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Kolik si v Norsku vydělá Čech, který myje nádobí 6 hodin denně? Za měsíc má víc než doktor v Česku

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Je večer v kuchyni hotelu na norském pobřeží. Z myčky se valí pára, […]
Kolik si v Norsku vydělá Čech, který myje nádobí 6 hodin denně? Za měsíc má víc než doktor v Česku

Kolik si v Norsku vydělá Čech, který myje nádobí 6 hodin denně? Za měsíc má víc než doktor v Česku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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