Reklama
Kolik si vydělá Čech na ropné plošině v Norsku za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám bradaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ocelový kolos uprostřed Severního moře, vrtulník místo autobusu a kolegové z deseti […]
Kolik si vydělá Čech na ropné plošině v Norsku za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 09.10.2026 11:25
Reklama
Zruší se konečně střídání času? Nové nařízení vlády to konečně vyjasnilo a většina Čechů to ani nepostřehla
Děti mají smůlu. Na elektrokoloběžce můžou nově jezdit až od 15 let, jinak hrozí pokuta až 2 450 Kč
Půjčit si na dovolené elektrickou koloběžku a projet se s dětmi po […]
Kolik si vydělá česká servírka v rakouském lyžařském hotelu za 1 sezónu? Po přepočtu na koruny budete koukat
Každou zimu míří do rakouských Alp stovky Čechů a Češek za sezónní […]
Psychologové odhalili, jak poznáte lháře během 15 vteřin. Stačí vám na to 1 chytrá otázka
Většina z nás věří, že lháře prozradí těkavý pohled nebo neklidné ruce. […]
Kolik si vydělá česká pečovatelka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny nebudete věřit vlastním očím
Sbalit kufr, nasednout do autobusu a pak celé dny bydlet u cizího […]
Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
- Amazon představil tři nové Kindle najednou. Jeden má barevný displej a mění pravidla hry pro čtenáře e-knih
- Čtyři roky nevěděli, kdo je zavražděná dívka z Letňan. Pak ji pomohla poznat tvář vymodelovaná z lebky
- Jak vlastne kdysi vznikl život? Počátky mohou být v krátké RNA sekvenci
- Samsung rozšiřuje Android 17 na další telefony. Podívejte se, jestli je váš model na seznamu a kdy na něj přijde řada
Ulice: Ota se Soňou se do sebe pustí na chodbě školy. Ředitel k tomu má své důvody
BetterLife
dnes, 12:48
3 min
Usazené nečistoty na žehličce odstraní levní pomocníci z domácnosti. Postačí správně použít sůl, citron nebo ocet
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 12:33
2 min
Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:33
Kamion uvízlý pod mostem v Krči způsobil škodu za desítky milionů, Vídeňská ulice je znovu průjezdná
Náš REGION
dnes, 12:30
1 min
Sucho zasáhlo výrobu elektřiny. Vltavské elektrárny jedou na zlomek obvyklého výkonu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:30
Reklama
Tahle maličká dětská hračka má cenu 300 000 Kč. Nikdo netuší, kolik jich v Česku je
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
4 min
Angus T. Jones z Dva a půl chlapa oslavil 33 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes je holohlavý vousáč
ReadZone
dnes, 12:28
4 min
Rozešli se kvůli obřím dluhům, teď ho veřejně pochválila. Absolonová na koncertě překvapila slovy o expartnerovi
VIPživot.cz
dnes, 12:28
3 min
Tahali z ní peníze a pak ji nechali samotnou! Tvrdí muž, který pomáhal mamince Dominiky Gottové
Aplausin.cz
dnes, 12:27
2 min
V Česku začaly komunální a senátní volby
HN.cz
dnes, 12:22
Reklama
„Absolutní kouzelník!“ V Šanghaji zírali, co Čech předvedl. Zaujal i divokou oslavou
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 12:22
Výsledky FP1 VC Singapuru: Nejrychlejší čas zaznamenal Russell
SvětFormule.cz
dnes, 12:15
3 min
Usmíření dlouho nevydrželo. Macinka si v Černoučku rýpl do Pavlovy dovolené
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:14
Když rozhodne jediný hlas: Volby, které skončily remízou nebo rozdílem jednoho člověka
Kód Enigma
dnes, 12:14
5 min
Čajová lžička medu rozpuštěná v litru vody a papriky plodí až do prosince. Většina zahrádkářů přitom v září zálivku úplně vzdává
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:07
2 min
Reklama
Velký kulatý koláč z kynutého těsta potěší každého, kdo má rád poctivou vrstvu náplně zasypanou křupavou drobenkou
Cooky.cz
dnes, 12:06
4 min
Druhý Batman má další problémy. Režisér očekávané komiksovky musel opustit natáčení
Kinobox.cz
dnes, 12:05
2 min
Tyto 3 spotřebiče v ložnici žerou proud celou noc. Elektrikáři radí vytáhnout je ze zásuvky ještě dnes
FVE.info
dnes, 12:01
4 min
Útok v libereckém kasinu skončil obviněním z pokusu o vraždu
Náš REGION
dnes, 12:00
1 min
Toto nalijete na sklo sprchového koutu. Vodní kámen se rozpustí a sklo bude čisté jako zrcadlo
NESPECHEJ.cz
dnes, 12:00
2 min
Reklama
Volby začaly. Lidé vybírají zastupitele, o Senát usiluje generál i manželka miliardáře
Plzeňská Drbna
dnes, 12:00
2 min
Konec éry obkladů v koupelně? Existuje levnější alternativa, která vydrží až 20 let
PrimaProstor.cz
dnes, 11:59
4 min
Amazon představil tři nové Kindle najednou. Jeden má barevný displej a mění pravidla hry pro čtenáře e-knih
Mobify.cz
dnes, 11:59
4 min
Rebelové české televizní scény září. Seriál Oddíl B umí hláškovat, ale jde ještě dál
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 11:57
Po závěsu zaklíněném pod mostem zůstaly škody za desítky milionů
Pražská Drbna
dnes, 11:55
1 min
Reklama
Rozesmíval miliony Čechů, teď chodí každý den do baru za rohem. Manželka Luďka Soboty promluvila o jeho životě v ústraní
VIPživot.cz
dnes, 11:47
3 min
Slavia chtěla Součka zpátky, ale vysněný návrat padl. Záložník chce v Anglii dohrát kariéru a jedná o nové smlouvě
SportyŽivě
dnes, 11:47
6 min
Bratr Bouře v červeno-zlaté masce: Kněz se inspiroval filmem, aby zachránil sirotčinec. Roky vedl tajný život zápasníka
Ternoviny
dnes, 11:46
6 min
Chybějící čerstvé droždí nemusí překazit plánované pečení. Plnohodnotně ho dokáže zastoupit několik běžných surovin
Zdravestravovani.eu
dnes, 11:46
2 min
Ulice: Magda odhalila Filipův podvod a Petr se postavil na jeho stranu
Seriálový svět
dnes, 11:45
3 min
Reklama
Státy EU zastropovaly ceny emisních povolenek pro dopravu a budovy. Podle Babiše to ale nestačí
HN.cz
dnes, 11:45
5 večeří, ve kterých vejce konečně není nouzovka. Zvládne shakshuku, křupavou rýži i pořádnou tortillu
Poudree.cz
dnes, 11:45
4 min
Svět Bridgertonových se rozroste o další seriál. Chystá se minisérie o milostném vztahu Violet a Edmunda
Seriálový svět
dnes, 11:43
2 min
Laďku Něrgešovou zasáhla další rána: Kolem zhoubných nádorů se objevily nové útvary
Aplausin.cz
dnes, 11:43
2 min
Vojta Dyk promluvil o možném konci ve StarDance: Jeho ambice pobouřily fanoušky
In-lifestyle.cz
dnes, 11:41
3 min
Reklama
Výsledky komunálních voleb 2026 ŽIVĚ
HN.cz
dnes, 11:40
Tipy na víkend: Nejen volby. Do Jihlavy na koncert i dva jarmarky
Jihlavská Drbna
dnes, 11:35
1 min
Topení pustíte naplno, ale v bytě je stále zima? Důvodem je chyba, kterou dělá 99% Čechů ve své domácnosti
EXTRAINFO.cz
dnes, 11:35
3 min
Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 500 Kč. Tenhle fén měla v koupelně skoro každá žena
Extrafit.cz
dnes, 11:33
4 min
Salmonelóza v pražském Újezdě nad Lesy má už 486 nemocných, odškodnění řeší pojišťovny
Náš REGION
dnes, 11:30
2 min
Reklama
Reklama
Vážná nehoda na dovolené Petra Pavla. Zranit se údajně měl blízký přítel prezidenta
Vojta Dyk promluvil o možném konci ve StarDance: Jeho ambice pobouřily fanoušky
Inspekce odhalila pančovaný bio med na Rohlíku, závadná je i hořčice z Lidlu
Strach o Laďku Něrgešovou. V hlavě jí rostou nové nádory a přístroj na ně nezabírá
Jak vlastne kdysi vznikl život? Počátky mohou být v krátké RNA sekvenci
Reklama
Reklama