tisíce náplní bez kolků. Kontroly zaměstnaly policii
Hradecká Drbna
dnes, 07:11
1 min
Teď už vidíte, že na to mám, culil se Salač po závodu v Motegi. V Japonsku dojel třetí
SportWin
dnes, 07:10
1 min
Volby roku 1946: Poslední skutečně svobodné hlasování před komunistickým převratem mělo důležitý háček
Kód Enigma
dnes, 07:09
5 min
Před měsícem bych tomu nevěřil, culil se gólový Sláma. Asi mi to dojde, až si vydechnu
SportWin
dnes, 07:09
1 min
Reklama
Česko čeká zářná budoucnost, řekl uznale kouč Španělů. Nejsme zvyklí na takové problémy
SportWin
dnes, 07:08
2 min
Chytat chce každý, tu ambici mám taky, přiznal Kinský. Za zkušenost proti Španělsku je rád
SportWin
dnes, 07:07
2 min
Ani smetana, ani máslo. Babičky dělaly omáčky krémové díky 1 surovině, na kterou dnes všichni zapomněli
Bruneta v kuchyni
dnes, 07:07
4 min
Ani Savo, ani drahá chemie. Nalijte do toalety tenhle 1 nápoj, který máte v kuchyni, a vodní kámen přes noc sám zmizí
PrimaProstor.cz
dnes, 07:06
4 min
Za komunistů ho dostal každý školák, dnes za něj sběratelé platí i 1 000 Kč. Možná ho máte ve sklepě
Extrafit.cz
dnes, 07:06
3 min
Reklama
Bolest kloubů a svalů při fibromyalgii zasahuje celé tělo. Nemoc provází také vyčerpání nebo takzvaná fibromlha
Zdravestravovani.eu
dnes, 07:05
2 min
Lidská množírna v děsivém traileru. Breeder láká na znepokojivý horor
Kinobox.cz
dnes, 07:05
2 min
Pravda o ústních vodách: Svěží dech neznamená zdravé zuby, zakrýt může vážný problém
Plné zdraví
dnes, 07:05
3 min
Reálně hrozí masivní eskalace ruských hybridních útoků po celé Evropě. My to ale ustojíme
HN.cz
dnes, 07:05
Kolik si vydělá česká pečovatelka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny nebudete věřit vlastním očím
Zodpovime.cz
dnes, 07:04
4 min
Reklama
Reklama
„S tím morem je to podivné,“ říká Prymula. Rusové možná tají únik jiného patogenu
Annelie ze Zrádců má slavné rodiče. V posteli měla Mádla a výhru jí má zajistit tajný notýsek
Volby roku 1946: Poslední skutečně svobodné hlasování před komunistickým převratem mělo důležitý háček
Kupujete minerálky zbytečně? Výsledky unikátní české studie překvapí
Zima 2026 se bude podle meteorologů vymykat normálu: Podobný průběh jsme prý už dlouho nezažili
Reklama
Reklama