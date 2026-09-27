Kolik si vydělá brigádník krájením salátů v Londýně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Nakrájet okurku, naaranžovat mísu salátu, srovnat sendviče do vitríny. Práce, která zní jako výplň nudného odpoledne, patří v londýnských kuchyních k nejžádanějším brigádám pro Čechy. Prestižní práce to není, a přesto na výplatní pásce naskočí částka, u které si doma budete říkat, jestli jste se nespletli v řádu. Kolik tahle jednoduchá dřina reálně vynese?
Krájení salátů zní nudně, v Londýně je to žádaná brigáda
V britských kuchyních se téhle pozici říká kitchen assistant, tedy pomocník kuchaře. Náplň je jednoduchá:
krájí se zelenina, chystá se studená kuchyně, skládají se sendviče a saláty, občas se vypomáhá u teplé linky. Přečtěte si také: Ani majoránka, ani česnek. Do bramboráků patří 1 surovina, kterou babičky přidávaly vždycky
Velmi podobnou práci zná i český pomocný kuchař, který zajišťuje pomocné práce při přípravě teplých i studených jídel a hlídá stav zásob.
Na start téhle brigády nepotřebujete výuční list ani roky praxe. Vystačíte si s komunikativní angličtinou a chutí makat. Právě proto po krájení salátů sahají studenti, čerství maturanti nebo ti, kdo si k hlavnímu zaměstnání shánějí přivýdělek. Sítě rychlého občerstvení, hotelové provozy i salátové bary v centru shánějí tyhle ruce prakticky nepřetržitě, protože po brexitu z ostrovů odešla velká část zahraničního personálu.
Za hodinu u prkénka padne kolem 355 korun
A teď to slíbené číslo. Odměnu kuchařskému pomocníkovi určuje britská zákonná minimální mzda, tedy sazba, kterou žádný zaměstnavatel nesmí podkročit. Základní hodinová úroveň pro zaměstnance starší 21 let činí od dubna 2026 12,71 libry. V přepočtu vychází jedna hodina krájení zhruba na 355 korun, při kurzu okolo 28 korun za libru. Brigádníkům ve věku od osmnácti do dvaceti let náleží nižší sazba, a sice 10,85 libry.
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Za celou osmihodinovou směnu se tak nováček bez jakékoli kvalifikace dostane přes 100 liber, v přepočtu zhruba na 2 850 korun. Kdo si přibere večerní nebo víkendové směny, za které bývá příplatek, vydělá ještě víc. I pár směn týdně vedle školy nebo hlavního zaměstnání se na účtu pozná okamžitě.
Kde je ten šok: doma za totéž dostanete zlomek
Teď přijde srovnání, kvůli kterému nadpis mluví o padající bradě. Data serveru Platy.cz ukazují, že tuzemský kuchařský pomocník si na plný úvazek přijde nejčastěji na 22 400 až 34 546 korun hrubého za měsíc. Zákonem garantovaná hodinová sazba u nás pro rok 2026 činí 134,40 koruny.
Britský pomocník si za hodinu stejné práce vydělá v přepočtu zhruba dva a půl až třikrát tolik co jeho český kolega. Když si obě sazby postavíte vedle sebe, rázem chápete, proč Češi kvůli krájení salátů balí kufry.
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Obě zákonné hodinové sazby vypadají vedle sebe takto:
Země Zákonná hodinová minimální mzda Velká Británie (od 21 let) 12,71 libry (zhruba 355 korun) Velká Británie (18 až 20 let) 10,85 libry Česko (rok 2026) 134,40 koruny Než vyrazíte: Londýn si většinu výplaty vezme zpátky
Vysoký výdělek má svůj rub. Život v britské metropoli je citelně dražší než doma a právě bydlení dělá do rozpočtu největší díru. Běžně se přebývá ve sdílených domech, kde si nájemníci dělí kuchyň i koupelnu, a nájem i tak ukrojí velkou část příjmu. Přidejte k tomu vyšší ceny jízdného, potravin a každodenních výdajů.
Po zaplacení nájmu, dopravy a jídla v Londýně zbyde z výplaty mnohem míň, než slibuje hrubá hodinová sazba. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Počítat se musí i s papírováním. Po brexitu už nestačí sbalit kufr a nastoupit, práci je nutné mít domluvenou předem a vyřídit si vízum. Po zaplacení bydlení, dopravy a jídla proto z výplaty zbyde mnohem míň, než slibuje hrubá hodinová sazba. Nemálo Čechů se po čase vrací s tím, že rozdíl oproti domácí výplatě nakonec nebyl tak velký, jak na začátku čekali.
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Nejvíc z ní vytěží ti, kdo nejedou primárně za úsporami. Mladí lidé si zlepší angličtinu, přidají si řádek do životopisu a vyzkouší si život v cizině na vlastní kůži. Kdo umí šetřit a spokojí se se skromným bydlením, odveze si domů i slušnou sumu. Hrubý výdělek vypadá na papíře lákavě, o jeho skutečném přínosu ale rozhodne až to, kolik za život na místě utratíte.
Zdroje: https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates, https://www.platy.cz/platy/cestovni-ruch-gastronomie-hotelnictvi/pomocny-kuchar, https://wise.com/cz/blog/jak-sehnat-praci-v-anglii, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.tiscali.cz/kolik-si-v-anglii-vydela-pomocny-kuchar-za-5-hodin-prace-denne-kdyz-to-cislo-uvidite-spadne-vam-brada-707326