Kolik si v Rakousku vydělá cukrář v hotelové kuchyni? Ti čeští nebudou věřit vlastním očím

Za rakouskými hranicemi se peče a zdobí podobně jako u nás, jen výplatní páska vypadá úplně jinak. Kolik musí cukrář v hotelové kuchyni nejméně dostat, tam předem určuje závazná tabulka. Kdo ji porovná s českými výplatami, bude se nejspíš dívat dvakrát.
Výplatu hlídá kolektivní smlouva
Rakousko nemá jednu celostátní minimální mzdu, jakou známe z Česka. Spodní hranici výdělku si pro každý obor dohadují odbory se zaměstnavateli v kolektivní smlouvě a ta se vztahuje prakticky na všechny zaměstnance v oboru. Pro hotely a restaurace platí nové mzdové tabulky od 1. října 2026.
Cukrář v nich své místo najde rychle. Řadí se do mzdové skupiny vyučených odborníků, kam patří i kuchař, pekař nebo vyučený číšník. Kdo odbornou přípravu nedokončil, dostane se jen do nižších skupin.
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Částky se mírně liší podle spolkové země. Nejvyšší základ mají hotely ve Vídni, kde vyučený cukrář od 1. října 2026 dostane nejméně 2 330 eur hrubého měsíčně. Minimum se zvedá vždy po pěti letech odpracovaných u téhož zaměstnavatele, takže cukrář, který v jednom hotelu vydrží přes dvacet let, má nárok nejméně na 2 563 eur. Praxi u jiných zaměstnavatelů musí hotel započítat nejvýš do tří let, a proto i zkušený cukrář z Česka začíná na nástupní částce. V horském Tyrolsku začíná minimum od 1. října 2026 na 2 232 eurech.
Hotel (od 1. 10. 2026) Minimum v prvních 5 letech u zaměstnavatele Minimum od 21. roku u zaměstnavatele Vídeň 2 330 € (asi 56 700 Kč) 2 563 € (asi 62 400 Kč) Tyrolsko 2 232 € (asi 54 300 Kč) 2 455,20 € (asi 59 800 Kč)
Koruny jsou přepočtené kurzem České národní banky z 15. října 2026, který činil 24,35 Kč za euro.
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Měsíční mzdou to ale nekončí. Rakouské kolektivní smlouvy, včetně té pro hotely a restaurace, počítají se dvěma mimořádnými výplatami: s příspěvkem na dovolenou v létě a s vánočním příspěvkem na konci roku. Lidé jim říkají třináctý a čtrnáctý plat a každý z nich obvykle odpovídá jedné měsíční mzdě.
Vyučený cukrář, který ve vídeňském hotelu pracuje celý rok, by tak při sazbách platných od 1. října 2026 dostal i na samotném minimu 32 620 eur hrubého ročně. To je téměř 800 000 Kč. Kdo pracuje jen sezónně, dostane mimořádné platy v poměrné výši.
Český cukrář bere zhruba polovinu
Pro srovnání stačí oficiální statistika ministerstva práce. Podle Informačního systému o průměrném výdělku měli v roce 2025 pekaři, cukráři (bez šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek medián 30 074 Kč hrubého měsíčně. Polovina z nich tedy brala méně. Samostatné číslo jen za cukráře statistika neuvádí, skupina zahrnuje i pekaře. Rakouské minimum pro vídeňský hotel je proti tomu skoro dvojnásobné, a to ještě bez dvou výplat navíc.
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Výmluvný je i pohled na nejlépe placené. Ani hranice, nad kterou se dostane jen desetina nejlépe placených českých pekařů a cukrářů, podle téže statistiky nedosahuje rakouského nástupního platu v hotelu. Dvanáctinásobek českého mediánu činí zhruba 361 000 Kč za rok. Česká statistika přitom do měsíční mzdy započítává i odměny, takže tuto částku lze bez zkreslení postavit vedle rakouského ročního minima, které činí téměř 800 000 Kč.
Proč za sporákem stojí hlavně cizinci
Vysoké mzdy neznamenají, že by se do hotelových kuchyní hrnuli Rakušané. Bývalý ředitel agentury CzechTourism Jan Herget, který s obchodním partnerem vlastní hotely v Bad Gasteinu, v rozhovoru pro Newstream řekl, že zaměstnává převážně Čechy, protože místní by pro něj pracovat nechtěli. Herget dodává, že rakouské hotely a restaurace dodnes zaměstnávají především lidi z regionů, které kdysi patřily k Rakousku-Uhersku.
Rakouské hotely, třeba v alpském Bad Gasteinu, obsazují kuchyně často lidmi z Česka a dalších zemí bývalého Rakouska-Uherska. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo o práci za hranicemi uvažuje, měl by počítat s tím, že všechny částky jsou hrubé. Z rakouské mzdy se odvádí daň a pojištění, takže na účet přijde méně. Tabulka navíc určuje jen spodní hranici, takže hotel smí nabídnout i víc. Mzdu pod tabulkou kolektivní smlouva nepřipouští.
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Zdroje: https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS.pdf, https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-gastronomie-hotellerie-tirol-2026, https://wien.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/arbeitsvertraege/Weihnachts-___Urlaubsgeld.html, https://arws.cz/novinky-v-arrows/smlouvy-a-vztahy-s-rakouskymi-kontraktory-a-zamestnanci, https://www.tt.com/artikel/30940407/mehr-geld-im-tourismus-lohn-fuer-250-000-beschaeftigte-steigt-ab-oktober, https://www.newstream.cz/reality/rakusan-by-pro-nas-nepracoval-rika-cesky-majitel-hotelu-v-alpach, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/cukrar, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-hotellerie-wien-2026