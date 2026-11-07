Kolik si v Norsku vydělá Čech, který myje nádobí 6 hodin denně? Za měsíc má víc než doktor v Česku

Je večer v kuchyni hotelu na norském pobřeží. Z myčky se valí pára, talířů pořád přibývá a u dřezu stojí český brigádník, kterému začala šestihodinová směna. Doma by za takovou práci dostal málo. V Norsku mu zákon zaručuje mzdu, která za měsíc převýší výdělek víc než poloviny zaměstnaných praktických lékařů v Česku.
Minimum platí i u dřezu
Norsko nemá jednu minimální mzdu pro všechny. Zákon ji určuje jen v devíti odvětvích a ubytování, stravování a catering mezi ně patří. Kromě učňů a lidí v programech zaměstnanosti dostane minimum každý, kdo v takovém podniku na pevnině pracuje, tedy i pomocník u dřezu. Nárok má i cizinec, a to i když ho do Norska vyslala česká firma.
Od 15. června 2025 je zákonné minimum v hotelech, restauracích a cateringu 204,79 norské koruny za hodinu a v listopadu 2026 stále platí. Nárok na něj má pracovník starší 20 let, nebo starší 18 let se 4 měsíci praxe. Mladší mají nižší sazbu. Příplatky za večery a víkendy závisí na smlouvě, přesčasy se ale proplácejí s příplatkem.
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Podle našeho modelového propočtu dá šest hodin denně pět dní v týdnu asi 130 hodin měsíčně. Při kurzu ČNB z 2. listopadu 2026, tedy 2,346 Kč za norskou korunu, vychází tento propočet na zhruba 480 Kč za hodinu a 62 500 Kč hrubého měsíčně. Korunová částka se mění s kurzem a smlouva může nabídnout víc než minimum. Proti mediánu hodinové mzdy pomocníka v české kuchyni za 4. čtvrtletí 2025 je norská sazba zhruba 3,6násobná.
Měsíčně, nebo na hodinu?
Podle šetření ISPV, které zveřejňuje MPSV, měli zaměstnaní praktičtí lékaři za rok 2025 medián hrubé měsíční mzdy 44 994 Kč a zubní lékaři 45 572 Kč, obojí ve mzdové sféře. Myč z našeho propočtu má tedy za měsíc víc než polovina z nich. Lékaři bez atestace ale měsíčně berou víc.
Jejich částky však zahrnují služby, přesčasy a příplatky. Za měsíc navíc odpracují o desítky hodin víc než myč se šestihodinovou směnou. Při přepočtu na hodinu proto vychází lépe norské minimum. Data ISPV zahrnují jen zaměstnance, lékaři podnikající na vlastní účet v nich chybí.
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Mediány ISPV jsme porovnali s norským minimem podle našeho propočtu. Hodinové výdělky jsou za 4. čtvrtletí 2025, měsíční mzdy za celý rok 2025.
Kdo Za hodinu Za měsíc hrubě Myč nádobí v Norsku (náš propočet) asi 480 Kč asi 62 500 Kč Lékař bez atestace, mzdová sféra 432,6 Kč 87 670 Kč Lékař bez atestace, platová sféra 365,5 Kč 92 560 Kč Praktický lékař, mzdová sféra 278,3 Kč 44 994 Kč Pomocník v kuchyni v Česku, mzdová sféra 135 Kč 22 815 Kč Daň a ceny ukrojí velký kus
Cizinec v prvním roce daňového pobytu nebo při krátkodobé práci spadá automaticky do dobrovolného režimu PAYE, pokud jeho roční příjem ve zdaňovacím roce 2026 nepřesáhne 725 050 norských korun. Daň v něm činí paušálně 25 % z hrubé mzdy včetně pojistného a odpočty si uplatnit nelze. Z modelových 62 500 Kč by mu tak při paušální dani zůstalo asi 46 800 Kč měsíčně.
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Kdo je vyňat z norského pojištění, například vyslaný pracovník s formulářem A1, platí 17,4 %. Z režimu PAYE se dá vystoupit do běžného zdanění, a proto norský finanční úřad Skatteetaten radí oba režimy porovnat. Propočet není daňová rada, svou situaci si proto ověřte přímo u tohoto úřadu.
Podle předběžných dat Eurostatu za rok 2025, která v červnu 2026 zveřejnil norský statistický úřad SSB, dosáhla cenová hladina spotřeby domácností v Norsku 128,6 a v Česku 89,4 (průměr EU je 100). Norsko je tak zhruba o 44 % dražší a restaurace a hotely jsou tam zhruba dvakrát dražší. Oběd venku tam z výplaty ukrojí znatelně víc než doma.
Restaurace a hotely jsou v Norsku zhruba dvakrát dražší než v Česku a výplatu navíc zmenší paušální daň. Ilustrační foto. Zdroj: Geert Rozendom / Pexels. Co zařídit před odjezdem
Občan EU, který v Norsku zůstane přes 3 měsíce, se musí nejpozději do 3 měsíců od příjezdu zaregistrovat online přes imigrační úřad, potvrzení pak vydá policie. Kvůli práci navíc projde kontrolou totožnosti na finančním úřadu, kde získá daňovou kartu a identifikační číslo: dočasné D-nummer, nebo při pobytu nad 6 měsíců trvalé rodné číslo. Trvejte na písemné smlouvě a zkontrolujte v ní hodinovou sazbu. Informace v češtině nabízí velvyslanectví v Oslu.
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Dovolená je v Norsku neplacená. Místo mzdy za ni dostanete zákonné prázdninové peníze (feriepenger), které se počítají z výdělku předchozího roku a vyplácejí se obvykle v červnu. Kdo jede na první sezonu, měl by si proto část výplaty odkládat na dny volna.
Zdroje: https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariffsaker/tariffavtaler/overenskomster-2024-2026/_3815-vk-allmentgjort-lonn-2025.pdf, https://www.skatteetaten.no/en/person/to-from-norway/to/work/tax-deduction-card/paye/, https://workingwithnorwegians.com/norway-tax-system-explained, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/6e5f254a-74e3-9155-90b5-18e6286cea2e/ISPV_PLS_254.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/859366-prumerna-mzda-lekaru-specialistu-presahla-100-000-kc-prumer-mezd-zubaru-je-59-000-kc-mzdy-ve/, https://zpravy.kurzy.cz/859367-platy-ve-zdravotnictvi-v-roce-2025-prumerny-plat-chirurgu-presahuje-157-000-kc-prakticti-lekari/, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/platove-rozdily-v-nemocnicich-elita-bere-pres-270-tisic-personal-dre-za-padesat-1433595, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://mzv.gov.cz/oslo/cz/obchod_a_ekonomika/vysilani_pracovniku_do_norska/pracovnik/index.html, https://www.ssb.no/ppp, https://snl.no/feriepenger, https://www.azets.com/no-no/innsikt/artikler/nye-regler-pa-hr-og-lonnsomradet-i-2026/, https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/
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