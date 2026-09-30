Kolik si v Německu vydělá pomocnice v pekárně za 5 hodin denně? Po přepočtu na koruny se vám nebude chtít věřit

Za hranicemi stačí odstát pár hodin u pultu s pečivem a výplatní páska vypadá jinak, než na jakou jsme zvyklí z domova. Právě proto míří tisíce Čechů za prací do německých pekáren a provozoven i na zkrácený úvazek. Kolik taková pomocná síla reálně bere a jestli se to po odečtení všech háčků opravdu vyplatí, ukazují aktuální čísla pro rok 2026.
Pět hodin u pultu a výplata za celý den doma
Německá pekárna nabízí pomocné síle bez vyučení takzvanou minimální mzdu. A právě ta je jádrem celého překvapení. Od ledna 2026 činí zákonné minimum 13,90 eura za hodinu, což při kurzu kolem 24,20 koruny za euro z konce července 2026 vychází zhruba na 336 korun.
Za pět odpracovaných hodin tak dělá hrubá mzda okolo 1 680 korun. Pomocnice v německé pekárně dostane za tenhle kratší den víc, než kolik si český zaměstnanec na minimální mzdě vydělá za celou osmihodinovou směnu doma. Rozdíl mezi oběma zákonnými minimy, jak platí od ledna 2026, shrnuje tabulka:
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Ukazatel Německá pekárna (pomocná síla) Česká minimální mzda Hodinová sazba 13,90 eura, po přepočtu zhruba 336 korun 134,40 koruny Hrubá mzda za den okolo 1 680 korun za 5 hodin 1 075 korun za osmihodinovou směnu Proč německé mzdové minimum vyskočilo tak vysoko
Rozdíl nevznikl náhodou. Německo patří v posledních letech k zemím Evropské unie, kde zákonná mzdová hranice roste nejrychleji. Podle německého ministerstva práce (BMAS) schválila vláda zvýšení na návrh mzdové komise a minimum od ledna 2026 znovu povyrostlo. Zvyšovat se má i v následujících letech.
Zákonné minimum navíc platí plošně. Vztahuje se na tuzemské zaměstnance stejně jako na každého, koho do Německa dočasně vyšle zahraniční zaměstnavatel, takže pod tuhle hranici nesmí jít ani česká agentura, jejíž lidé odjedou na zakázku k sousedům. V oborech s tarifními smlouvami, třeba ve stavebnictví nebo úklidu, jsou hodinové sazby ještě citelně vyšší.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům Než začnete počítat, z hrubé cifry ještě ukrojí odvody
Tady přichází střízlivější pohled. Uváděné částky jsou v hrubém a Německo má jedno z nejvyšších zdanění práce v celé Evropské unii. U příjmů kolem německého průměru ukrojí daň a povinné pojištění téměř polovinu z toho, co zaměstnanec svého zaměstnavatele stojí. Na účet proto dorazí citelně méně, než slibuje hrubá sazba z inzerátu.
Z hrubé německé sazby ukrojí daň a povinné pojištění podstatnou část, takže na účet dorazí citelně méně. Ilustrační foto. Zdroj: Fausto Ferreira / Pexels.
U takzvaného minijobu, tedy drobného úvazku do stanoveného měsíčního stropu, si zaměstnanec z výdělku odvody neplatí. Odpracuje si u něj ovšem sotva několik desítek hodin za měsíc. Připočíst je potřeba i dražší život za hranicemi, protože nájmy, energie i potraviny stojí v Německu zpravidla víc než v Česku. Samotná hodinová sazba tedy oslní, konečný rozdíl v peněžence je o něco mírnější.
Kolik bere pomocnice a kolik vyučená prodavačka pečiva
Pomocná síla bez kvalifikace se drží kolem zmíněného minima. Kdo má ale výuční list v oboru a stojí za pultem jako vyučená prodavačka pečiva, dostává se běžně nad tuto hranici, protože zaměstnavatelé připlácejí za zaškolení a praxi. Roli hraje i region. V bohatších spolkových zemích na jihu a ve velkých městech bývají mzdy vyšší než na venkově nebo ve strukturálně slabších oblastech na východě.
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Výchozí bod ale zůstává jasný. Ať už jde o pomocnici, nebo o vyučenou sílu, startovní hodinová sazba v německé pekárně násobně převyšuje to, na co dosáhne stejná profese doma. Když k tomu člověk z příhraničí připočte kratší dojíždění, není divu, že o práci u sousedů je mezi Čechy pořád zájem.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2025/mindestlohn-steigt-zum-ersten-januar-2026.html, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://www.exportdosrn.cz/article/od-1-1-2026-se-v-nemecku-zvysuje-minimalni-mzda/, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/pres-330-korun-na-hodinu-v-zakladu-nemecka-minimalni-mzda-v-roce-2026-dal-drti-tu-ceskou-1432410