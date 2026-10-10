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Kolik si Vojtěch Dyk účtuje za jedno vystoupení: Veřejné smlouvy ukazují astronomické částky

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Hvězdy obecně nevydělávají úplně málo. Na pár hvězd už jsme se podívali, dnes se zaměříme na výdělky zpěváka Vojtěcha Dyka.
Fotografie Vojty Dyka

Fotografie Vojty Dyka

Zdroj: Fotografie: Nextfoto, Vojta Dyk na křtu knihy Návod na použití silné ženy
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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