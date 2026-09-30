Kolik si v Rakousku vydělá pomocník ve skladu za 8 hodin práce denně? Po přepočtu na koruny zůstanete zírat

Práce ve skladu nevyžaduje diplom ani roky praxe. Přesto láká každý rok tisíce Čechů za hranice, kde za stejnou dřinu dostanou výplatu, o jaké se jim doma může jen zdát. Rakousko je přitom jen kousek cesty. Kolik si tam pomocník ve skladu reálně přinese domů a vyplatí se ten přesun opravdu?
Kolik si skladník v Rakousku vydělá za měsíc
Pomocné práce ve skladu, tedy vychystávání objednávek, balení zboží, nakládka a práce se skenerem, patří v Rakousku mezi takzvané pomocné profese. Průměrná hrubá mzda skladníka se v roce 2026 pohybuje kolem 1 980 eur měsíčně při plném úvazku. Podle kurzu České národní banky z 25. září 2026, kdy euro stálo 24,35 koruny, to odpovídá zhruba 48 000 korunám hrubého.
Rozpětí je ale široké. Začátečník bez praxe si přijde na nějakých 1 560 eur, tedy kolem 38 000 korun. Zkušený skladník se dostane přes 2 350 eur, což je přibližně 57 000 korun. Za jednu osmihodinovou směnu tak pracovník v hrubém vydělá kolem 90 eur, v přepočtu okolo 2 200 korun.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá česká zdravotní sestra v Německu za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny zůstanete zírat
Mzdové úrovně skladníka v Rakousku přehledně shrnuje následující tabulka:
Úroveň skladníka Hrubá mzda měsíčně Přibližně v korunách Začátečník bez praxe nějakých 1 560 eur kolem 38 000 Kč Průměr při plném úvazku kolem 1 980 eur zhruba 48 000 Kč Zkušený skladník přes 2 350 eur přibližně 57 000 Kč
Pro řadu lidí je právě tohle hlavní lákadlo. Na pozici pomocníka ve skladu není potřeba žádné vzdělání ani předchozí zkušenosti a zaškolení bývá otázkou několika dní. Osmihodinová směna se přitom podobá té české, jen výplatní páska na jejím konci vypadá úplně jinak. Práce je fyzicky náročná a často se jezdí na směny včetně nočních, výdělek za odpracovanou hodinu ale výrazně převyšuje český standard.
Přečtěte si také: Ani Rakousko, ani Nizozemsko. Čeští řidiči kamionů teď odcházejí do 1 země, kde berou až 147 000 Kč měsíčně Proč jsou rakouské mzdy tak vysoké
Rakousko nemá zákonem danou minimální mzdu jako Česko. Nejnižší přípustné výdělky určují kolektivní smlouvy, které v jednotlivých oborech uzavírají odbory se zaměstnavateli. Pro sklady a spedici platí vlastní smlouva pro dopravu a skladování a ta drží mzdové minimum výš, než na jaké jsou Češi zvyklí.
K základní mzdě se navíc připočítává něco, co v Česku běžné není. Rakušané dostávají takzvaný 13. a 14. plat, tedy dovolenkovou a vánoční mzdu. K tomu se přidávají příplatky za noční a víkendové směny.
Rakouské mzdy ve skladech drží nahoře kolektivní smlouvy a k tomu 13. a 14. plat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kolektivní smlouva přitom platí pro všechny zaměstnance v oboru bez ohledu na to, jestli nastoupili napřímo, nebo přes pracovní agenturu. Dovolenková a vánoční mzda chodí obvykle dvakrát do roka, nejčastěji před létem a před koncem roku. Roční příjem je díky nim znatelně vyšší, než by napovídala samotná měsíční částka.
Přečtěte si také: Zdravotní pojišťovny teď Čechům posílají na účet až 10 000 Kč. Musíte jen splnit podmínky a podat si žádost O kolik je to víc než doma
Český skladník bere podle mzdových přehledů z roku 2026 v průměru kolem 33 000 až 34 000 korun hrubého měsíčně. Rakouská výplata za stejnou práci je tak výrazně vyšší a u zkušených pracovníků se rozdíl ještě prohlubuje.
Podobný náskok mají rakouské mzdy i u dalších dělnických a obslužných profesí, hodně ale záleží na konkrétním oboru a regionu. Právě vidina takového rozdílu žene každý rok další Čechy za prací k jižním sousedům.
Než sbalíte kufry, počítejte i s náklady
Vyšší výplata má svou druhou stranu. Život v Rakousku je dražší. Bydlení je tam výrazně nákladnější než v Česku a víc člověk zaplatí i za potraviny a energie.
Přečtěte si také: Ani Plzeň, ani Budvar. Bylo vyhlášeno nejlepší české pivo 2026 a je to velké překvapení
Z hrubé mzdy navíc ukrojí daně a odvody, takže čistá výplata je pak citelně nižší. Většina zaměstnavatelů také očekává alespoň základní němčinu, i když agentury, které Čechy nabírají, často pomůžou s ubytováním i s domluvou na pracovišti a inzerují ještě vyšší hodinové sazby včetně příplatků.
Hodně záleží i na tom, odkud člověk pochází. Kdo bydlí blízko hranic, třeba na jižní Moravě, může do rakouských skladů dojíždět a drahému místnímu bydlení se úplně vyhnout. Pro ostatní znamená práce u sousedů stěhování a s ním spojené výdaje, se kterými je potřeba dopředu počítat.
I tak zůstává práce u sousedů pro spoustu Čechů finančně zajímavá. Klíčové je propočítat si dopředu, kolik z vyšší výplaty reálně zbyde, když se odečte dražší bydlení i cesta za prací.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Kolik si vydělá česká zdravotní sestra v Německu za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny zůstanete zírat.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kominík za celý měsíc v topné sezóně? Až to číslo uvidíte, budete litovat, že jste šli studovat
Zdroje: https://www.jobted.at/gehalt/lagerarbeiter, https://www.bruttogehalt.at/lagerarbeiter/, https://www.karrierekompass.at/berufe/2808-LagerarbeiterIn/, https://www.jenprace.cz/platy/skladnik-skladnice, https://www.fondik.cz/clanky/srovnani-platu-cr-vs-rakousko-platy-u-nasich-sousedu-se-vyrazne-lisi, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.pracomat.cz/poradna/pro-pracujici/333-minimalni-mzda-v-rakousku.html