Kolik si v Německu vydělá pomocná kuchařka v nemocnici? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím

Ranní směna v nemocniční kuchyni vypadá v Brně stejně jako v Bavorsku. Krájí se zelenina, porcují se obědy pro oddělení a myčka jede bez přestávky. Výplatní páska na konci měsíce se ale v obou zemích liší tak, že to leckoho zaskočí. Podívali jsme se na čísla z české statistiky i na německé tarifní tabulky a přepočítali je na koruny.
Kolik bere pomocná síla v české kuchyni
Za výchozí bod jsme vzali data Informačního systému o průměrném výdělku, který vede ministerstvo práce. Pomocníci v kuchyni měli podle něj za rok 2025 medián hrubé mzdy 22 815 Kč ve mzdové sféře, tedy u zaměstnavatelů, kteří vyplácejí mzdu. Patří sem firmy včetně nemocnic s právní formou akciové společnosti. V platové sféře, kam spadají třeba fakultní nemocnice a příspěvkové organizace, vycházel medián jejich platu na 28 962 Kč.
Medián znamená, že polovina lidí v profesi bere víc a polovina méně. Dobře proto ukazuje, s jakou částkou běžná pomocná kuchařka v Česku počítá. Novější celoroční data zatím ministerstvo nezveřejnilo.
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Městské a okresní nemocnice v Německu, které jsou členy svazu komunálních zaměstnavatelů, odměňují zaměstnance podle kolektivní smlouvy pro veřejnou službu TVöD, konkrétně její nemocniční varianty. Mzdu tam určuje tarifní skupina a stupeň, individuálně se zpravidla nevyjednává. Některé nemocnice ale kuchyň převedly do dceřiných servisních firem s vlastními a obvykle nižšími sazbami, proto se vyplatí hledat v inzerátu zmínku o TVöD.
Kuchyňské pomocnice na klinikách patří typicky do skupiny 2, určené pro jednoduché práce bez vyučení, na které ale nestačí krátké zaučení. Záleží však na tom, co přesně člověk dělá. Některé kliniky proto stejnou pozici v inzerátech zařazují o skupinu výš nebo podle zvláštní varianty tarifu.
Kolik to dělá v korunách
Od 1. května 2026 začíná skupina 2 na 2 767,54 eura hrubého měsíčně při plném úvazku. Nejvyšší stupeň téže skupiny dosahuje 3 433,49 eura. Podle kurzu ČNB ze 14. října 2026 to odpovídá zhruba 67 400 Kč na začátku a 83 600 Kč v nejvyšším stupni.
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Nováček bez praxe tak v německé nemocniční kuchyni bere hrubou mzdu, která je víc než dvojnásobkem mediánu českých pomocníků v kuchyni v platové sféře. Proti mediánu mzdové sféry jde zhruba o trojnásobek.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kde Hrubá měsíční mzda Česko, pomocníci v kuchyni, mzdová sféra (medián 2025) 22 815 Kč Česko, pomocníci v kuchyni, platová sféra (medián 2025) 28 962 Kč Německo, nemocnice, skupina 2, první stupeň (od 1. 5. 2026) asi 67 400 Kč Německo, nemocnice, skupina 2, nejvyšší stupeň (od 1. 5. 2026) asi 83 600 Kč Co práce v německé nemocniční kuchyni obnáší
Náplň práce se od té v české kuchyni příliš neliší. Inzeráty popisují:
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat pomazánkové máslo. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je chutnější, levnější a vydrží déle porcování jídel na pásu, odkud putují tácy rovnou na oddělení; přípravu teplých i studených pokrmů; mytí nádobí; úklid.
Směny začínají brzy ráno a počítat je třeba i s víkendy a svátky.
Náplň práce v německé nemocniční kuchyni se od české příliš neliší: porcují se jídla na tácy pro oddělení a směny začínají brzy ráno. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nemocnice v inzerátech uvítají zkušenost z velké nebo nemocniční kuchyně a některé výslovně žádají dobrou němčinu. Na oplátku nabízejí mimořádnou roční výplatu a podnikové penzijní připojištění, které z větší části platí zaměstnavatel.
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Do tabulky se nenastupuje vždy od úplného začátku. Uchazečka, která stejnou nebo obdobnou práci vykonávala jinde aspoň rok, začíná na druhém stupni a se třemi a více lety takové praxe obvykle rovnou na třetím.
Další postup už se počítá podle let strávených u stejného zaměstnavatele v téže skupině. Stupně od sebe nedělí stejné rozestupy ani stejné částky. Výrazně si člověk polepší hned při prvním posunu po roce, pozdější přidávají méně a přicházejí po delší době, takže k nejvyššímu stupni vede cesta dlouhá řadu let.
Kolik nakonec zbude na účtu
Hrubá částka ale ještě neříká, kolik pomocná kuchařka skutečně dostane. Z hrubé mzdy si v Německu výrazný díl odebere stát, protože daň z příjmu roste s výší výdělku a připočítávají se k ní vysoké povinné odvody. Kolik daně se strhává z každé výplaty, ovlivňuje i takzvaná daňová třída, do které se zaměstnanec řadí hlavně podle rodinného stavu.
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Nemocnice ve svých nabídkách běžně počítají i se zkráceným úvazkem. Částky z tarifní tabulky přitom platí pro plný úvazek, takže kdo odpracuje polovinu hodin, dostane zhruba polovinu peněz. I po odečtení daní a odvodů však rozdíl proti české výplatě zůstává výrazný.
Zdroje: https://www.boeblingen.de/site/Boeblingen-Internet/get/params_E2056750783/25075872/Entgelttabellen%202026.pdf, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/6e5f254a-74e3-9155-90b5-18e6286cea2e/ISPV_PLS_254.pdf, https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/jobdetail/10000-1207427139-S, https://mein-check-in.de/bezirkskliniken-mfr/position-pdf/id/370419, https://www.mein-check-in.de/bkh-straubing/position-pdf/id/529102, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/pres-330-korun-na-hodinu-v-zakladu-nemecka-minimalni-mzda-v-roce-2026-dal-drti-tu-ceskou-1432410, https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=14.10.2026, https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-21608.pdf, https://www.aerzteblatt.de/news/krankenhaeuser-lagern-zunehmend-aufgaben-in-servicegesellschaften-aus-a8de5426-c412-4b52-9d96-a214acdbbdb0, https://oeffentlicher-dienst-news.de/entgeltgruppe-2-tvoed/