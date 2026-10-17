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Kolik si v Německu vydělá pomocná kuchařka v nemocnici? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím

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Ranní směna v nemocniční kuchyni vypadá v Brně stejně jako v Bavorsku. Krájí se zelenina, porcují se obědy pro oddělení a myčka jede bez přestávky. Výplatní páska na konci měsíce...
Kolik si v Německu vydělá pomocná kuchařka v nemocnici? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím

Kolik si v Německu vydělá pomocná kuchařka v nemocnici? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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